"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kader Risalesi’nin Mütalâası

Mehmet ÇETİN
13 Mart 2021, Cumartesi
… ve hamdolsun otuz yılı aşan arayış ve çalışmalar, şükürler olsun ki kitap olarak nasip oldu.

Serencamı hakikaten uzun ve bir o kadar sıkıntılı ve hatta ibret ve acı dolu hatıralarla…

Matbuat dünyamızda iki eser yazmak hedefimiz idi; birisi mesleğimiz ile alâkalı İslâm’da Kuyumculuk, diğeri ise iman hizmeti noktasından Kader Risalesi’nin Mütalâası ki bunları nasip eyleyen Rabbimize hamdolsun.

Bu eser bir şerh değildir, mütalâadır.

Kader Risalesi’nde kullanılan söz sanatlarına işaret ederken, kullanılan anlatım ve ifade tekniğinden, selefin yorumlarından bahsedilirken yapılan izahların hedefi nazarı doğrudan Külliyat üzerine yönlendirmektir.

Geçmişte yapılan kader konulu tartışmalar nakledilirken; zihinleri bulandırmadan, iradeyi tehlikeli alanlarda dolaştırmadan, ama cevapsız da bırakmadan yapılan izahlarıyla ikna eden Kader Risalesi kaynaklı bir ferdî anlamanın kitaba yansımasıdır, Kader Risalesi’nin mütalâası.

Hiçbir zaman “Bu izahlar ve mütalâalar, en mükemmel izahlardır.”, iddiasında olmadığımız gibi, kanaatinde de olmadık. İzahın en güzeli zaten Risale-i Nur ile yapılmıştır. Bizim yaptığımız, bu güzel izahtan anladığımızı ifade etmektir.

Kader Risalesi’nin orijinal metin parçalarını bölümün üst tarafına alarak, alt tarafında yapılan mütalâada ise işlenen konu ile ilgili diğer Risale metinlerinden bahisle hazırlanan bu eser, alanındaki çalışmalardan bu yönüyle de farklıdır. 272 sahifelik bu kitabımızda, sonuna eklenen indeks ile de arama kolaylığı mevcuttur.

Yapılabilecek tekrarlarla okuyucuyu sıkmamak için Külliyat’ta geçen mevzuları, anlaşıldığı kadarı ile nakletmeyi uygun bulduk. Zaten ağır bir konu olan Kader meselesinin hacmini daha fazla büyütmemek istedik.

Kullanılan terim/ıstılahlar konusunda bir şeyler söylemek isteriz. Bilindiği üzere futbolda top atılması eyleminin değişik isim ve kuralları vardır. Top; kale içine atılırsa gol, kale dışına atılırsa aut, kendi kalesinin dışına atılırsa korner, sahanın yan tarafına atılırsa taç, gibi her bir hareketi karşılayan farklı terimler kullanılır. Bunların hepsi sadece topu atma hareketinin, konum/makam gereği değişik durumları anlatan terimlerdir.

Aynen öyle de kader ve cüz-î ihtiyârî konularının da kendine mahsus terim ve ıstılahları vardır ve bunlarla anlatılmaktadır. Mümkün olduğu kadar bu terimlerin günümüzdeki kullanımını da ifade ederek izahımızı sürdürdük. Bununla beraber kader ve cüz-î irade bir manada ilmî bir mesele olduğu için bu ilme mahsus terim ve deyimleri de kullanmamız gereklidir ve kullandık. Kelâmî terminoloji kullanılırken ve akademik bilgi verilirken konunun makamı gereği kadar nakledilmiş olup işlenen mevzu çerçevesinde tutulmaya gayret edilmiştir.

Eser, pek çok kardeşimizin yardımıyla âdeta bir heyet hâlinde yazıldı. Kitap üzerindeki ismimiz, onlar namına konulan müşterek bir imzadır ki o, çok kıymetli kardeşlerimizin her birine teşekkür ediyoruz. Bu eseri hazırlarken bizden öncekilerin kitaplarından faydalanıp onlara duâ ederken bizden sonrakilere faydalı olmak niyetiyle duâlarını istirham ediyoruz.

Kitabımızı, doğrudan bize (0 532 211 71 37) ulaşarak temin etmeniz mümkündür.

Rabbimizden hayır ve hizmetlere vesile eylemesini niyaz ediyoruz.

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Salgında bir yılın özeti: Tedbirler vaktinde alınamadı

    Dünya, Suriye’deki yıkımı seyrediyor... Sorumlular hesap vermeli

    Hepimiz dijital obez adayıyız

    7 milyon yapıya hızla yenileme gerekiyor

    Besicilik bitme noktasına geldi

    Türkiye'nin son 24 saati

    Ders var, aşı yok

    Artık Türkiye’de güvende değiliz

    EYT’liler: Avrupa’da kimse çöpten ekmek toplamıyor

    Bursa - Ankara yolunda feci kaza

    Tekirdağ’ın en büyük camii bitmek üzere

    Bakan Akar'dan 'Mısır' açıklaması

    Sasunyan’ın tahliyesi kesinleşti, Dışişleri Bakanlığı şiddetle kınadı

    'Asya kökenli vatandaşlarımız korku içinde yürüyor'

    Mehmet Akif Ersoy dualarla yad ediliyor

    Gündoğmuş'da 45 gündür Kovid-19 vakası görülmedi

    UCM'nin kararı İsrail'in üst düzey isimlerini alarma geçirdi

    ABD, Yunan medyasındaki iddiaları yalanladı

    'Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı'

    Ağrı - Doğubayazıt'ta deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bakanın AİHM çelişkileri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan ve Erbakan tarzı meselesi
    Sebahattin YAŞAR

    Ölmeden evvel son hamle
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Kademeli kontrolsüz anormalleşme!”
    Faruk ÇAKIR

    Papazlardan imamlara destek
    Ali FERŞADOĞLU

    Uzay aracı Apollo 11, Juna ve hakikat-i Mi’rac
    Mehmet ÇETİN

    Kader Risalesi’nin Mütalâası
    Abdil YILDIRIM

    Süvarilik ve kırk yamalı hırka

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.