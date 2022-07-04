Gençlere engel olmayalım!..

Gençlere yetki ve sorumluluk verme hususunda yeniliklere ne kadar açığız? Digital çağın gereklerini, yapılması gereken hizmetleri gençler daha iyi bilmez mi?

İyi niyetle ‘çocuklarımız zorluk çekmesin’ diye, ‘helikopter anne-babalar’ gibi her sıkıştığında imdatlarına yetişmek, aslında onlara kötülük değil mi? Yanlış yapmadan hayatı nasıl öğrenecekler?

18 YAŞINDAKİ BİR GENÇ...

Sorumluluklarını, iş yükünü yönetebilmeli, evin çekip çevrilmesine katkıda bulunabilmelidir.

Gerektiğinde riske girebilmeyi, para kazanmayı ve onu idare etmeyi bilmelidir.

Hayatın iniş çıkışlarıyla başa çıkabilmeli, iş görüşmesine kendisi gidebilmeli, yabancılarla konuşabilmeli, başkalarıyla yaşadığı sorunları çözebilmelidir.

Yaşlıların tecrübeleri ile gençlik enerjisini harmanlayıp iman hizmetlerine koşabilmelidir.

GENÇLERE NASIL ENGEL OLUYORUZ?

Onların önüne uzayıp giden bir yol seriyor, yoldaki bütün çukurları ve tümsekleri temizliyoruz.

Gidecekleri yere kendimiz götürüyor, ev ödevlerini bile kendimiz yapıyoruz.

Ders çalışsın diye ev işlerine karıştırmıyoruz.

Yaşadıkları yanlışları düzeltmek için, kendilerinin çözmesine fırsat vermeden hayatlarına müdahale ediyoruz.

İşleri zorlaştığında hemen devreye giriyor; işi bitiriyoruz!..

“AKVARYUMDAKİ PRENS VE PRENSESLER...”

Böylece çocuklarımız gerçek hayatta her şeyin onların istediği gibi yürümeyeceğini bilemiyor, kendi başlarının çaresine bakamıyorlar.

İhtiyaç duyduklarında hemen para verdiğimiz için kazanmanın zorlukları idrak edilmiyor, paranın kıymeti bilinmiyor, çalışmak zor geliyor. Kısa yoldan, kolayca zengin olmak istiyorlar.

Bizim müdahalemiz olmadan anlaşmazlıklarla nasıl başa çıkacaklarını, nasıl çözeceklerini bilmiyorlar.

Mücadele ruhu ve başarma azmi gelişmiyor.

...

Şimdi onlara iyilik mi yaptık, kötülük mü?

“O DAHA ÇOCUK...”

Elbette yol gösterelim, sevgimizi, desteğimizi hissetsinler ama.. Peygamberimizin (asm) ve Üstadımızın gençlere nasıl değer verdiğini unutmadan.. Bırakalım hayatın acı tatlı yönünü yaşayarak öğrensinler.

Bilgi ve becerilerinin gelişmesi için onlara fırsat tanıyalım.

İnsanlık icabı, yanlışlıklar yapabileceklerini peşinen kabullenip, düzeltmeyi göze alarak gençlere görev verelim.

“O daha çocuk, yapamaz...” zihniyeti yanlış. Aşırı mükemmeliyetçilik, hata yapma korkusu getirir, ümitsizliğe düşürür.

Gençlere güvenimizi, onlara sorumluluk ve yetkiler tanıyarak gösterelim.

SEVGİLİ GENÇLER!..

Ebeveyleriniz bile; sizi korumak adına yanlışlar yapabilir.

Bunun şuuruna vararak; kendinizi çağın ilimleri ile donatmak, en güzel şekilde yetiştirmek yine sizin elinizde. Kendinize ve çevrenize faydalı olmak, iman hizmetlerine omuz vermek için görev sizi bekliyor.

Yolunuz açık olsun !