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22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Acı söyleyen dost kelimeler

M. Said ZEKİ
22 Ağustos 2022, Pazartesi
Azıcık adalet, birazcık hukuk ve bir damla huzur lütfen...

Hey siz!.. Boş teneke gibi sürekli gürültü çıkaran mütekebbir gevezeler.. Biraz susar mısınız?.. Zulmünüz artık yeter!

..

Aff-ı umumi.. Sulh-u umumi ve ref'-i imtiyaz istiyoruz. Çünkü hukuk önünde herkes eşittir. 

Bütün imtiyaz ve ayrıcalıklar kalksın.

Tâ ki, biri ötekine haşerât gibi bakmasın.

*

Kelimeler de konuşmak, dertleşmek, yükünü boşaltmak ister. 

Fakat ne çare; dilime gelen kelimeler kurşun gibi ağır, duyması gereken kulaklar ise; odun gibi sağır.

*

"Ne beyân-ı hâle cür'et, ne figâna tâkatim var /

Ne recâ-yı vasla gayret, ne firâka kudretim var."

Dünya fani ise, bu kadar haksızlık, hukuksuzluk, hırs ve hırsızlık niye? 

Dünya - ahiret dengesi, havf ve reca hikmeti nerede? 

Yahya Bin Muaz soruyor: 

“Ey İnsanlar!

Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayseri’nin evlerine, 

lükse hayranlığınız Kisra’nın tutumuna,

servet peşinde koşmanız Karun’un anlayışına, 

saltanatınız Firavun saltanatına, 

nefisleriniz Ebu Cehil nefsine, 

gururunuz Ebrehe’nin gururuna, 

yaşayışınız sefihlerin yaşayışına benziyor. 

Allah için söyleyin bana, Ümmet-i Muhammed’den (asm) olanlar, onun sünnetini yaşayanlar nerede?”

SÜNNET NEDİR? 

Sünnet, Efendimizi (asm) sabah akşam övmekten ziyade;

yardıma koşan, aç kaldığında karnına taş bağlayan, kimseye yük olmayan, hanımıyla müsabaka, dostlarıyla latife yapan, yüzünde tebessümü, dilinde güzel sözü, gönlünde muhabbeti, kalbinde merhameti, zihninde iyilik ve güzelliği eksik etmeyen, 

özüyle sözüyle doğruluğun, güvenin, çalışkanlığın, sabrın zirvesi şekliyle Efendimizi (asm) hayatımıza hayat yapabilmektir. 

Çünkü sünnet: Güzel ahlâktır, doğruluktur, iyilik yapmaktır, sabırlı olmaktır, şefkatli davranmaktır, merhamet etmektir, sevmektir, mazlumu masumu, çevreyi, canlı-cansız bütün yaratılanı korumaktır, mazlumu dost edinip zalimin karşısında durmaktır. 

Aile, toplum ve dünyayı huzurlu kılmak için canla başla çalışmaktır. 

İnsanı insanca yaşatmak için; maddî-manevî çevreyle iyi geçinmek, muhtaca yardım etmek, komşuya, kimsesize, uzak yakın herkese örnek olmaktır. 

Yaptığı işin hakkını vermek, faydalı ve sağlıklı ürünler üretmektir, kazanıp, dağıtmak, tembellikten uzak durmaktır sünnet. 

Kibir, gurur değil alçak gönüllü olmaktır. Lüksten, gösterişten, şatafat ve israftan uzak sade bir hayat yaşamaktır sünnet.

*

Kelimelere söyleyin ne olur; beni rahat bıraksınlar!..

Boğulur da kalbim kesret içinde. 

Tevhide yönelir dilim..

Bilirim sensin Kuddüs.. 

Temizlenirim.

*

En güzel rızık; 

Ruhun sükûneti,

aklın nuru, 

bedenin sıhhatı, 

kalbin temizliği 

ve fikrin selâmetidir.

Rızkınız hep güzel olsun efendim.

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