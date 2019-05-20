Cezaevinde ilk oruç

Hapishane nükteleri - 2

Asım bir garip mahkûm. Uyuşturucu bataklığına düşmüş, kurtulmak için çırpınıyor. 40 yaşlarına gelmiş ve artık hayatı sorgulamaya başlamış. Çıkış yolunu gösterecek bir nur, tutunacak bir dal arıyor.

‘Kötü arkadaş çevresi beni bu bataklığa düşürdü, diye anlatıyor. Önce kullanma, sonra kuryelik ve hapishane. ‘Gençliğimde Galata Kulesi’ne çıkıp kafayı çekiyordum. Kafam öyle dumanlanıyordu ki Üsküdar bana geliyor, ben Üsküdar’a gidiyor gibi oluyordum.’

Bir hapishane görevlisi Asım’la yakından ilgileniyor. Küçük Risaleleri okutuyor, iman hakikatlerini, insanın dünyadaki görevini, ölümün iç yüzünü, hesaba çekilişi anlatıyor. Ve bir Ramazan günü Asım Cezaevinde ilk orucunu tutarak bataklıktan çıkış yolunu tutuyor. Artık her şeyi bulanık değil, berrak görüyor Asım.

İSTİKAMET ŞEHİDİ

Bediüzzaman’ın ‘Tarihçe-i Hayat’ında bir başka Asım’ın hikâyesi ise şöyle: “Binbaşı merhum Âsım Bey isticvap edildi; eğer doğru dese, Üstadına zarar gelir ve eğer yalan dese, kırk senelik namuskârane ve müstakimane askerliğinin haysiyetine çok ağır gelir diye düşünüp, ‘Yâ Rab, canımı al!’ diyerek, on dakikada teslim-i ruh eyledi. İstikamet şehidi oldu. Ve dünyada hiçbir kanunun hata diyemeyeceği bir muavenet-i hayriyeye ve tasdike hata tevehhüm edenlerin çirkin hatalarına kurban oldu.” Başka bir istikamet şehidi Hafız Ali’yi de rahmetle analım bu mübarek günlerde.

BAR FEDAİLİĞİNDEN MUHABBET FEDAİLİĞİNE

Bahadır, bir başka kader mahkûmu. İri yarı, pehlivan görünüşlü, pazuları dövmeli bir adam. Feleğin çemberinden geçmiş. Bar fedailiği yaparken bir cinayete karışmış. Kitap okumaya çok meraklı. Bir arkadaşının tavsiyesi ile Risale-i Nur eserleriyle tanışıyor. Yaptıklarından tevbe edip namaza başlıyor. ‘Barlarda çok fedailik yaptım, bundan sonra muhabbet fedaisiyim’ diyor.

Bahadır tahliye olunca vatanına, milletine faydalı bir evlât olarak çok hizmet edecek inşallah!

CEZAEVİNDEKİ KÜÇÜCÜK KUŞLAR!

Yine Bediüzzaman’dan bir cezaevi nüktesi: “Güz mevsiminde, sineklerin terhisat zamanına yakın bir vakitte, hodgam insanlar, cüz’î tacizleri için sinekleri itlâf etmek üzere hapishanedeki odamızda bir ilâç istimal ettiler. Benim fazla rikkatime dokunmuştu. Bilâhare, o insanların inadına, sinekler daha ziyade çoğaldılar. Odamda çamaşır ipi vardı. Akşam vaktinde, o küçücük kuşlar, o ip üstünde gayet muntazam diziliyorlardı.

Çamaşırları sermek isteyen Rüştü’ye dedim: “Bu küçücük kuşlara ilişme; başka yere ser.”

O da, kemal-i ciddiyetle, dedi ki: “Bu ip bize lâzımdır; sinekler başka yerde kendilerine yer bulsun.”

MUHABBET KUŞU MAHKûMLAR

Bir de kış gelince cezaevine giren, yaz gelince tahliye olan mahkûmlar vardır. Hangi suça kaç ay hapis cezası verileceğini, bir hukukçu kadar iyi bilirler. Çoğunun, kimi kimsesi yoktur. Kalacak yerleri, belli başlı bir işleri yoktur. Yazın bulabildikleri küçük işlerle harçlıklarını çıkarıp geçinirler. Genelde kimse iş vermek istemez bunlara. Suça karışmış olsalar da çoğunun içinde masum bir çocuk kalbi saklıdır.

Kış yaklaşınca kara kara düşünürler. İş bulamazlarsa kışı geçirmek için 5-6 ay içeride kalacak şekilde bir suç işleyip hapishanenin yolunu tutarlar.

Babacan gardiyan üzgün bir şekilde başını sallayarak bunları karşılar:

- Yine mi geldiniz muhabbet kuşları. Siz kafes dışında yaşamayı bilmiyorsunuz ki!