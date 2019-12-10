Ekonomi topluma nasıl yansır?

Son dönemlerde ülkece sorun yaşadığımız konular içerisinde hayatımızı her yönüyle etkileyen enflasyon ve işsizlik yer almaktadır.

TÜİK verilerine göre Kasım ayı için açıklanan enflasyon oranı %10.56 değerindedir. Ekim ayında %8.55 olan TÜFE artış oranının Kasım ayında %10.56’ya çıkması alım gücümüzün gerilediğine işaret etmektedir. Kasım 2019’da endekste bulunan 418 maddeden 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken 296 maddenin ortalama fiyatları artmış ve 89 maddenin ortalama fiyatları düşmüştür. Geçen yıl Kasım ayında TÜFE endeksi değişimi %21.62 oranında olmuştu. Bu sene nispeten bu oranda bir iyileşme olduğu görülmekle birlikte, bu durum esasında fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, fiyat artışının olması gerekenden halen daha yüksek seviyede devam ettiğine işaret etmektedir. Fiyat artışının yanına işsizliği de kattığımızda hayat şartlarımızın gitgide zorlaştığını, refah seviyemizin düştüğünü ifade edebiliriz.

Bu yıl ki son açıklanan Ağustos ayı işsizlik oranı %14.2 oldu. Geçen yıl aynı dönem işsizlik oranı %11.2 iken ne yazık ki bu oran artış göstermekte olup iş sahalarında daralma olduğunu düşünebiliriz. Aynı dönem son açıklanan genç işsiz oranı %27.3 iken geçtiğimiz yıl aynı dönem açıklanan oran %20.7 idi. Artan genç işsizlikle beraber yeni neslin gelecekten umutsuz olması kaçınılmaz bir boyut kazanmaktadır. Ayrıca yapılan zamlar, artan vergiler toplumun üzerindeki yükü daha da arttırabilmektedir. Son çeyrekte %0.9 büyüyen ekonomimize rağmen işsizliğin temel problemlerin başında olmasının sebebini büyüyen sektörlerin istihdam açısından zayıf olmasından kaynaklandığını söylemek mümkün. İşverenle iş talep eden arasındaki ücret anlaşmazlığı da buna ilave edilebilir. İşveren yükselen maliyetlerinden dolayı düşük ücret vermeye çalışırken, iş talep eden kısım ise yüksek fiyatlar sebebiyle geçim zorluğu çekmektedir. Bu durum temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan bir topluma dönüşmeye başlamamızın tabii sonucu olarak daha mutsuz bir topluma dönüşmemize sebep olabilir.