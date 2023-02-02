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2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Zor zamanda çare arayışları

M. Latif SALİHOĞLU
02 Şubat 2023, Perşembe
Türkiye, hemen her yönüyle zor ve sıkıntılı vetireden-süreçten geçiyor.

Gördüğümüz, yaşadığımız ve araştırdığımız kadarıyla, İkinci Dünya Savaşından bu yana, yani son 70-75 yılın en zorlu, en sıkıntılı dönemini yaşıyoruz.

Ümit ve temenni ederiz ki, bundan sonra kısmî ve nisbî de olsa, ferah bir dönemi yaşayalım.

Bilvesile, yakın tarihte yaşanan sıkıntılar sebebiyle, sorumlu şahsiyetler ile hamiyetli aydınların formül ve çare arayışlarına kısaca bir göz atmaya çalışalım.

*

Osmanlı’da da Tanzimat Hareketi (1839) ile başlayan ve Islahat Fermanı (1856) ile devam ederek 1876’da Meşrûtiyetin ilânı, Kànun–u Esâsinin kabulü ve Meclis–i Mebûsânın açılmasıyla müşahhas (somut) bir şekil kazanan o fevkalâde süreçteki canhıraş çabalar, esasında birçok kurum ve kuruluşu artık eskimiş, köhnemiş olan Osmanlı Devletine yeni bir hayatiyet ve dinamizm kazandırma maksadına matuf idi.

Evet, bütün o çabalara ve girişimlera, kurtuluş için bir çare, bir formül arayışı olarak değerlendirmek mümkün.

Ha, bunda ne derece başarılı olunduğu ayrı mesele. Lakin, aynı yöndeki çabaların 1908’de yeni bir ivme kazandığı ve bu yeni sürecin tâ 1918’e kadar devam ettiği de söylenebilir. Bu tarihten sonra ise, artık peyderpey Osmanlı Saltanatından ümit kesilmiş ve yeni bir çare arayışının vetiresi/süreci içine girilmiştir.

*

Osmanlı’nın yeniden ihyası için, başta padişah ve sadrâzam olmak üzere, birçok vezirin de (nazır) bilfiil içinde bulunduğu Tanzimat ve Islahat Hareketlerinin yanı sıra, ayrıca bazı hamiyetli Osmanlı aydınlarının da kendi çapında birtakım düşünceleri, hatta gayret ve teşebbüsleri vaki olmuştur.

Bugünkü deyimle bir nev’î “sivil inisiyatif” şeklinde gelişen bu teşebbüsler, ne yazık ki tâ 1865’e kadar gizli kalarak kendini rahatça tebârüz ettirememiş; yani, kendini açık ederek fikir meydanına çıkamamıştır. Zira, fikir hürriyeti bu tarihlerde hayli kısıtlanmış ve farklı fikir sahipleri olanca şiddetiyle baskı altına alınmaya başlanmıştır.

1865’e kadar gizlilik içinde yürütülen ve bu tarihten sonra gayr–ı resmî bir cemiyet şeklinde tarih sahnesine çıkan Yeni Osmanlılar Hareketinin fikir öncüleri arasında şu isimler var: Namık Kemâl, Ziyâ Paşa, Şinâsi, Mehmed Bey, Reşad Bey, Nuri Beyler, Ebüzziyâ Tevfik, Agâh Efendi ve meşhur “Çırağan Baskını” organizatörü Ali Suâvi Bey.

Bilâhare Avrupa’da “Jön Türk/Fransızca: Jeunes Turcs) diye isimlendirilen bu yeni hareketin en öncelikli talebi fikir hürriyetinin sağlanması ve garanti altına alınması idi. Ardından, sırasıyla meşrûtiyetin ilân edilmesi, padişahın yetkilerine sınırlama getirilmesi, farklı siyasî eğilimlere fırsat tanınması, yeni bir anayasanın hazırlanması ve parlamentonun tesis edilerek buna işlerlik kazandırılmasıydı.

Esasında istikbâli gören basiretli zâtların da içinde bulunduğu bu yeni fikrî hareket, olabildiğince gizli bir şekilde yürütülmeye çalışıldı.

Ne var ki, bir siyasî fikrin uzun müddet gizli kalabildiğini beşer tarihi kaydetmiyor.

Nitekim, burada da durum aynen öyle oldu: Bir müddet sonra, devlet ve hükümet çevrelerince varlığı fark edilen bu yeni fikir hareketini boğmaya, hiç olmazsa bertaraf etmeye yönelik baskıcı teşebbüslere başlandı.

Ne var kii, hakiki dava adamı asla pes etmez. Çare ve formül arayışını kesintisiz şekilde devam ettirir. Ahrarlar da aynen öyle yaptı.

*

Bediüzzaman Said Nursî’nin tâ 1890’larda “Ahrar” diye tanıyıp öyle de tanımladığı (Bkz: Münâzarât) Jön Türklerin ekserisi hamiyet ve milliyet dâvâsında dürüst ve samimîdir.

Nursî, aynı eserinde, 1892’de Mardin taraflarında tanıma fırsatını bulduğu Yeni Osmanlılar için aynen şu ifadeyi kullanır: “Tâ o vakitte anladım; ekser Ahrarımız mutekîd (inançlı-itikatlı) Müslümanlardır.”

Son bir not: Âcizane, bugünkü Millet İttifakı hareketini, bir yönüyle tarihteki Ahrâr-ı Osmaniye hareketine benzetiyorum. Bir çare, bir çıkış yolu için canla-başla çalışıyorlar.

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