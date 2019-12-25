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25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Zübeyir sisteminde bir dâvâ adamı: Ermenekli Haydar Açıkbaş

M. Latif SALİHOĞLU
25 Aralık 2019, Çarşamba
Risâle-i Nur’un hizmetinde mühim yer tutmuş olan “Nur kahramanları” var; ayrıca, bir de “Kahramanlar yatağı” denilen mahaller ve beldeler var.

İşte, o beldelerden biri Ermenek olduğu gibi, o mümtaz kahramanlardan biri de şüphesiz Nur Talebelerinin bir “Ağabey”i olan Ermenekli Zübeyir Gündüzalp’tir.

Kezâ, geçen sene Kasım’da (3 Kasım 2018) vefat eden Haydar Gündüzalp de, aynı fedakâr kahramanlardan biridir.

Ve, nihayet bir yıl sonra Aralık ayında (24 Aralık 2019) o kahramanlar yatağı Ermenek’in “İkinci Haydar”ı olan Haydar Açıkbaş da, buradaki hizmetini tamamlayarak ebedî âleme doğru hicret eyledi.

Cenâb-ı Hak ona rahmet eylesin ve ondan ebeden razı olsun. Muhtereme hanımı, oğlu, kızı ve sâir yakınlarına taziyetlerimizi sunar, hepsine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Ermenek ahâlisine ve umum camiamıza da başsağlığı diliyoruz.

* * *

Merhum Haydar Açıkbaş, uzun zamandan beri tedâvi görüyordu. Tedâvisi çok ağır, zahmetli, meşakkatli geçmesine rağmen, asla moralini bozmuyor, gayet mütevekkil ve mütebessim davranıyordu. 

Ölüme o kadar hazırlıklıydı ki, ondaki dirayete, teslimiyete bakıp da takdir etmemek, hayran kalmamak elde değildi.

Hani “Ölüme gülerek gitmek” diye bir tâbir vardır ya, o hakikat onda tamamiyle tecelli etmiş gibiydi.

* * *

Ermenek’e her gittiğimizde, Haydar Ağabey bizi bilhassa evinde ağırlayıp uğurlamak isterdi. Biz o hasta haline yük olmamak için çekinmeye çalıştıkça, o ısrarla bizi misafir ederdi.

Ermenek’i ilk ziyaretimiz 2000 yılı Ağustos ayında oldu, son ziyaretimiz ise bu yılın Nisan ayında gerçekleşti.

Hemen her yıl Nisan ayında Ermenek’te Zübeyir Gündülap’i anma ve mevlit programı tertiplenir. Aynı zamanda Ermenek temsilcimiz olan Haydar Abi, bu sene bizi yine dâvet etti; biz de bu dâvete icabet ederek memnuniyetle gittik.

Konya’dan birlikte gittiğimiz arkadaşlarla bizi orada 2-3 gün tutarak misafir ettiler. Hep birlikte yaylaya çıktık. Oradan baraj sahiline indik. Bağ ve bahçelerde tefekkürlü gezintiler yaptık; nurânî ders ve sohbet fasıllarıyla yüklü bol miktarda hatıralar biriktirdik. İnşaallah, ebedî âlemde de dost ve kardeş olur ve burada yaşadığımız ulvî hatıraları orada yine birlikte yâd ederiz.

* * *

Yazının başlığında gördüğünüz “Zübeyir sisteminde” ifadesi Bediüzzaman Hazretleri’ne ait. Emirdağ Lâhikası’ndaki bir mektupta geçen bu orijinal ifadenin başka benzerleri de var: Hafız Ali sisteminde, Tahirî sisteminde, Hasan Feyzi sisteminde, vesâire...

Her biri ayrı bir model şahsiyet olan sâdık talebeleri için “sistem” tâbirini tercih eden Üstad Bediüzzaman, bunu haliyle has talebesi Zübeyir Gündüzalp için de kullanmış. Aynen şu şekilde: “Hakikî fedakâr Zübeyir, en lüzumlu ve hizmete şiddet-i ihtiyacım zamanında buraya imdadıma geldi. Yoksa Isparta’dan o sistemde birisini isteyecektim.” (Age: 262)

İşte, mustakim bir Nur Talebesi olup Zübeyir Ağabeyin de hemşehrisi olan Ermenekli Haydar Açıkbaş da, elhak “Zübeyir sisteminde” himmet ve hizmet ehli bir ağabeyimizdi. Tekrar, ona Allah’tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyoruz.

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