Genç yazarlar nerede?

Okumak... okumak... okumak ve yazmak... Genç kardeşlerimizi yazmaya davet ediyoruz. Çünkü yazmak yaşadığını hissetmektir.

Nefes almak, kendini geliştirmektir. Bekliyoruz okumayı ve yazmayı seven genç kardeşlerimizi.

YAZAR OKULU

Bir nefis muhasebesi yapmak adına; 12 Eylül 1980 ihtilali sonrası öğrencilik yıllarımızda başlamışız yazmaya.

O zamanki yazar ağabeyler de, şimdi olduğu gibi, ihtilâlin ağır baskılarına rağmen; bedelini göze alarak hak ve hakikati savunur, gençleri yazmaya teşvik ederdi.

Kapatmalar sonucu adı değişen gazetede, dergilerde makale, hikâye, şiir yarışmaları düzenlenirdi. Bir “yazar okulu”ydu adeta.

Gençlerin düşünce dünyası idealistti. İhtilal çok kişileri savuracak, dünyevîleştirecekti sonra... İhtilal günlerini aratmayacak günler ise, daha gerideymiş meğer!

Yaşı müsait olanlar bilir meşhur Bâb-ı Âli ya da Cağaloğlu’nu... Kitap fuarlarını, edebiyat sohbetlerini, sahafları, imza günlerini... Denir ya; “Hey gidi günler, hey! Kimler geldi kimler geçti!”

ZOR ZAMANDA KONUŞMAK

Düzensiz yazmaları saymazsak, 14 Ağustos 2017’de, “Zor Zamanda Konuşmak’”diyerek başlamışız haftalık yazmaya. Sonra 5 yılı aşkın her hafta, “Uçarı Yazılar” da merhaba demişiz muhterem okuyucularımıza.

Yeni Asya’da yazmanın hem mazhariyet, hem de mesuliyet olduğunun idraki içindeydik elbette.

YAZMAK NEFES ALMAKTIR

Hak ve hürriyetlere sahip çıkmak adına yazmış, mazlumun yanında, zalimin karşısında olarak safımızı belli etmiştik. Cezaevindeki masumların acılarını, adaletin kör topal işleyişini, savaş mağdurları mültecileri, insanın kendini tanıma ve gerçekleştirme çabalarını, gezileri, faaliyetleri gündemimize taşımışız ‘güncel’e girmeden..

Merhum Mehmet Kutlular’ın DGM’de “Mert ol savcı!” haykırışını dile getirmişiz. Yolların çatallaştığı dönemlerde istikameti muhafaza etmişiz hamdolsun.

Kimi zaman kalbimize dokunan edebiyat denemeleri, derken zaman akıp gitmiş.

HÜR VE DONANIMLI GENÇLER

“İbrahim Sadri’nin dediği gibi ‘Vallahi hayat zor ve fakat çok matraktı. Ziller bozuk, musluklar bozuk, yollar bozuk, ama adamlar sağlam idi.’ Ve bir değirmendeydik öğütülüyorduk. İmtihan devam ediyordu. Sonra yollar ve yıllar hızla aktı. Sonra… Sonrası bir varmış, bir yokmuş işte!

Şimdi rüyadan uyanma zamanı. Zor zamanda konuşma zamanı” demişiz.

Şimdi gençlere, bir kez daha davet zamanı... Yaşadığı çağın gerçeklerini kavramış, ilim ve teknoloji ile donanmış, hür düşünceli gençlerin yazılarını bekliyoruz efendim.