Yeşilay 100 yaşında

İlk ismi "Hilâl-i Ahdar" olan Yeşilay Cemiyeti, tam tamına 100 yaşını doldurdu. Çünkü, resmî kuruluş tarihi 5 Mart 1920.

Yurt genelinde alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanılmasına karşı gelen hamiyetli zatlar, o tarihte İstanbul’da bir toplantı yaparak “Yeşilay Cemiyeti”ni kurdu.

Bu hayırlı cemiyetin fahrî başkanlığına Şeyhülislâm Haydarizâde İbrahim Efendi getirildi. Cemiyetin kuruluş çalışmaları esnasında, Darü'l-Hikmeti'l-İslâmiye âzâsı Bediüzzaman Said Nursî de aktif şekilde yer aldı. Bu husus, o günlerin resmî belgelerinden ve Hilâl-i Ahdar’ın tutanaklarından açıkça anlaşılmaktadır.

Bu cemiyetin ciddî taraftarlarından biri de, şüphesiz Trabzon mebusu Ali Şükrü Beydir ki, Yeşilay’ın maksadına uygun bir kànun maddesini bilâhare Ankara’da kurulan Meclisin gündemine de taşıdı.

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Yeşilay’ın kurulduğu hengâmede, İstanbul işgal altındaydı. Dahası, İngilizlerin başını çekmiş olduğu işgal faaliyetleri artık had safhaya çıkmış durumdaydı.

Nitekim, 11 gün sonra (16 Mart 1920) Şehzadebaşı Karakolu’na işgal güçleri tarafından yapılan bir baskınla, 3 yıllık fiilî işgal o günden itibaren bir “kanlı işgal”e dönüşmüş oldu. O gün Meclis binasının da işgale kalkışılması üzerine, 200 civarındaki mebusu İstanbul’u terk etti. Bunların çoğu Anadolu’ya geçerek, Heyet-i Temsiliye’nin de bulunduğu Ankara’da toplanmaya başladı.

İşgalcilerin 1918 yılı sonlarından itibaren başlayan ve adım adım ileri götürülen fiilî işgal hareketinin yanı sıra, ayrıca bir de şöyle bir planları vardı: Kendilerine karşı koyacak genç ve dinamik nüfusu gevşetip pasivize etmek için, onları alkollü içeceklere alıştırmak ve zamanla bağımlı hâle getirerek millî direnişin kuvvetini kırmak...

İşte, bu düşünce ve planın gereği olarak, Avrupa'nın muhtelif merkezlerinden gemiler dolusu alkollü bira getirtildi. Bunlar, başta İstanbul olmak üzere, diğer sahillerde bulunan merkezlerden halka, bilhassa gençlere bedava dağıtılıyordu. (Bazı balıkçılar, o devirden itibaren alkolik hâle geldi.)

Ali Şükrü Bey bedel ödedi

Çok gariptir ki, aynı yılın 23 Nisan’ında Ankara’da kurulan yeni Millet Meclisi’nde, Yeşilay’ın en sâdık ve cevval taraftarı olan Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey, tam tamına üç yıl sonraki bir Mart ayı sonunda, plânlı bir sûikast sonucu katledildi.

Bu sinsi plânın kurucularına göre onun en büyük suçu, aslında Yeşilay’ın da ana hedeflerinden biri olan zararlı ve sarhoş edici maddelerin yasaklanmasını istemesi ve bunu yeni Meclis’te de savunmasıydı.

Evet, Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey, şüphesiz, 23 Nisan 1920’de Ankara’da teşkil olunan Millet Meclisi çatısı altında toplanan İstiklâl Harbi kahramanlarından biriydi. Dahası, kısa süre sonra M. Kemal’in rakibi olarak “2. Grub”un başı ve lideri konumuna kadar geldi. Ama, bu hal onun hayatına mal oldu.

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Kim ne derse desin, samimî bir dindar ve cesur bir vatanperver şahsiyet olan Ali Şükrü Bey, İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da Yeşilay'ın maksadına bütün kuvvetiyle hizmet etmeye çalıştı. Meselâ, derhal bir "Men-i Müskirat Kànunu" (Sarhoşluk veren şeylerin önlenmesi) taslağı hazırlayarak Ankara'da henüz yeni (bir ay evvel) kurulan Millet Meclisi’nin gündemine getirdi.

Mayıs 1920'de Meclis'te görüşülmeye başlanan ve çok sert tartışmalara yol açan bu kànun maddesi, ancak aylar sonra (14 Eylül’de) kabul edilebildi. O da, sadece bir tek oy farkıyla. Zira, Anadolu'da ölüm-kalım savaşının bütün şiddetiyle hükmettiği o günlerin Meclis'i, adeta tam ortadan ikiye ayrılmış durumdaydı. Alkolün, yani sarhoşluk veren maddelerin yasaklanmasını isteyen grubun başında Ali Şükrü Bey, buna karşı gelen grubun başında ise M. Kemal geliyordu. Aralarında şiddetli tartışmalar yaşandı. Sonunda bir oy farkla da olsa "Men-i Müskirat Kànunu" kabul edildi.

Bu kànun büyük bir tesir icra etti. Kanun, ülke genelinde uygulanmaya başlandı; uymayanlar mahkemelere sevk edildi. Bilvesile, Risâle-i Nur’dan bir iktibas: "Câ-yı dikkattir ki: ...Anadolu Hükümetinin bir emri ile, bütün işret, kumar gibi kebâirler men' edildi." (Bkz: Tulûât isimli eser.)

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İçki yasağını kànunlaştırmada en etkili rolü oynayan Ali Şükrü Bey, Çankaya Köşkü Muhafız Komutanı Topal Osman tarafından 23 Mart 1923'te canice öldürülerek katledildi. 9 Nisan 1924’te, üç yıl evvel kabul edilen "içki yasağı kànunu" iptal edildi. 11 Aralık 1924'te ise, bu kànun kapsamında cezaya çarptırılanlar için özel bir af kànunu çıkartıldı ve bütün suçlular serbest bırakıldı.