İnsan aldandı

Eller kaldırılınca duâya içini dökmek, halim Sana ayan da olsa yine de dillendirmek her şeyi dökmek içini dışına çevirmek dostuna.

En yakınımıza anlatmadığımızı anlatmak, Hz. İbrahim’i Halilullah yapan bu değil miydi zaten? Bazen ihtiyaçlarımızı dillendirmek, bazen pişmanlıklarımızı ve bazen beklemek af edilmeyi, onu içinde hissetmek ve rahatlamak, ondandır ki, “bana duâ edin duânıza cevap vereyim” diye buyurmuş Yüce Yaradan.

Neden gaflet sarar ki insanı? Her yerde ilmiyle, kudretiyle hâzır nâzır olanın huzurunda, mekândan münezzeh, aczden müberra olan Zât-ı Ulûhiyetin huzurunda. Neden insan aldanır çoğunlukla? ‘Festakim kemâ ümirt’ emrine rağmen. Yoksa eski ücretler kâfi gelmediğinden mi mütehakkimane ister insan?

Evet, hakkımız olan niyazı unuttuğumuz için belki de aldandık. Tekrardan afuvvu Gafur olduğu idrakine varıp rahmet ve keremine iltica edip şu fermanı azama kulak vermek! “Onlara söyle ki Allah’ın lütfuyla ve rahmetiyle ancak bununla ferahlasınlar. Bu onların dünyada toplayıp duyduklarından daha hayırlıdır.”

Üstadımız mazarratı def menfaati celb, yani başta tathir edip, temizlemek sonra tezyin etmek, süslendirmek. Çünkü “Kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur.” İşte o zaman duânın önündeki gaflet ve ülfet zulümat dağılır, münevver bir vücut o ân-ı seyyale ile yaşanır.