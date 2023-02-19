CAN ÜSTADIM

ŞİİR - MEHMET ERBAŞ

Can üstadım bu Bediüzzaman’dır, Mesleğini sahabelerden alır, Resulün sünnetlerine dayanır, Davası hakikattir Üstadımın. Kur’an’ı kendine hep rehber aldı, İnsanlara nurlu eserler yazdı, Bunun için zorluklara katlandı, Mesleği feragattir Üstadımın. Asa-yı Musa ve Zülfikar ile Nura boyandı okuyan silsile, Birleştirdi akılları kalp ile Meşerbi hem hıllettir Üstadımın. Nur Risaleleri hep okunuyor, Herkesin kalbi imanla doluyor, Okuyanlar doğru yolu buluyor, Sözleri tesirlidir Üstadımın. Sözler, Lemalar, Mektubat, Şualar, İşarat-ül İ’caz hem Lahikalar, Habbe, Zühre, Şemme, Katre, Reşhalar, Eserleri nurludur üstadımın. Risale-i Nurlar manevi çınar, Âlem-i İslam’a ışıklar saçar, Okur onu daim genç ve yaşlılar, Gayesi nura hizmet Üstadımın. Varis-i ekmel Hakkın Habibinden, Soyu gelir Hasan ve Hüseyin’den, Hem ders almıştır İmam-ı Ali’den, Yolu ehl-i sünnettir Üstadımın. Allah, Peygamber, iman, Kur’an dedi, Mümin gönülleri nura gark etti, Ehl-i imana daim ümit verdi, Hedefi çok ulvidir Üstadımın. Benlik şahsiyete önem vermedi, Şahsi makamları asla bilmedi, Menfi hareketlere hiç girmedi, Düşüncesi müsbettir Üstadımın. Mü’minleri uhuvvete çağırdı, Tek hedefi İttihad-ı İslam’dı, Kur’an’ı ve sünneti esas aldı, Hep yolundan gidelim Üstadımın. MEHMET ERBAŞ

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