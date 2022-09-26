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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İhtilaf kültürü

M. Said ZEKİ
26 Eylül 2022, Pazartesi
Hiçbir insan diğerinin ‘fotokopisi’ değildir, olamaz ve olmamalı. Allah her insanı, fizikî ve ruhî yönden diğerlerinden farklı yaratmıştır.

Farklılığı zenginlik vesilesi yerine, ihtilaf konusu yapmak bir nevi zulümdür. 

Çünkü Yüce Yaratıcı her insanı biricik yaratıyor. Şahsiyeti, huyu suyu, kabiliyetleri, zevkleri, üzüntüleri, güçlü ve zayıf yönleri ile her insan ‘özel tasarım’. Aynı aileden kardeşler, hatta ikizler bile birbirinden farklı.

ALLAH ÇEŞİDİ SEVER

Allah’ın güzel isimlerinin tecellîlerini gösteren kâinatta ve insanda çeşitlilik hakim... Bir renk cümbüşü, çok sesli bir orkestra, iç içe geçmiş çeşit çeşit âlemler. Bu çeşitlilikte kaos yok, mutlak bir düzen ve ahenk var. 

İnsan bu ilâhî ahenge uyum sağladığı ölçüde başarılı ve mutlu oluyor. Fıtrat/yaratılış kanunlarına aykırı hareket ederek bir çığır açmak mümkün değil. Çok denemeler olmuş ama başarılı olamamış, sathî kalmış. Totaliter ve komünist sistemler bunun örnekleriyle dolu.

Toplum hayatının sağlıklı işleyebilmesi için, her meslek erbabına ihtiyaç var. Manav, kasap, berber, fırıncı, demirci, ayakkabıcı, kitapçı vs.. Herkes berber olsun veya herkes kitapçı olsun denilse toplumun çökeceği açıktır. Soframıza gelen bir ekmekte bile kaç kişinin/mesleğin emeği var.

KENDİ DİNÎ ANLAYIŞIYLA BÖBÜRLENMEK...

Dinî anlayış ve hizmet metotlarında da durum farklı değildir. Ortak payda olan inançta buluştuktan sonra, meşrep ve meslekler ihtilaf konusu yapılmamalı. Çünkü “Mahlukatın nefesleri adedince Allah’a giden yollar vardır.” Bu darmadağınık olmak değil, zenginliktir.

Ölçüyü Rabbimiz veriyor: “Allah’a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. (Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dinî anlayışı) ile sevinip böbürlenmektedir.” (Rum Suresi, 31-32.)

‘TEK TİP’LEŞTİRMEK ZULÜMDÜR

Her bir grup, cemaat, tarikat dinî hizmetin bir ucundan tutarak Allah rızası için hizmet ediyorsa ne güzel. ‘İlla herkes benim gibi olsun, doğru ve hak olan yalnız benim mesleğimdir. Diğerleri batıldır, yanlıştır’ demek zulümdür.

Adalete uygun olanı Bediüzzaman şöyle ifade ediyor: “‘Mesleğim haktır veya daha güzeldir’ demeye hakkın var. Fakat ‘Yalnız hak benim mesleğimdir’ demeye hakkın yoktur.”

Konuya devam edelim inşallah.

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