"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bir Varmış/ım; Bir Yokmuş/um!.

M. Said ZEKİ
18 Ekim 2021, Pazartesi
“Beni korkutan, öldükten sonra Cehenneme gitmek değil; yok olmak, hiçbir yere gitmemektir.”

Cenap Şahabettin... Şüphelerle dolu bu ruh, ölümden korkmuyordu. Ya.. yok olmaktan?.. Ödü kopuyordu.

“Düşüp üstünde ağlamak dilerim

Ey Tanrı söyle dizlerin nerede?..”

diye yalvarışı bu korkudan olsa gerek. Ruhu feryad ediyor: ‘Cehennem de olsa bekâ isterim!’

***

Aziz Dostum,

Sessiz kalmaya karar verdikten sonra kitaplara vurdum kendimi. Şikâyetçi değilim, ama; en kötü tarafı, anlatmaklık yanımın duyduğu açlık. Anlaşılmak yanım.. Bu yazmayı da vuruyor tabi.

“Sevgili günlük” diye hayali bir dostla konuşur gibi, kendi kendime yazsam nasıl olur diye düşünmedim değil. Ama ölüye kabri başında yemek tarifi vermek gibi geldi bu bana…

Bir gün gelir ve dünyanın bir yerinde; yıllarca senin haberin olmadan yaşamış birine, bütün hayatını anlatmak, yazmak istersin. Yazarların, şairlerin hatta ressam ve sinema yönetmenlerinin yaptığı bundan başka ne ki?

Bostan ve Gülistan yazarı Sâdi-i Şirazi: “Yazmaktan maksat, bizden bir nakşın bâki kalmasıdır. Çünkü varlığımızda bekâ yoktur.” der.

BİR BAŞINALIK...

Sevgili Dostum,

Hayatımın elimde sandığım dümeni de kırıldı nihayet. Tuhaf bir yoldayım, rüyadayım. Tanımlasam çok yanı var bu yolun. Çatallaşıyor, dile kolay gelmiyor. Çokluk, beraberinde belirsizliği doğuruyor.

Yine de baskın hissettiğim duygu, teklik. Bir başınalık.. Yüzleşmek, kabul etmek ardından geliyor.

Bak ne diyor Üstad’ım: “İnsan, yaşayış vaziyetince, bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir.”

Hz. İsa (as) ise ‘Dar kapıda yalnız geçiniz’ diyor.

...

“Ey hayat, ey vefâ; sen benim yenilgimsin. Ummak ve bulamamak makamında!..”

VAZGEÇİLMEZLER...

Kaybolmamak duâsındayım. İyi ki; bitimsiz sandığım korkularım, O’nun merhametiyle kıyas bile götürmez. İyi ki; O acıyıp kuluna merhamet ediyor. Ne çok düşeceğimi iyi ki, bir O biliyor. Usluysam da, yaramazsam da Rabbim rahmetini esirgemesin üzerimden.

Aldanmakta fayda yok. Çünkü çok net gördüm ki; dünya imtihanında ben bir başımayım. Hayatta yerim dolmaz değil. Ve kimse yok ki; onun da yeri dolmasın..

Mezarlıklar vazgeçilmezlerle doluymuş...

VEFÂ VE ÜMİT

Artık vefâ nedir bilmiyor insanların çoğu. Bir semtin adı olduğu bile unutulmuş. Vefâsızlığın okulunu okuyorlar ve kitabını yazıyorlar sanki. Öyle başarılılar ki, herkes kendi okulunun en birincisi(!)

İşte bu yüzdendir okumaya dalışım. İnsanlardan uzak duruyorum. Onların güven(e)miyorum. Onlara saygıda kusur etmiyorum, ama onları içten sevmeyi de kendime ihanet biliyorum.

Kış gelince, insanlar gölge veren ağaçları unuturmuş. Söylesene; bir ağaca bile ihaneti reva gören insandan vefâ beklenebilir mi!..

‘İnsana güvenme ölür, ağaca dayanma çürür.’

GERÇEK DOST O’DUR!

Birine güvenmek bazen yapılan en büyük hata oluyor. Güvenmek, sevmek, kalbini açmak cesaret işi, kolay değil. Sonu vefasızlık olsa bile.. insanız güveniyoruz, seviyoruz. İnsanın ve kâinatın mayası sevgiden başka ne olabilir ki!

Bir dosta sahip olmanın, en büyük zenginlik sayıldığı günleri yaşıyoruz.

Asla ümitsiz değilim. Tünelin ucundaki ışıktan gözümü ayırmadığımı biliyorsun değil mi dostum!. Öyle öğretmiştin ya.. ‘Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez, gerçek dost O’dur’ derdin hep.

İyi ki Allah var, iyi ki ahiret var.. Ya Bâki, Entel Bâki!

***

Kalbe en çok zarar veren şey; ertelenen ümitmiş!

Bunu da, yaz dostum bir kenara. Kaleminin mürekkebi kurumasın! Duâda unutma fakiri..

Emanet ol Allah’a.

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Castrol, Türkiye'de Çin’den sonra en çok büyüyen pazar

    Borç faizini ödemek için borçlanıyoruz

    Hukukta vahim tablo

    Emekliler 1500 lirayla geçinmeye çalışıyorlar

    Son 24 saatte 24114 vaka ve 186 ölüm gözlemlendi

    ABD'de çok sayıda aşı çöpe gidiyor

    Dünya enerji krizyle karşı karşıya

    Böyle kriz görmedik

    Kabe’nin etrafındaki bariyerler kalktı

    Hukuksuzluğa son verilsin

    Mevsimlik işçiye döndüler

    Marmara Denizi de ısınıyor

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Konut fiyatlarındaki artışlar sebebiyle ''kiralama'' daha çok öne çıkacak

    Olimpiyat Komitesi: Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrinden endişeliyiz

    İçişleri Bakanlığı: Gri listedeki terörist, Şırnak'taki operasyonda etkisiz hale getirildi

    Vale ve taksilere yönelik yurt genelinde denetim yapıldı

    Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasındaki müzakereler askıya alındı

    Dualar adalet, barış ve huzur için

    Askerî öğrenci dâvâlarında derin sessizlik

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukukta vahim tablo
    Şükrü BULUT

    Hıristiyanların kutsal şehrinin semalarında ezan sesleri
    Abdil YILDIRIM

    Her akşam bir kıyamet, her sabah bir haşirdir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Butto: Ekim’de kurtuldu; Aralık’ta katledildi
    Mehmet KARA

    “CHS toplumsal barış için uygun değil”
    Risale-i Nur'dan

    İslâm cemiyetinin ana direği: Tevhid ve iman
    Yeni Asya'dan Size

    Gazeteyi takibin önemi
    Genel

    Borç faizini ödemek için borçlanıyoruz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Meziyetlerimiz bizi tehlikeye atar mı ?
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazar ile “misal-i musağğar” arasındaki bağlantı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.