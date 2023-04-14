Kâinatta tekâmül-ilerleme kanunu var. Buna muhalefet eden, bazen yerinde sayan, bazen de geriye sayan tek mahlûk var, o da insan.

Kâinatta daimî işleyen bir hareket ve faaliyet kanunu var. Buna da muhalif giden, tembellik göstererek atalete düşen mahlûk, maalesef yine insan.

Bu hatırlatmalardan sonra, asıl konumuz olan şu “yerinde sayan siyaset”in hal-i pür-melâline bir bakalım.

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Aşağıda okuyacağınız yazı, bundan tam 12 yıl evvel bugün (14 Nisan 2011) bu köşede çıkan yazımızın geniş bir özetidir.

Ülke, üç dönem önceki seçim atmosferini teneffüs ediyordu. 12 Haziran 2011’de genel seçimler yapılacaktı. Seçimlere yaklaşık iki aylık bir süre vardı. O günlerde gördüğümüz genel siyasî tabloyu tasvir etmeye çalışmışız. Aradan geçen bunca zamana rağmen bazı şeylerin hemen hiç değişmediğini görünce, aynı yazının bir özetini takdim edelim dedik. Bariz olarak değişen bir şey var, o da seçime katılacak parti sayısının tam iki misline, yani 18’den 36’ya çıkmasıdır.

İbret için, 12 yıl önceki yazıyı buyrun okuyun lütfen:

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Genel seçimlere iki aylık bir süre kaldı. Seçimlere 18 parti ile yüzden fazla bağımsız aday iştirak edecek.

Siyaset sahası, her an için sürpriz gelişmelere gebedir. Mâzide birçok vukuatı vardır. Demek ki, aynı şey şimdi de imkânat dahilindedir.

Bu yazıda üzerinde asıl durmak istediğimiz asıl mesele, parti üyesi aday listelerinin tabana oturup oturmadığı, dolayısıyla bunun demokratik erdeme uygun olup olmadığı hususudur.

Bu noktayı dikkate alarak, önce genel tabloya şöyle bir bakalım: Türkiye'de, şeklen de olsa elbette ki demokrasi vardır. Dahası, diğer İslâm ülkelerine nazaran, demokratik işleyiş noktasında Türkiye yine en önde, en ileri seviyede görünüyor. Ancak, yine de bununla iktifa etmek olmaz.

Ayrıca, ülkemizde zahiren tam olarak görünmeyen ve mahiyeti tam anlaşılmayan dehşetli bir "derin istibdat" realitesi var ki, böylesi bir habis ervâha hiçbir İslâm ülkesinde rastlayamazsınız.

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Siyasî partilerin milletvekili aday listelerine ve bu listelerin tanzim edilme şekline bakınca bir daha gördük ki, bizdeki demokrasi maalesef rayına oturmuş değil.

Hemen hiçbir partide tam olarak önseçim yapılmadı. "Temayül yoklaması" adı altında, sadece ve sadece "demokrasi oyunu" oynandı.

Hemen bütün listeler, parti liderleri tarafından son şeklini almış görünüyor.

Acaba, bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır? Adayları kendi memleketlerinde, kendisini en yakından tanıyanların iradesiyle seçmeyen, seçtirmeyen bir anlayışın, acaba demokratik erdemlilikle bağdaşır bir yönü olabilir mi?

Kendi içinde bile demokrat olmayan bir siyasî parti, ülkenin demokratikleşmesi yönünde acaba ne ölçüde ciddî, samimi ve güvenilir bir performans gösterebilir?

Seçilecek bütün adayların Ankara'daki parti merkezinde ve özellikle de parti liderinin nihaî son söz sahibi olması yöntemiyle belirlenmesinin övünülecek bir tarafı var mı, Allah aşkına?

Bu durum "Amaaan, boş veeer. Bütün partiler aynı tarzda hareket ediyor, hepsi aynı hatayı işliyor" denilerek geçiştirilecek kadar basit değil.

Seçmeni âdeta enayi yerine koyan bu tür yaklaşımlara razı olmak "Tencere dibin kara; seninki benden kara" basitliğine razı olmak anlamına gelmez mi?

İşte, bütün bu hususları esaslı bir şekilde düşünmek lazım. Hiç olmazsa, bu noktadaki eksiğimizi–kusurumuzu görebilmeli ve tekrarlanan hataları samimiyetle kabullenmeliyiz. Aksi hâlde, demokrasinin erdem ve icapları değil, arıza ve hastalıkları meydan alır.

