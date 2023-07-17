Yıkıcı tarafgirlik ve selâmetli yol

Bir yerde siyaset, ticaret, yahut şahsiyet meselesi çokça önemsenerek birinci sıraya çıkarıldıysa, orada karşılıklı olarak yıkıcı tenkit de, yıkıcı tarafgirlik de kaçınılmaz hale geliyor.

Yani, birisi o meselede meddah gibi davranıp ateşli savunmalarda bulunurken, bir diğeri de eline geçirdiği bütün malzemelerle şiddetli salvolarda bulunmanın yoluna bakacak demektir.

Bu durum, normal bir psiko-sosyal vakıa olarak karşımıza çıkıyor: Etkiye karşı tepki. Bir başka ifade ile şiddetli müdafaaya karşı şiddetli saldırı histerisi.

*

Bu gibi meselelerde, birinci derecede suçlu olan, “Essebebüke’l-fail” sırrınca anormalliği başlatan, yani meddahlıktan sınır tanımayan taraftır. Tabiî “etkiye karşı tepki” kabilinden de olsa, saldırganlıktan sınır tanımayan tarafın mâsum olduğunu göstermez; o da meydana gelen hasarın müşterek suçlusudur.

Doğru olan, ifrata karşı tefrite düşmek değil, vasatta kalmaktır, kalabilmektir. Ama, son yıllarda şu canı çıkasıca “öfke dili” öyle bir “mergup meta” haline geldi, yahut getirildi ki, pek çok insanı dengesini bozdu. Dolayısıyla, bazı insanlarımız savunmada olduğu gibi, saldırganlıkta da çok ileri gidiyor ki, bu durum maalesef hiç de hayra alâmet olarak görünmüyor.

*

Bir kimsenin en büyük, en önemli ve en öncelikli kaygısı siyaset, ticaret, yahut şahsiyet meselesi olunca, ona karşı bir tutumla, bunlar, bir başkası için en öncelikli saldırı hedefleri haline gelmeye başlar.

Onun için, aklı başında olan bir kimse için, bu fâni ve geçici şeylerin hiçbiri en önemli ve en öncelikli dâvâ meselesi derecesine çıkmamalı, çıkarılmamalı. Çünkü, hakikatte lâyık değiller ve olamazlar. Zorla güzellik, zorla liyâkat, zaten olacak şey değil.

Meselâ bir şahıs-lider-aktör, neden bütün değerler silsilesinin başına getirip ortultusun ki? Neden en önemli, en vazgeçilmez bir makama yerleştirilsin ki? O şahsiyet, netice itibariyle fâni değil mi? Günün birinde çekip gitmeyecek mi? Kaldı ki, hayatta iken de aldanması, aldatması, yahut başkası aldatılması pekâlâ mümkün. O halde, neden bir davanın veya insan hayatının en öncelikli kaygısı, en büyük sermayesi haline getirilsin ki? Bu işin sonu yetimâne bir hüzün veya elemli bir hüsrân değil mi?

*

Öte yandan, siyaset ve ticaret meselesi için de benzer şeyleri söylemek mümkün: Kişinin meftun olup bağlandığı siyaset, günün birinde mutlaka ya bitecek, ya da miadını doldurup adım adım sönmeye doğru gidecek. Hele ki, söz konusu siyasî yapı bir fâni şahıs ile bütünleşmiş ise, o siyasetin gücü ve ömrü de o şahsın fenâ bulmasıyla zevâle erecek demektir. Siyaset mezarlığı, böylesi mevtalarla doludur.

Kezâ, kişinin güvendiği servet ve ticaret de her an için iflasa mahkûmdur.

Onun için, ebedî ve sermedî davaları bırakıp sırtını geçici, fâni, kırılabilir, dağılabilir dünya saltanatına, yahut dünya metaına dayandırmak, hiç kâr-ı akıl değildir. Kaldı ki, başta da ifade ettiğimiz gibi, fâni şeylere aşırı derecede bağlılık, dünya hayatının da rahatını-huzurunu kaçırmaya yol açıyor. Bunlara meftun olan kimseyi, şiddetli taarruzlara mâruz bırakmaya bir sebep teşkil ediyor.

İyisi mi, söz konusu siyaset, ticaret ve şahsiyet meselesini, değerler sıralaması içinde hak ettiği ve lâyık olduğu değerde-derecede-mevkide tutarak hayatına ve hizmetine devam etmektir. Zira, değerler sıralaması nâ-hak yere değiştiği, yahut değiştirildiği zaman, zengin de olsa, makam-mevki, şân-şöhret sahibi de olsa, kişinin rahatı ve huzuru kaçıp gidiyor ki, iki cihanda da en mühim mesele huzur ve saadetin sağlanmasıdır.