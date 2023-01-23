Savaşın çocukları ve Kim Phuc-2

“Ben savaşı önlemek için, insanları daha çok çaba harcamaya ve çözüm bulmaya davet ediyorum.”

Kim Phuc, “Liderlerin, herkesin affetmeyi, umut beslemeyi ve sevmeyi öğrenmesi gerekiyor. Savaştan gelen biriyim. Bundan çok muzdarip oldum. Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi olarak bundan sonra da savaşların olmaması için çalışacağım” diyor.

ZALİM VE MAZLUM

Napalm bombası yüklü ABD uçakları, Vietnam savaşında Tokyo semalarından ölüm yağdırdı. 100 binden fazla insanın can verdiği bombardıman tarihe dünyanın en çok sivil ölüme neden olan saldırısı olarak geçti.

Bombaya çok yakından temas eden insanlar, hiçbir şeyin farkına varmadan saniyeler içerisinde hayatlarını kaybediyorlardı. Hayatta kalmayı başaranlar ise, vücutlarına oluşan yanıklar sebebiyle inanılmaz derecede acılar çekiyorlardı.

Bombadan etkilenmeyen insanlar bile, patlamanın açığa çıkarttığı karbonmonoksit gazından zehirlenip ölüyorlardı.

İMAN VE HUZUR

Zulüm cephesinde değişen bir şey yok. Maalesef bugün de; savaşlar oluyor, insanlar ölüyor, sakat kalıyor.

Bediüzzaman’a göre; Dünya, insanlık ahalisine geniş bir şehir, bir hanedir.

“Eğer iman-ı âhiret o büyük aile efradında hükmetmezse, güzel ahlâkın esasları olan ihlâs, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlık, rıza-yı İlâhî, sevab-ı uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlık, hodgâmlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır.

Zâhirî âsâyiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet mânâları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylâzlığa, gençler sarhoşluğa, kavîler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar.”

Amin Maalouf, Bediüzzaman’a hak veriyor: “Sonra şu savaş çıktı... O yıl, yeniden doğduklarını sandı genç erkekler. Kuralsız, yasasız, sanki özgürdüler.. Sokakların, yasaların, gecelerin efendisi gibi.. Kadınların efendisi gibi gördüler kendilerini, Ölüm dağıtıcısı gibi gördüler...”

FARKINDALIK CEHENNEMİ

Halbuki Livaneli’nin ifadesiyle; hakiki insanın, zeki adamın kaba kuvvetle, idamla, savaşla işi olmazdı. Şiddet kullanmak ancak kıt zekâlılara özgü bir durumdu.

‘İnsancıklar’ında feryat ediyor Dostoyevski: “Farkındalık bu dünyada cehennem... Her şeyi görüyor, her şeyi hissediyor, hep acı çekiyordum. Bütün bunlar gözlerimin önünde oluyordu!”

Kim Phuc, “Vücudumda oluşan yaralar dıştan iyileşiyordu fakat; içimdeki yaralar halen daha kanıyordu. Ancak öfke duyacağıma affetmeyi seçtim. Bu şekilde kalbim özgürlüğe kavuştu.”

İnsanca yaşamak için hürriyet, hürriyet!..