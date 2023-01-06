Zam ve artış oranları

Bilhassa son bir senedir artan hayat pahalılığı, dur-durak bilmeden artmaya devam ediyor. Temel gıda maddeleri ve zaruri ihtiyaç kalemlerine gelen zam oranı yüzde 100’ü, bir kısmı yüzde 200’ü aşmış durumda.

TUİK’in enflasyon rakamları ise yüzde 64. Kimsenin inanmadığı bu rakamlara, acaba kendileri inanıyorlar mı? Hiç sanmam. Şayet, ilân ettikleri rakamlara kendileri inanıyorlarsa, son bir yıl içinde fiyatı yüzde yüz artmayan herhangi bir temel ihtiyaç maddesini acaba gösterebilirler mi? Mümkünse lütfen göstersinler, biz de bilelim, öyle yazalım.

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Artan fahiş fiyatlara mukabil, maaşlarda da muhtelif artışlar yapıldı. “İşçiyi, memuru, emekliyi enflasyona ezdirmeyiz” hamasetini dillerine pelesenk edenler, asgari ücrete yüzde 50, emeklilere ise yüzde 30 oranında artış yaptılar. Hissedilen-yaşanan hayat pahalılığı yüzde 200’ler civarında iken, maaşlara yapılan artış miktarları insanımızın acaba yüzde kaçını memnun ediyor?

Bir diğer nokta şudur: Maaşlarda yapılan yetersiz artışların, sırada bekleyen daha yüksek orandaki enflasyon dalgası karşısında bir kıymet ifade etmeyeceği açıktır. Şimdiye kadar da hep öyle oldu, ne yazık ki. Bir-iki aylık rahatlamanın ardından, çok daha sıkıcı bir zam dalgası gelip yapılan artışları adeta sıfırlayıp götürüyor.

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Mevcut iktidarın ilk yıllarında bile emekli maaşı asgari ücretin üzerinde idi. Zamanla durum emeklinin aleyhine değişti. Bugün durum tam tersine dönmekle de kalmadı, asgari emekli maaşı, yetersiz miktardaki asgari ücretin ancak yarısına tekabül edebiliyor. Şu perişaniyete bakın siz…

Öte yandan, asgari ücreti özel sektör karşılıyor. Emekli maaşını ise devet ödüyor. Son yirmi yıllık süre içinde, hemen her defasında özel sektörden yapılan maaş artışlarında nisbeten bonkör davranan hükümet, devlet kanalıyla ödenen maaşlarda ise çaktırmadan hep cimri davrana geldi. İki maaş limiti arasındaki dengenin bozulma sebebi, işte bu cimrilik-hasislik tutumudur.

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İhtiyaç maddeleri üzerindeki zam furyasına mukabele edemeyen asgari ücretli ise emekli insanlarımızın yekûnu on milyonu geçiyor. Şu büyük gayr-ı memnun kitlenin mevcut gidişattan memnun olduğu söylenemez. Yaklaşan seçimlerde de haliyle iradesini sandığa yansıtacaktır. Sandıktan, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı bir neticenin çıkmasını diliyoruz.

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GÜNÜN TARİHİ 6 Ocak 1693

Avcı Mehmed’in hapiste vefatı

Osmanlı tahtına 19. Padişah olarak geçen Sultan IV. Mehmed, 6 Ocak 1693’te Edirne’de hapiste iken vefat etti.

Ava düşkünlüğü sebebiyle, daha çok “Avcı Mehmed” lâkabıyla biliniyor.

51 yaşında iken vefat eden Avcı Mehmed, tahta geçtiğinde henüz 7 yaşında bir çocuktu.

Avcı Mehmed’in iktidarı devresinde yaşanan en mühim hadise, hiç şüphesiz, fecî bir bozgunla neticelenen II. Viyana Kuşatmasıdır.

Bozgunun faturası, orduyu sevk ve idare eden Sadrâzam Merzifonlu Kara Mustafa Paşaya kesildi. Ne var ki, padişahın kendisi de bu başarısızlıktan nasibini aldı. Sultan IV. Mehmed 1687’de hall edildi, yani tahttan indirilmiş oldu. Saltanatına son verilen Avcı Mehmed, iki oğlu ile birlikte götürülüp Edirne Sarayı’na kapatıldı ve ömrünün sonuna kadar (1693) da burada mecburi ikamete tabi tutuldu.