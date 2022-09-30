Yumuşatma yerine kemikleştirme siyaseti

Seçim süreci yaklaştıkça, siyaset arenası adeta bir ölüm-kalım mücadelesine dönüşüyor.

Bu sebeple, siyasî partiler, bilhassa iktidar cenahında olanlar, ortamı olabildiğince germeye çalışıyor. Seçmen kitlesini eskisi kadar kolayca ikna edemeyeceklerini hissettiklerinden olacak, bu seçimde oyları alabildiğine sabitleme ve kemikleştirme politikası güdüyorlar.

Netice ne olur bilinmez; ama, toplumu germeye yönelik politikaların ülkeye ve millete hiçbir faydasının olmadığını yakın tarihte defaatle gördük, yaşadık, iliklerimize kadar hissettik.

Bilhassa 1970’li yıllarda pompalanan siyasi ve ideolojik gerginlik sebebiyle, cinayetlerin işlenmediği, kardeş kanının akmadığı, sokaklardan cesetlerin toplanmadığı gün yok gibiydi.

Acaba, bunlardan hiç mi ders çıkarılmıyor ki, hasis bir iktidar hırsı sebebiyle müdemadiyen kutuplaştırıcı, kemikleştirici gerilim politikaları habire pompalanıp duruluyor?

Tabii, şöyle acip bir tablo ile de karşı karşıya bulunuyoruz: 1980’li yıllarda sağ-sol kutuplaşmasında ve gençlerin birbirine kışkırtılmasında en ektili rolü oynayanların başında MHP’liler ile Perinçekgiller geliyordu. Şimdilerde ise, bu iki cenah aynı çizgi üzerinde hareketle ve fakat yine gerilim politikası güdüyorlar. Acep maksatları ne ola?

*

Bu iki marjinal cereyanın dışında kalan iktidar partisi ise, ne gariptir ki kendisinden beklenen “vatandaşları birleştirme-kaynaştırma” manasındaki sorumluluğun tamamen zıddına gidiyor. Demek ki, o da gerilimden beslenmeyi tercih ediyor.

Bu durumda diyecek, yapacak fazla bir şey yok. Öyle anlaşılıyor ki, iktidar partisi de halkı ikna edecek, hele hele memnun edecek inandırıcı politikalar geliştiremiyor, yeni şeyler söyleyemiyor. Geriye kalıyor bir tek yol: O da seçime kadar ipleri germek, oyları kemikleştirmek ve seçmen kitlesini kendi tarafına sabitlemeye çalışmak.

Bu vahim gidişat karşısında tıpkı Sultan III. Mustafa’nın dediği gibi “İşimiz kaldı heman merhamet-i Lemyezel’e.”

Sözü, bu mısranın da içinde yer aldığı o meşhur dörtlükle bitirelim:

Yıkılupdur bu cihan,

sanma ki bizde düzele

Devleti, çarh-ı denî

verdi kamu müptezele

Şimdi erbâb-ı saâdette

gezen hep hazele

İşimiz kaldı heman

merhamet-i Lem-Yezel’e

GÜNÜN TARİHİ 30 Eylül 1981

Medenî Fransa’nın giyotin ayıbı

Fransa’da yaklaşık 200 sene müddetle uygulanan giyotin cezası, nihayet 30 Eylül 1981’de yürürlükten kaldırılmış oldu.

Giyotinle kafa kesme cezası, tâ 1789’daki Büyük Fransız İhtilaliyle kànunlaştı ve gayet hızlı bir şekilde de tatbik sahasına konuldu.

İhtilâl karşıtı görülen, yahut muhalif kesimde addedilen yaklaşık 15 kişinin seri şekilde idam edilmesi için, o tarihlerde giyotinli uygulama tercih edildi.

Bugün daha çok matbaa sektöründe kâğıt kesmek için kullanılan giyotin âleti, Fransa’da ta 1970’lere kadar idamlık cezaların infazında kullanıldı. İlk başlarda halka açık yapılan giyotinli idamların, son olarak 1977 yılında uygulandığı belirtiliyor.