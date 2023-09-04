Açlık, fakirlik veya ‘azdıran zenginlik!’

''Aç bırak itaat etsin, cahil bırak biat etsin!”

Bir tarafta ‘uzayda hayat mümkün mü’ diye araştıranlar, diğer yandan masum hayatları söndürmek için savaşanlar!.. Bir tarafta nimetlere burun kıvıranlar, öbür yanda ekmek bulma umuduyla çöpleri karıştıran aç insanlar..

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Dünyada açlıktan en çok etkilenen insanların dörtte üçü, savaşların tahrip ettiği ülkelerden. BM dünyada yaklaşık 815 milyon kişi açlık çektiğini söylüyor.

Siyasi hırsları yüzünden dünyayı ateşe veren tiranlar.. kendisi ve çevresi Karun gibi zenginleşirken, cahil ve aç bırakılan masumlar ve mazlumlar... Açlığı, kölelik için silah ve tuzak olarak kullanan kapitalist zalimler..

Ve.. İstibdat zincirlerini, insan haysiyetine yaraşmayan prangaları kırmaya çalışan hürriyet ve adalet fedaileri.. Süfyanın israf tuzağına düşmemek için gayret gösterenler..

AÇLIK ADALETSİZLİKTİR

Azgın bir azınlık lüks ve israf içinde yaşarken, toplumun büyük kesimlerinin fakirlik ve zaruret içinde yaşaması tasvip edilebilir mi? Kaynakların adilce paylaşılması gerekmez mi? Açlık; gıda azlığına, gıda azlığı ise; çoğunlukla adaletsizliğe bağlı.

Daha fakir ülkeler var ama; açlık, sefalet ve istibdadın hüküm sürdüğü ekser coğrafyanın İslâm ülkeleri olması düşündürücü.

Acaba İslam maddi yönden kalkınmayı yasaklıyor mu, istibdada müsait mi? Hayır..

Müslümanların bugün düşmüş oldukları bu perişan vaziyeti İslâm dinine bağlamak büyük bir cehalettir. Bunun mes’ulü İslâm değil; ulvi hakikatlerini hayatlarına tatbik etmeyenler.. Uygun kullanılmayan reçete fayda sağlar mı?

“Belki hırs şiddetlenmiş; onun için fakr-ı hale düşüyorlar. Hem .. zarurî kuttan ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor. Ya Avrupa kâfir zalimleri veya Asya münafıkları, desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor.”

ALLAH ÇALIŞANA VERİR

İslam inançta, ibadette, ahlakta, hukukta, iktisatta ve siyasette, kısaca hayatın her alanında adalet ve dengeyi gözeten bir sistem. Ruhuna uygun tatbik edilirse iki cihan saadetini temin edecek güçtedir.

Kur’an “İnsana çalıştığından başkası yoktur” (Necm-39), “Dünyadan da nasibini unutma!” (Kasas-77) derken; Peygamber Efendimiz (asm):

“Çalışan, Allah’ın dostu ve sevgilisidir.” “İki günü eşit olan ziyandadır.” buyurarak, çalışmaya teşvik ediyor.

Allah ‘Müslümana veririm demiyor; çalışana veririm’ diyor; Tembelliğin cezası fakirlik ve sefalet; çalışmanın ve gayretin neticesi ise servet ve kuvvettir. Kim çalışırsa o kazanıyor.

DÜNYA - AHİRET DENGESİ

Herkesin aynı zenginlikte olması imtihan gereği mümkün değil. Ancak; bir toplumda herkesin insanca yaşayabileceği imkânlara sahip olması, refahtan ve ekonomik zenginlikten adil pay alması mümkün.

İslâm çalışmayı teşvik ederken; “azdıran zenginliğe” karşı Müslümanları uyarıyor. Fakirlere yardımı emrediyor. Zekat köprüleri kuruyor. Hesap gününü hatırlatıyor. “Dünya - ahiret dengesini koruyun” diyor. Maddeyi önceleyip, manevî gelişmeyi ikinci plana atılmasını istemiyor.

“Sizin hayırlınız; dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyendir.”

Özetle; maddî ve manevî terakki birlikte olmalı. İslamın özünde bu potansiyel var. Müslümanların sahip oldukları manevî değerleri koruyarak, maddî terakkiyi gerçekleştirebilmeleri de mümkün.

Yeter ki ‘zindan-ı atalet’ten kurtulmaya niyet ve gayret etsinler.