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15 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Siyaset bulutları ve kardeşlik hukuku

M. Said ZEKİ
15 Mayıs 2023, Pazartesi
‘Sakın, sakın, dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın!’ Çünkü birbiriyle boğuşanlar müspet hareket edemezler.

İnsanlık ve kardeşlik hukuku baki ve daimi; siyasi ayrılıklar ise, gelip geçicidir.

Güneşin önünü kapatan bazen küçücük bir buluttur; ama büyük nurları gizler.

Gözün önüne gelen bir saç teli, çoğu zaman dağ gibi gerçekleri görmeye perde olur.

KUR’ANÎ İKAZLAR

Şimdi siyaset bulutlarını dağıtmak ve kardeşlik hukukunu muhafaza etmek için Bediüzzaman’ın Kur’anî ikazlarını sakin şekilde dinlemek, tefekkür etmek ve gereğini yapmak zamanı. Evet, bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder ve asabî ruhları azap içinde bırakır. Selâmet-i kalb ve istirahat-i ruh isteyen adam, siyaseti bırakmalı.

* Mü’minler ancak kardeştirler; siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin. (Hucurat, 49:10)

* Evet, mü’min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır.

* Üç günden fazla, mü’min mü’mine küsüp kat-ı mükâleme etmeyecek!

* Adalet-i mahzâya göre, bir mü’minde bulunan câni bir sıfat yüzünden, sair mâsum sıfatlarını mahkûm edemezsin.

* Adâvet etmek istersen, kalbindeki adâvete adâvet et, onun ref’ine çalış.

* En ziyade sana zarar veren nefs-i emmârene ve hevâ-i nefsine adâvet et, ıslahına çalış. O muzır nefsin hatırı için mü’minlere adâvet etme.

* Eğer düşmanlık etmek istersen, kâfirler, zındıklar çoktur; onlara adâvet et.

* Sen mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit, “Mesleğim haktır veya daha güzeldir” demeye hakkın var. Fakat “Yalnız hak benim mesleğimdir” demeye hakkın yoktur.

* Senin üzerine haktır ki, her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur.

* Her dediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu demek doğru değildir.

* Eğer hasmını mağlûp etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et.

* Eğer onları affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız, şüphesiz ki Allah da çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. (Teğabün, 64:14)

ÖZETİN ÖZETİ...

* Dünya öyle bir metâ değil ki; nizâa değsin. Çünkü, fâni ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise, dünyanın cüz’î işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın.

* İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder, kazandırır: Dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir.

* Âhirzamanın dehşetli şahısları İslâmın ve beşerin hırs ve şikakından (ayrılık, parçalanmasından) istifade ederek, az bir kuvvetle nev-i beşeri hercümerc eder ve koca âlem-i İslâmı esaret altına alır.

* Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz; aklınızı başınıza alınız. Yoksa, ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz!..

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