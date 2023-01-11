"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Yüz yüze bakamayacak sözleri söylememeli

M. Latif SALİHOĞLU
11 Ocak 2023, Çarşamba
Halihazırdaki Mısır Devlet Başkanı Sisi, Suriye Cumhurbaşkanı Esed, BAE’den Prens Zayed, Suudi Arabistan’ın Veliahd Prensi M. bin Selman hakkında, vaktiyle bizimkiler tarafından söylenmedik lâf kalmadı.

Hemen hepsi de aşağılayıcı, hatta normalde yüz yüze bakamayacak türden ağır sözler.

Bugün gelinen duruma bakıp da şaşmamak elde değil. Söylenen bütün o sözler unutulmadı, ama yutuldu. Yutmanın ardından tam tersi bir politika izlenmeye başlandı.

İnsan fikrini söyler; ama, küfür-hakaret etmeden. İnsan fikren zıtlaşır; ama, yüz yüze bakamayacak kadar ağır konuşmaz, konuşmamalı.

Ne yazık ki, burada ima ettiğimiz garabetin, ucûbenin tamamı yaşandı, yaşanıyor.

Bir diğer garabet, geçmişte söylenen en aşağılayıcı sözleri alkışlayan muteber kimselerin, siyasî tarafgirlikle bugün o sözlerin tersine yürütülen işleri de türlü tevillerle benimseyip alkışlamasıdır.

Yâhû, ey ihvânlar! Kirli zeminde yürütülen siyaset mesleğinin aktörlerine yakışan böylesi zıtlıklar size yakışmıyor; dahası, hakikatte bunu sizin kendinize yakıştırmaması lazım.

*

Esasında, kim hangi fikirde ise, her hal ve şart altında onu yazıp söylemeli. Kim hangi inanç ve itikâdın sahibi ise, yine onu yaşamaya ve yansıtmaya çalışmalı. Tutarlılık, samimiyet, ciddiyet bunu gerektirir.

Böyle yapmayıp, yani kim olduğunu, neye inandığını değil de, adeta kim olmadığını ve neye inanmadığını söyleyip duranın kimliği gibi, kişiliği de şüpheli olup esaslı şekilde sorgulanmayı gerektirir.

Öyle ya, kendini es geçerek veya unutarak hep başkasından söz eden kimse, hep başkasına sataşan, suçlayan, karalayan, aşağılayıp duran kimse, ister istemez şu tarz sorgulamalara hedef olur: İyi de kardeşim, sen kimsin? Neyi savunuyorsun? Kime ve neye hizmet ediyorsun? Hele önce seni bir tanıyalım; duygularını, düşüncelerini, konulara yaklaşım tarzını bir bilelim...

Evet, öyle ama, bütün bunları sonuçta tutarlı olanlarla rahat konuşabilirsin.

*

Tutarsız ve ciddiyetsiz gidenler, başkasının fikrini hür ve serbestçe dile getirmesine de müsaade etmezler. Hep isterler ki, kendi söyledikleri beğenilsin, alkışlansın, yaymaya çalışılsın.

Oysa, farklı fikirlerin hür zeminde çatışmasına her hal ve şart altında fırsat verilmeli, imkân tanımalı. Buna fırsat verilmediği, yani zıt fikirler serbestçe çatıştırılamadığı takdirde, bu kez insanlar geriliyor ve birbirlerini kırıp dökmeye başlıyor. Gerilimin tırmanması aşamasında, ne yazık ki, silâhlar da kullanılıyor ve daha başka şiddet yöntemlerine de başvurulabiliyor.

Bütün bu menfîliklerin önüne geçmek ve medenî çerçevede diyalogları sürdürebilmek için, hürriyet ve demokrasi nimetinden âzamî derecede istifade etmenin yoluna bakmalı.

***

GÜNÜN TARİHİ: 15 OCAK 1556

Fuzuli ve Su Kasidesi

Azerî asıllı büyük divan şâiri Fuzûlî, Miladi tarihle 11 Ocak 1556’da Kerbelâ’da vefat etti.

Asıl adı Süleyman olan Fuzûlî’nin vefat sebebi, bölgede yaygın şekilde yaşanan vebâ, sarî illet, yani tâun hastalığına yakalanmasıdır.

Bağdat Kasidesi, Hüsn ü Aşk, Leylâ vü Mecnûn, Şikâyetnâme gibi mühim eserlere imza atan Fuzûlî’nin en meşhur ve en makbul şiiri ise, Hz. Muhammed (asm) için yazmış oldu “Su Kasidesi”dir. İşte o kasidenin bazı beyitleri:

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su

Kim bu denlü tutuşan odlara kılmaz çâre su

Yâ Habîballah, yâ hayrü’l beşer, müştakunam

Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâre su

Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr

Aşk-i hasretden tükende dîde-i bîdâre su

Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam

Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâre su

Yümn-i na’tünden güher olmuş Fuzûlî sözleri

Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü şeh-vâre su

Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hayat pahalılığı havayı da kirletti

    2021’de her 4,4 saniyede bir çocuk veya genç vefat etti

    EYT'li esnafın mağduriyeti çözülmeli

    İsrail'de yeni hükümetin ilk icraatı ''işgal yasası'' oldu

    ABD - California'da fırtına alarmı: 14 kişi öldü, 10 bin kişi için tahliye emri verildi

    THY uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi

    NATO - AB ortak bildirisinde hangi konular yer alıyor?

    New York'ta 7 binden fazla hemşireden grev kararı

    EYT mesaisi yapan personel fazla çalışma ücreti alacak

    Beyaz rahmet 2,5 ay sonra yeniden Ağrı Dağı'nda

    TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

    Denizli'de servis midibüsü devrildi: 2 kişi öldü, 2'si ağır 15 kişi yaralandı

    ABD: Bolsonaro'nun iadesi dahil Brezilya'nın her talebine cevap vermeye hazırız

    250 bin ağaca bedel

    Akıllı telefonlar savaş kaybettirebilir

    Salgın döneminde Hacılara getirilen sınırlamalar bu yıl uygulanmayacak

    Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

    Üniversitelerde ‘Mış Gibi’ tiyatrosu - YÖK’ün denetimsizliğinin ‘kadro turizmine’ katkıları

    Brezilya’da 1200 Bolsonaro yanlısı gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüz yüze bakamayacak sözleri söylememeli
    Ali FERŞADOĞLU

    Âhirete gidip gelmek istemez misiniz?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı Masa: Siyasî tarihimizde bir ilk
    Süleyman KÖSMENE

    Refik-i A’laya son yolculuk
    Cevher İLHAN

    Başörtüsünün “siyasî istismarı”na karşı
    Ahmet BATTAL

    Siyasî malzemeden siyasî malzemeye
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Hürriyet ekmek davası
    Cenk ÇALIK

    Baba! Bugün ‘Nur Dede’nin kitabını okumadık…
    Raşit YÜCEL

    Asgari ücretten asgari hayata
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir hürmet dersi: İktisat Risalesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.