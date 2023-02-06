Adalet: Bir Gülistan hikâyesi…

Adalet; kıymetini bilmediğimiz, ancak yokluğunda ekmek, su ve hava kadar elzem olduğunu hissettiğimiz insaniyet kaynağımız.

Hakkın, hukukun, adaletin, barışın tadına varan insanlık, bu değerlerden artık vazgeçemez. İnsanlık kötüye gitmez, gidemez. Güneş balçıkla sıvanmaz. Yeter ki; ümidi diri tutalım. Güneşin önüne zaman zaman kara bulutlar gelse de; inşallah hakikat ve adalet güneşi er geç doğacaktır.

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Hikâyeye göre bir padişahın hastalığının ilâcı, bir çocuğun kanı imiş. Babası o çocuğu, hâkimin kararıyla para karşılığında padişaha vermiş. Çocuk, ağlamak ve şekva yerine gülmüş.

Sormuşlar: “Neden gülüyorsun?

Demiş ki: “İnsan, bir musîbete giriftar olduğu vakit, evvel pederine, sonra hâkime, sonra padişaha şekva eder. Benim pederim, beni kesilmek için satıyor, işte hâkim de ölmekliğime karar veriyor, işte padişah benim kanımı istiyor. Bu antika ve pek garip ve şekli çok çirkin ve hiç görülmemiş bu hale karşı ancak gülmek ile mukabele edilir.”

Sonra: “Allah’ım, bu hali benim başıma getiren Sensin, beni bundan kurtaracak olan da Sensin” diye duâ ediyor.

Çocuğun bu gülmesi ve duâsı padişahın adeta uykudan uyanmasını sağlıyor.

“Bu çocuğu öldürüp kalbini alacağız ve kanını tedavide kullanacağız. Şifa bulup bulmayacağım belli değil. Şifa bulsam bile ben yaşımı başımı almışım, şimdi ölmesem de birkaç yıl sonra ölümüm mukadder. Ama bu çocuk daha hayatının baharında, buna nasıl kıyarım. Ne hakkım var” diye düşünüyor.

Ardından Kadı’yı azlediyor. Çocuğu ödüllendirip köyüne gönderiyor. Sonra ilginç bir şey oluyor. Bir hafta sonra padişah şifa buluyor.

Müellif Şirâzî diyor ki: “Demek padişahın derdinin devası, adaletle hükmetmesi imiş”.

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Adil bir hâkim kötü kanundan bile, adalet çıkarabilir. Uygulayıcı kötü ise; kanun iyi olsa bile, yanlış kararlar verebilir. En güzel kanunlar dahi ruhuna uygun uygulanmazsa; süs olmaktan öteye gidemez.

Temel hak ve özgürlükler kâmil manada uygulanıyor, demokrasi işliyor olsa sorunlar en aza inecek.

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Adalet haklının hakkını, suçlunun cezasını er geç verir. Yeter ki biz üzerimize düşeni lâyıkıyla yapalım. Haklısınız! “Geciken adalet, adalet değildir.” Maalesef zıtların iç içe geçtiği şu imtihan dünyasında her şey gönlümüze göre olmuyor. Adalet tam tecelli etmiyor. Ama umudu karartmak yok.

Allah’tan ümit kesilmez. Yazın ortasında kış, kışın ortasında yaz göründüğü gibi; ümidin en zayıfladığı bir anda adalet tecelli edebilir.