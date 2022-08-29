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29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Şahsiyeti sivriltmek mi, ‘şahs-ı manevî’de eritmek mi?

M. Said ZEKİ
29 Ağustos 2022, Pazartesi
Yüce Yaratıcı her insanı biricik yaratıyor. Şahsiyeti, huyu suyu, kabiliyetleri, zevkleri, üzüntüleri, güçlü ve zayıf yönleri ile her insan ‘özel tasarım’. Aynı aileden kardeşler, hatta ikizler bile birbirinden farklı.

Allah’ın güzel isimlerinin tecellîlerini gösteren kâinatta ve insanda çeşitlilik hakim... Bir renk cümbüşü, çok sesli bir orkestra, iç içe geçmiş çeşit çeşit âlemler.. Bu çeşitlilikte kaos yok, mutlak bir düzen ve ahenk var.

Diğer yandan insan medeni fıtratta yaratılmış. Hayatını devam ettirebilmek için diğer insanların yardımına, onlarla birlikte yaşamaya ihtiyacı var. Sosyolojik kimliğini teşekkül, kabiliyetlerini inkişaf ettireceği sosyal bir ortamda yaşaması lazım. 

Şahsiyetini silikleştirmeden; ama yaşadığı toplumunun, cemiyetin veya cemaatin düzenini de ihlâl etmeden dengeyi koruması lazım. Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklara, onun özel alanına, mahremiyetine kimse müdahale edemez. Cemaat, toplum, devlet ve aile büyükleri dahil..

Yani ne şahsiyet yok sayılıp fert ezilsin; ne de şahıs ve enaniyet ön plana çıkarılarak toplumun, cemaatin kuralları hiçe sayılsın. Orta yol, sırat-ı müstakim esas alınsın.

Bir apartmanda yaşayan ferdin evinin düzenine, hareketlerine apartman yöneticisi karışamaz. 

Apartman sakini ise, komşuları rahatsız edecek davranışlarda bulunamaz. Ortak giderlere, alınan kararlara uymak zorundadır. 

Şahıslar önemlidir; fakat şahs-ı manevî daha önemlidir. Ancak; şahıslar olmadan şahs-ı manevî de olmaz. Dengeyi ve denklemi iyi kurmak ve korumak gerekiyor.

Bu, dünyevî ilişkilerde böyle olduğu gibi; iman hizmetini esas alan cemaatlerde de böyledir. Adalet-i mahza ile ne fert silikleştirilip feda edilsin; ne de cemiyetin ferdi haddinden fazla ön plana çıkarıp kutsamasıyla cemiyetin/cemaatin huzuru ihlâl edilsin. 

Sahabe Efendilerimiz (ra), Hz. Peygamberin (asm) her emrine itaat ederken; diğer taraftan ziraatla ilgili bir konuda edep sınırlarını aşmadan medeni cesaretle sorarlar: 

“Ya Resulullah; bu vahiy mi, yoksa sizin şahsi reyiniz mi? Eğer vahiy ise baş üstüne... Şayet şahsi reyiniz ise; bu konuda bizim de reyimiz var.”

Asıl hüner her ferdi kabiliyetlerine göre istihdam edip çeşitliliği zenginleştirmektir. Bu farklılıkları ‘tektipleştirmek’, zulümden öte Allah’ın kudret ve iradesine itiraz ve iftira demektir.

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