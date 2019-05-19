Dua bir ibadettir

RİSALE-İ NUR’DAN CEVAPLAR

Sual: Eğer desen: Bazan kat'î olacak işler için duâ edilir: Meselâ husuf ve küsuf namazındaki duâ gibi. Hem bazan hiç olmayacak şeyler için duâ edilir?

Elcevap: Başka Sözlerde izah edildiği gibi, duâ bir ibadettir. Abd, kendi aczini ve fakrını duâ ile ilân eder. Zâhirî maksatlar ise, o duânın ve o ibadet-i duâiyenin vakitleridir; hakikî faideleri değil. İbadetin faidesi âhirete bakar. Dünyevî maksatlar hâsıl olmazsa, "O duâ kabul olmadı" denilmez. Belki "Daha duânın vakti bitmedi" denilir.

(Mektubat -424)