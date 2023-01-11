Yüz yüze bakamayacak sözleri söylememeli

Halihazırdaki Mısır Devlet Başkanı Sisi, Suriye Cumhurbaşkanı Esed, BAE’den Prens Zayed, Suudi Arabistan’ın Veliahd Prensi M. bin Selman hakkında, vaktiyle bizimkiler tarafından söylenmedik lâf kalmadı.

Hemen hepsi de aşağılayıcı, hatta normalde yüz yüze bakamayacak türden ağır sözler.

Bugün gelinen duruma bakıp da şaşmamak elde değil. Söylenen bütün o sözler unutulmadı, ama yutuldu. Yutmanın ardından tam tersi bir politika izlenmeye başlandı.

İnsan fikrini söyler; ama, küfür-hakaret etmeden. İnsan fikren zıtlaşır; ama, yüz yüze bakamayacak kadar ağır konuşmaz, konuşmamalı.

Ne yazık ki, burada ima ettiğimiz garabetin, ucûbenin tamamı yaşandı, yaşanıyor.

Bir diğer garabet, geçmişte söylenen en aşağılayıcı sözleri alkışlayan muteber kimselerin, siyasî tarafgirlikle bugün o sözlerin tersine yürütülen işleri de türlü tevillerle benimseyip alkışlamasıdır.

Yâhû, ey ihvânlar! Kirli zeminde yürütülen siyaset mesleğinin aktörlerine yakışan böylesi zıtlıklar size yakışmıyor; dahası, hakikatte bunu sizin kendinize yakıştırmaması lazım.

*

Esasında, kim hangi fikirde ise, her hal ve şart altında onu yazıp söylemeli. Kim hangi inanç ve itikâdın sahibi ise, yine onu yaşamaya ve yansıtmaya çalışmalı. Tutarlılık, samimiyet, ciddiyet bunu gerektirir.

Böyle yapmayıp, yani kim olduğunu, neye inandığını değil de, adeta kim olmadığını ve neye inanmadığını söyleyip duranın kimliği gibi, kişiliği de şüpheli olup esaslı şekilde sorgulanmayı gerektirir.

Öyle ya, kendini es geçerek veya unutarak hep başkasından söz eden kimse, hep başkasına sataşan, suçlayan, karalayan, aşağılayıp duran kimse, ister istemez şu tarz sorgulamalara hedef olur: İyi de kardeşim, sen kimsin? Neyi savunuyorsun? Kime ve neye hizmet ediyorsun? Hele önce seni bir tanıyalım; duygularını, düşüncelerini, konulara yaklaşım tarzını bir bilelim...

Evet, öyle ama, bütün bunları sonuçta tutarlı olanlarla rahat konuşabilirsin.

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Tutarsız ve ciddiyetsiz gidenler, başkasının fikrini hür ve serbestçe dile getirmesine de müsaade etmezler. Hep isterler ki, kendi söyledikleri beğenilsin, alkışlansın, yaymaya çalışılsın.

Oysa, farklı fikirlerin hür zeminde çatışmasına her hal ve şart altında fırsat verilmeli, imkân tanımalı. Buna fırsat verilmediği, yani zıt fikirler serbestçe çatıştırılamadığı takdirde, bu kez insanlar geriliyor ve birbirlerini kırıp dökmeye başlıyor. Gerilimin tırmanması aşamasında, ne yazık ki, silâhlar da kullanılıyor ve daha başka şiddet yöntemlerine de başvurulabiliyor.

Bütün bu menfîliklerin önüne geçmek ve medenî çerçevede diyalogları sürdürebilmek için, hürriyet ve demokrasi nimetinden âzamî derecede istifade etmenin yoluna bakmalı.

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GÜNÜN TARİHİ: 15 OCAK 1556

Fuzuli ve Su Kasidesi

Azerî asıllı büyük divan şâiri Fuzûlî, Miladi tarihle 11 Ocak 1556’da Kerbelâ’da vefat etti.

Asıl adı Süleyman olan Fuzûlî’nin vefat sebebi, bölgede yaygın şekilde yaşanan vebâ, sarî illet, yani tâun hastalığına yakalanmasıdır.

Bağdat Kasidesi, Hüsn ü Aşk, Leylâ vü Mecnûn, Şikâyetnâme gibi mühim eserlere imza atan Fuzûlî’nin en meşhur ve en makbul şiiri ise, Hz. Muhammed (asm) için yazmış oldu “Su Kasidesi”dir. İşte o kasidenin bazı beyitleri:

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su

Kim bu denlü tutuşan odlara kılmaz çâre su

Yâ Habîballah, yâ hayrü’l beşer, müştakunam

Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâre su

Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr

Aşk-i hasretden tükende dîde-i bîdâre su

Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam

Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâre su

Yümn-i na’tünden güher olmuş Fuzûlî sözleri

Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü şeh-vâre su