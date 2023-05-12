Yeni bir döneme doğru, güven ve ümitle…

Evet, yeni bir dönemin eşiğindeyiz. 15 Mayıs Pazartesi sabahı, yeni bir Türkiye’ye uyanmamız kuvvetle muhtemel. Aynen 1908’de, 1920’de, 1950’de olduğu gibi.

Bilhassa siyasî hayatta görüleceğini tahmin ettiğimiz yeni dönem, peşi sıra sosyal ve kültürel hayat, ekonomik, bürokratik ve hatta diplomatik hayattaki değişimleri de tetikleyeceğini şimdiden söylemek mümkün.

Hukuk ve demokrasi içinde kalmak kaydıyla, dahası, hürriyet ve demokrasiye dört elle sarılarak sahip çıkmak şartıyla, Türkiye Cumuhuriyeti Devleti’nin topyekûn şekilde, yani ülkesi ve milletiyle birlikte büyük bir merhale katedeceğine olan ümidi bekleyen çok sayıda insanımız var.

Gelişmelerin bu minvâr üzere olmasını Allah’tan temenni ediyoruz.

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Demokratik cumhurî yönetimlerde, millete güvenmek, halkın iradesine saygı göstermek esastır. Demokrasinin "olmazsa olmaz" şartlarının başında ise, idarî kadronun yeri olan Meclis’te hür iradenin tecelli etmesi gelir.

İşte, o hür iradeye ne ölçüde saygı duyulur ve gereğine uyulursa, bir ülkenin hukuku ve demokrasisi de o ölçüde gelişmiş, tekâmül etmiş olur.

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Türkiye'deki gelen durum az-çok bellidir: Bizdeki demokrasi, uzun yıllar düşe kalka ve ne acıdır ki süngünün ya ucunda, ya da gölgesinde kalarak yoluna devam ede geldi.

Süngüden kurtulma çabası içine düştüğü dönemlerde ise, bu kez ya medyanın taarruzuna, ya da yargının darbesine mâruz kaldı, ne yazık ki… Bu realite, tam bir paradoks ve tenakuz hali teşkil ediyor.

Demokrasi adına cumhuriyet zemininde faaliyet gösteren bazı partilerin durumuna baktığımızda ise, bunların da içinde bazı tenakuzlar taşıdığını görüyoruz: Bir bakıyorsunuz, parti isminde ‘milliyetçi” yazanın millet sevgisiyle bir alâkası-irtibatı yok; “vatan” yazanın vatan evlâtlarının çoğuyla arası iyi değil ve muhabbeti yok; isminde “işçi” yazanın işçilerle bir alâkası görünmüyor. Keza, isminde “büyük birlik” diye bir tabir taşıyor, yıllar yılı en küçükler arasında yer almaya devam ediyor. Son olarak, isminde “adâlet ve kalkınma” yazan bir partinin en büyük zararı, ne yazık ki adâlete ve milletin refahına-saadetine dokundu, dokunuyor.

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Önemli olan, sözde değil, özde demokratlık ve hürriyet taraftarlığıdır. Yakın geçmişte olduğu gibi, yakın gelecekteki Türkiye’nin kemâlatını burada görüyoruz.

Evet, hakiki manada demokrat olan kişi veya parti, hürriyetleri tehdit eden hukuk dışı bir şiddet hareketini asla benimsemez; hatta, onun karşısında durmayı en mühim ve öncelikli bir vazife addeder.

Aynı şekilde, "Halkçıyım, Milliyetçiyim, Demokratım, Kalkınmacıyım…" diyen de, "İşçilerin partisiyim" yahut “Adaletten yanayım; birlik-beraberlikten yanayım” diyen de, almış olduğu isme yakışır ve sergilemiş olduğu resme yaraşır bir politik tavır sergileyerek ismiyle müsemma bir siyasî kulvarda yürümeli ki, mevcut tenakuzlar azalsın, yahut son bulsun. Böyle olmadığı ve bunu yapmadıkları takdirde, maskeli ve kamufleli bir yöntemle siyaset yapıyorlar demektir. Bu da, demokrasinin nâzik-nâzenin ruhunu zedeleyen ve türlü hastalık mikrobunu içinde barındıran bir yapılanmaya doğru götürür.

Oysa demokrasi, bu değil. Demokrasi, aynı zamanda açıklık ve şeffaflık rejimi demektir. Kimin ne gibi bir işi, gücü, harcı, zikri, fikri varsa, hepsini bu şeffaflığın içinde düzenleyip yürütmesi gerekir. Yok, böyle yapmayıp da, sürekli şekilde örtülü, maskeli ve kapalı devre usûlü bir siyaset ahlâkı ile hareket ediliyorsa, buna itibar edilmez, buna itimat edilmez.

Hülâsa, her şeye rağmen, hürriyet ve demokrasiye olan sahibiyet şuuru, Türkiye'de günden güne tekâmül ederek yoluna devam ediyor. Bu da, menfi başka türlü hesap ve beklentiler içinde olanların hevesini kursaklarına hapsediyor.

