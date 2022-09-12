Yalana karşı kalkan

Doğruluk ile yalanın, adalet ile zulmün ezeli mücadelesi devam ediyor. Dürüst ve adil insanlara ihtiyacımız var. Aslında; yalanlarımız ortaya çıkmadıkça, hepimiz dürüst insanlarız!

Fakat; hiç bir yalan sonsuza dek gizli kalmıyor. Gerçekler ortaya çıkıyor. İnsanın verdiği tepki ise, bahanelere sarılmak. Ancak vicdanımız bahanelerimize asla kanmıyor.

Üzerimize düşen işleri yapmıyor, sürekli bahaneler üretiyoruz.

Öğrenci ders çalışmamak için, işçi işini savsaklamak için, görevlilerin görevlerini yapmamak için bahane üretiyor. Siyasetçi, hizmet yerine hamaset ve mazeret üretiyor, başarısızlığı için başkalarını suçluyor.

Ailede, toplumda, ticarette, siyasette, iman hizmetlerindeki mazeretleri görüyor, yaşıyor, birlikte üretiyoruz.

Suçu, mesuliyeti, yanlışı -altın kürk bile olsa- asla üzerimize almıyoruz; ya inkar ediyor, ya başkalarının üzerine atıyoruz.

BAHANE Mİ, BAŞARI MI?

Halbuki; yüzlerce mazeret binlerce bahane, bir tek başarının yerini tutamaz. Mazeretler bize fayda sağlamaz, başarıya ulaştırmaz. Mazeret üretmek vicdanımızı tatmin etmez, mesuliyetten kurtarmaz.

Hassas bir kalbe sahipseniz, yalanlar ve bahaneler elbette sizi incitir.

Mazeret üretiminin temelinde insanın zaafları var. Tembellik, karamsarlık, ümitsizlik, bilgisizlik, korku, özgüven eksikliği, yalancılık, kendini temize çıkarma vs.

Bir tüccar, bir öğretmen, bir avukat.. özetle; bir insan niçin yalan söyleme ihtiyacı hisseder? Bir siyasetçiyi propaganda ve yalana mecbur eden sebepler nelerdir?

Gerçekleri eğip bükmeler... algı operasyonları.. yalan haber ve propagandalar.. Hakikatin bükülmesi ve gerçeklikten hızla kopuş...

Bu propagandanın tesiriyle bazı insanlar ‘elzem işlerini bırakıp âfâkî ve siyasî boğuşmaları merak ile dinleyerek, karışarak ruhlarını sersem ve akıllarını geveze’ ediyorlar.

FITRAT BOŞLUK KABUL ETMEZ

Tarih, fıtrat ve kâinat boşluk kabul etmiyor. Doğruluk yoksa yalanın, adalet yoksa zulmün farklı versiyonları boşluğu dolduruyor.

‘Riyakarlık, dalkavukluk ve yapmacıklık, nifak ve münafıklık, muzır bir yalancılıktır. Küfür yalancılıktır. Halbuki; “İslamiyetin esası, imanın hassası, bütün kemâlatın ve ahlakın kaynağı doğruluktur.”

Öyleyse; yalana karşı bir kalkan oluşturmak ve doğruyu ikame etmek zorundayız. Tehlikenin farkına varıp, herkesten ziyade sıdka sahip çıkmamız lazım. Bedeli ne olursa olsun, hakikatin eğilip bükülmesine karşı çıkmak, hakkı tutup kaldırmak gerek.

Çünkü “Bir dane-i hakikat, bir harman yalanı yakar.”