Çevre ve temizlik

“İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırtsın; belki de tuttukları kötü yoldan) dönerler.” (Rum Suresi, ayet: 4)

Çevremiz bizim yaşadığımız yerdir. Burada dağlar, nehirler, denizler, yeşillikler, kuşlar bizim kendilerine muhtaç olduğumuz varlıklar bulunmaktadır. Bu varlıkların bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz nice faydaları vardır.

Bunlardan bir kısmını hatırlamak gerekirse şunları söyleyebiliriz. Denizler, hem seyahat hem yük taşıma hem içindeki türlü balıklarla beslenmemize katkıda bulunur. Dağlar, havayı temizler, yağmurun yağması için nemli bulutları çeker, içerisinde yaşayan bin bir çeşit kuşlar ve hayvanlarla insanların ihtiyaçlarına cevap verirler. Nehirler, içindeki balıklarla beslenmemize hizmet ederken diğer taraftan bağ, bahçe ve arazilerin sulanmasına yarar. Yine çevremizdeki ağaçlar ve yeşillikler, insanların ve diğer canlıların beslenmesinde ve dinlenmesinde büyük katkıları vardır. Allah, başta insan olmak üzere bütün canlıları birbirine muhtaç olacak şekilde yaratmış ve her canlı kendi vazifesini düzgün şekilde yaptığında anormal bir durum olmamaktadır.

Ama bakıyoruz ki zamanla ağaçlar düzensiz bir şekilde kesiliyor. Nehirler, denizler insan eli ile ve fabrika artıklarının karışmasıyla kirletiliyor, istemediğimiz görüntüler meydana geliyor.

Üzerine yaşadığımız dünya hepimizin tüm canlıların ortak alanıdır.

Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Dağlarda birçok vahşi hayvanlar yaşıyor. Onlardan bir kısmı birbirini parçalayıp yediği halde onların yaşadığı ortamlarda etrafa zarar verecek kadar çevre kirliliği görülmüyor. Çünkü ekosistem içerisinde ölen hayvanlar ve böceklerin en küçük bir parçası dahi temizleniyor.

Yine denizlere bakıyoruz insan elinin karışmadığı yerlerde masmavi tertemiz bir deniz ve çevre bulunmaktadır. Hâlbuki bir balık bir milyon yumurta yapıyor. Buna göre denizin her tarafında balıklardan geçilmemesi gerekir. Yine görüyoruz ki Allah’ın koyduğu ekosistem içerisinde balıklar hem denizdeki bu dengeyi koruyor çevrenin kirlenmesine fırsat vermiyorlar.

Dünyada bilinçsiz insanların yaşadığı deniz kenarlarında fabrika artıkları, plastik çöplerin ve kimyasal artıkların denize atılmasıyla hem deniz kirleniyor hem içindeki canlılar bundan olumsuz etkileniyor. Tüm insanlık ekonomik olarak bundan zarar görüyor.

Temizlik imandandır. Okullarımızda, evlerimizde sivil toplum kuruluşlarımızda temizlik konusunu güzel şekilde anlatalım. Dünya hepimizin. Çevre hepimizin. Bizim canlılara, canlıların bize ihtiyaçları var. Kendi ellerimizle kendi sonumuzu getirmeyelim. Mevsim değişiklikleri ile ilgili yaşadığımız sel felaketleri, yangınlar, çevre kirliliği hep doğanın tahrip edilmesi sonucunda yaşadığımız felaketlerdir.

Geliniz yeşile zarar vermeyelim. Canlılarla beraber yaşamasını bilelim. Evlerimizi, mahallemizi, çevremizi ve ülkemizi temiz tutalım. Bizden sonraki nesillere temiz bir çevre temiz bir dünya bırakalım.