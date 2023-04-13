Yarışma varken, çatışma niye?

Büyük seçime bir ay kaldı. Bir ay sonra “Dananın kuyruğu kopacak” gibi. Ufukta, demokrasi tarihimizde eşi-benzeri olmayan bir seçim yarışı görünüyor.

Seçimlere 36 parti katılıyor. Sayı çok fazla. Gelişmiş, medenî topluluklara hiç yakışmayan çok parçalı bir tablo. Fikir ve misyondan ziyade, şahıs odaklı ve şahsî menfaat üzere dönen partiler çoğunlukta.

Öte yandan, hem partiler arasında çekişme var, hem de parti ve ittifaklar kendi içinde çekişme halindeler. Bu da 14 Mayıs’taki seçimlerin çok çetin geçeceğini haber veriyor.

Netice itibariyle, karmaşık ve çok bilinmeyenli bir seçimle karşı karşıyayız. Allah, gelişmeleri ve neticeyi hayra tebdil eylesin.

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Seçim, medenî toplumlarda centilmence bir yarıştır. Bizde ise, maalesef bir çekişme, hatta yer yer çatışma havasında gidiyor: Bile bile yalanlar, yanlı haberler, hakaretler, salvolar, karalama gayretleri; öte yandan, liderin gözüne girmek için birbirini ezmeler, para gücüyle oy devşirmeler, vesaire, seçim işini bambaşka bir havaya büründürmüş oluyor.

Seçim ve siyaset, nihayet vatana-millete hizmet için yapılır. Bunca gürültü, patırtı, tarraka, yapılan şeyin millete hizmet değil, daha çok şahsî menfaat hesapları ile alâkalı olduğunu gösteriyor.

Hele bir de “hanedan siyaseti”ni andıran öyle bir tablo sergilendi ki, evlere şenlik cinsten. Vaktiyle meşhur olmuş falan siyasetçinin oğluna-kızına peşkeş edilen garantili vekillikler, hassas mideleri bulandıracak kadar iğrenç görünüyor.

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Şahsa dayalı anlayış, haliyle şahısların menfaat hesaplarına öncelik verir. Aday listelerinin sıralamasına bakıldığında, bu husus çok açık bir şekilde sırıtıyor.

Bu noktadaki sakınca şudur: Şahsî hırs ve menfaat çekişmesi, şiddet kazanmaya daha elverişlidir. Tansiyonu daha çok yükseltebiliyor. Kin ve intikam duyguları da aynı şekilde. Ve, maalesef bu iş kasten, yani bile bile yapılıyor. Tâ ki, seçmen kitlesindeki kutuplaşma, kemikleşme hâli en son raddeye kadar çıksın.

Oysa, dahildeki çatışmacı-kışkırtıcı ruh, gerçekte “menfî hareket” olup bu zamanda dalâlet yolunu temsil ediyor. Bu da, Süfyaniyeti beslemeye yarıyor.

“Müsbet hareket”in bir yansıması olan uyum, emniyet, asayiş, her fikrin hürriyet ve yaşama hakkını dâvâ etmek ise, bu zamanda iman ve hidayet yolunun birer göstergesi olarak kabul görüyor.

Dolayısıyla, herkes kendi yolunu ve hareket tarzını ona göre belirleyerek tanzim etmesi icap ediyor.

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73 sene önceki 14 Mayıs seçimleri, demokrasi tarihimizin bir dönüm noktasını teşkil etmişti. Bir isminin “Demokrasi Bayramı”, bir isminin de “Beyaz İhtilâl” olması, o tarihteki seçimlerin kansız, çatışmasız, huzur ve güven içinde geçtiğini gösteriyor. Bir demokratik yarış havasında gerçekleşen o zamanki seçimde, hem Demokratlar, hem de demokrasimiz kazançlı çıktı.

Önümüzdeki seçimler için de benzer neticelerin hasıl olmasını temenni ediyoruz. Şahsî menfaat, hırs, kin ve intikam hisleri sebebiyle alabildiğine canlandırılmak istenen kutuplaştırıcı çekişme, çatışma ve boğuşma maksatlı hesap ve heveslerin boşa çıkması ve sahiplerinin gırtlağında kalması için de ayrıca dua edelim inşallah.

