Aff-ı umumî ve barış ve bayram

“Farklılıklarımız zenginliğimiz” ise; bizden farklı düşünenler nasıl ‘hain’ oluyor? Kimin hain, kimin vatansever olduğuna kim karar veriyor?

Allah, tektip değil; ‘tanışıp, bilişelim, birbirimize yardım edelim’ diye bizleri farklı farklı yaratmışken... Bu ‘deli gömleği’ niçin? Toplumun bu kadar kutuplaş(tırıl)ması hayra alamet değil..

Cumhuriyetin 100. Yılında bir barış rüzgarı estirilebilir mi? Bediüzzaman’ın ‘sulh-u umumî, aff-ı umumî ve ref-i imtiyaz’ formülü, bu kaostan çıkış için yol haritası olabilir mi?

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II. Meşrutiyet (23 Temmuz 1908), Osmanlı Devletinin modernleşmesinin önemli merhalelerinden birisi kabul ediliyor. Siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel anlamda yakın tarihimizin şekillenmesinde derin etkileri görülmüş.

II. Abdülhamid döneminde siyasi fikirleri nedeniyle hapiste bulunan veya sürgüne gönderilen suçluların affedilmesi için bir af teklifi verilmiş. Sonra kapsamı genişletilerek genel af ilan edilmiş.

Daha sonra meydana gelen 31 Mart hadisesi (13 Nisan 1909) ise, toplumda büyük çalkantıya ve fitneye sebebiyet vermiş. İnsanlar arasındaki kardeşlik ve barış bağları kopmaya yüz tutmuş.

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Bediüzzaman çıkarıldığı askerî mahkemede yaptığı ve daha sonra kitap olarak neşrettiği Divan-ı Harb-î Örfî savunması, dönen karanlık oyunları deşifre etmesi ve sarmaldan çıkış yollarını göstermesi bakımından ilginçtir. Huzur içinde ve beraber yaşamanın formülünü söyler:

“Herkesin bir fikri var. İşte sulh-u umumî, aff-ı umumî ve ref-i imtiyaz lâzım. Ta ki, biri bir imtiyaz ile başkasına haşerat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın.”

Birlikte yaşama için, gerekli bağların tekrar kuvvet kazanması ve birliğin sağlanması için, taraflar arasında umumi bir barış ve affın tesis edilip imtiyazların kaldırılması gerekir. İnsanlar kendisi gibi düşünmeyenlere zararlı böcek gibi, yok edilmesi gereken düşman gibi bakmasın. Kimse kimseyi damgalamasın.

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Belli zamanlarda umumi aflar çıkarıldı. Olumlu olumsuz etkileri hâlâ tartışılıyor.

Anayasanın 87. maddesine göre; TBMM üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile, genel ve özel af kararı vermeye yetkilidir.

Genel af hem cezayı, hem de suçu ortadan kaldırır. Özel af ise suçu değil, sadece cezayı ortadan kaldırır.

Kastedilen cani ve katillerin affedilmesi değildir. Devlet, ancak kendine karşı işlenen suçları affedebilir. Fakat şahsa karşı işlenen suçların, ilgilinin rızası olmadıkça affedemeyeceği açıktır.

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“Artık kendimizi affetsek diyorum. Ruhumuzda şu aff-ı umumî kopsa..” diyor Nazan Bekiroğlu.

Kendimizden başlayarak çemberi genişletsek.. Kardeş olduğumuzu, kimsenin diğerinden üstün olmadığını hatırlasak hep.. Barış rüzgârları esse ülkede..

Telafi edemeyeceğimiz düşmanlık yerine, yapabileceğimiz iyilikleri düşünsek!

Allah’ı ve hesap gününü unutmasak!

Ve hayat.. ağız tadıyla yaşadığımız bir bayram olsa..