Yunan kralı Eskişehir önlerinde

GÜNÜN TARİHİ: 31 Temmuz Kronolojisi

Tarihimizin şevkli ve şevketli dönemleri olduğu gibi, çok hazin, kederli ve bir o kadar da talihsiz dönemleri var.

Bugün, tarihin muhtelif dönemlerinde yaşanmış 31 Temmuz Vak’alarından bir demet sunmaya çalışalım. İşte, iyisiyle kötüsüyle 31 Temmuz Kronolojisi:

Ahmed bin Hanbel (855)

Büyük imamlardan Ahmed bin Hanbel Bağdat'ta vefât etti. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaatin amelde dört hak mezhebinden biri olan Hanbelî Mezhebi’nin kurucusudur. Aslen Merv'lidir. Miladî 780 yılında Bağdat'ta doğdu. 85 yaşında iken yine aynı yerde vefât etti. Bir milyon kadar Hadis-i Şerifi ezbere bildiği söylenir. Eserlerinden bazıları: Müsned, Kitâbü's-Sünne, Kitâbü's-Salât.

Yahudilere meskenet tokadı (1492)

Yahudilerin İspanya'dan kovulacağını gerekçeleriyle bildiren “Elhamra Kararnamesi” yetkili makamlarca imzalanarak yürürlüğe girdi. Bu kararnâmeye göre, İspanya’yı terk etmeyen Yahudiler yargılanacak ve ölüm dahil en ağır cezalara çarptırılacak. Dünyanın çeşitli ülkelerinden sığınma talebinde bulunan ve gittikleri birçok yerde perişan olan Yahudilerin en kalabalık grubu, Sultan Bayezid’in müsaadesiyle gelip Selânik’e yerleştiler. Orada da başımızın belâsı oldular.

Düzmece Mustafa (1422)

Ru­me­li’nde is­yan ha­re­ke­ti­nin ba­şı­nı çe­ken ve Os­man­lı ta­ri­hi­nde “Düz­me­ce Mus­ta­fa” o­la­rak da yâd edilen “Şeh­zâ­de Mus­ta­fa Çelebi” î­dam e­dil­di. Mus­ta­fa Çelebi, Yıldırım Bayezid’in oğludur. Ankara Savaşı’nda (1402), o da babası gibi Timur tarafından esir edildi. Oradan Semerkand’a götürüldü. Osmanlı idaresini yıllarca uğraştıran bu şahıs, nihayet Sultan II. Murad’a (Fatih’in babası) Ulubat’ta mağlûp düştü.

Lâle Devri: Sadabâd Sarayı (1722)

İstanbul'da Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Sultan III. Ahmet için yaptırılan Sadabâd Sarayı merasimle açıldı. Merasime Padişah da iştirak etti. Bir ismi de “Sadâbâd Kasrı” olan bu saray, günümüzde Kâğıthane Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veriyor.

Yıldız Hafiye Teşkilâtı (1908)

Sultan II. Abdülhamid tarafından 1880’de kurdurulan Hafiye Teşkilâtı kapatıldı ve jurnalleme çalışmalarına son verildi. Padişah’ın bulunduğu Yıldız’daki Saray merkezine bağlı olarak İstanbul genelinde 21 şubede çalışan yaklaşık 990 casus bulunmaktaydı.

Kral Konstantin’in hedefi (1921)

Yunan Kralı Konstantin, işgal altındaki Eskişehir'e kadar geldi. Buradan sonraki hedeflerinin Ankara olduğunu söyledi. Ne var ki, bu tarihten sonraki gelişmeler tam tersi cihette yaşandı. Yunan kuvvetleri, adım adım gerileyerek Eylül ayı ortalarında Sakarya Nehri’nin batı yakasına çekilmek zorunda kaldı. İşgal kuvvetlerinin gerilemesi bundan sonra da devam etti. Bir yıl kadar sonra ise, tam bir mağlûbiyet ve perişaniyet içinde istilâ ettikleri Anadolu topraklarını bütünüyle terk edip gittiler.

Naziler seçimi kazandı (1932)

Almanya'daki seçimlerde 230 milletvekilliği alan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Naziler) birinci parti oldu. Sosyal Demokratlar 133, Sosyalistler ise 89 milletvekili çıkarabildi. Çıkan siyasî kriz sebebiyle, üç ay sonra tekrar seçimlere gidildi. Ancak, yine de siyasî istikrar sağlanamadı. Cumhurbaşkanı Hindenburg, 30 Ocak 1933’te Nazilerin lideri Adolf Hitler’i başbakanlığa atadı. Böylelikle, kendileriyle birlikte ülkelerini de felâkete doğru sürükleyecek olan Nazilerin iktidar devresi başlamış oldu.

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1932: Brük­sel’de dü­zen­le­nen Dün­ya Gü­zel­lik Ya­rış­ma­sı’n­da, Tür­ki­ye’yi Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si­nin tes­bit e­tti­ği 18 ya­şın­da­ki Ke­ri­man Ha­lis tem­sil et­ti. Halis, 28 ülkenin katıldığı yarışmada birinci seçildi.

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1936: İspanya'da “General Franco”ya bağlı faşistler başkent Madrid'i kuşattı. Bu faşizan hareket, ülkeyi üç yıl kadar sürecek iç savaş ortamına sürükledi.

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1959: Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adaylığı için resmen başvuruda bulundu. Bu resmî başvuru, aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) olan üyelik müracaatının da başlangıcı oldu.

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1987: Mekke’de İranlı hacılar, İslâm düşmanı diye tanımladıkları ülkeleri protesto için bir gösteri yürüyüşü düzenledi. Suudi emniyet kuvvetleri ile İranlı hacılar arasında çıkan çatışmada 400'den fazla insan öldü.

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1996: Gazetelerin promosyon faaliyetini yalnızca “kültürel ürünler” ile sınırlayan kànun Meclis’te kabul edildi.