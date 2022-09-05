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5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

“Bir Damla Gülümseyin!”

M. Said ZEKİ
05 Eylül 2022, Pazartesi
Düşünceyle en çetrefilli olayları çözümleyebilir, sıkıntılarına karşı göğüs gerebiliriz. Ümit ve azimle, şevk ve gayretle üstesinden gelebiliriz. Yeter ki; doğru bakış açısını yakalayabilelim.

Bu gün eğitimci yazar merhum Mustafa Canelli’nin yıllar önce söylediği, günümüzde de geçerli tavsiyelerine kulak veriyoruz:

“Varsın sıkıntılar sarsın dünyanızı. Dertler, ıstıraplar, hastalıklar, musibetler kol gezsin etrafınızda. Savaşlar en kanlı manzaraları nakşetsin beşer hafızasına. Mazlumların feryatları arşa yükselsin. Zalimler gururla dolaşsınlar meydanlarda. Haksızlar en masum kisvelere bürünsün. Hak ayaklar altında çiğnensin. Adaletsizlik baştâcı, zulüm kanun olsun. İnananlar horlansın. Riyakârlar nimetlere konsun. Makamlar ehil olmayanlarla dolsun. 

Siz yine de; bunları düşüne düşüne dünyanızı karartmayın. Hayatın size bakan penceresinden ibretle bakın, seyredin, algılayın, yorumlayın. Lâkin her şeyden evvel rahatlayın ve gülümseyin.

Gülümseyin. Çünkü sıkıntılar birer muallimdir. İnsana sabrı öğretir, pişirir, olgunlaştırır. Çareler üretirsiniz aşmak için; düşünür, çalışır, gayret gösterirsiniz kurtulmak için. Miskinlik uykusundan uyandırır, yağlanmış, paslanmış vücudunuzu çalıştırır; kireçlenmiş beyninizi işletirsiniz. Şu halde dert etmeden, sıkıntılara bir damla gülümseyin.

Gülümseyin. Çünkü; dertler, ıstıraplar, hastalıklar anlam kazandırır hayatımıza. Titreyen cesedinizden kirleri, zonklayan kalbinizden günahları alır götürür. Boşu boşuna geçip giden serseri ömrünüzü verimli, anlamlı kılar. Öyle ise dertler beyninizi tırmalayıp, ağrılar başınızı çatlatırken, bütün gücünüzü toplayın, dağıtın alnınızdaki kırışıklıkları, büzülmüş dudağınızı gevşetin, gerilmiş yüzünüzü rahat bırakın ve bir damla gülümseyin...

Gülümseyin. Çünkü, musibetler, rahmet yüklü bulutlar gibi, sevap yüklüdür. Kâh ödüldür insana, peşin peşin. Kâh keffârettir, isyanımıza ertelenmiş. Bazen musibet zannettiğimiz olayların altında derin hikmetler, sonsuz rahmetler gizlidir. O zaman bırakın feryadı, şekvâyı.. sakinleşin ve bir damla gülümseyin.

Gülümseyin. Çünkü, insanlar zulmeder, lâkin kader adalet eder. Kim bilir hangi hareketlerimizle zulme, kötülüğe hak kazanırız. Madem günahımızı hafifleştiriyor, madem saadete giden yolu temizliyor, öyle ise; ümitlenin, sevinin, keyiflenin ve bir damla gülümseyin.

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