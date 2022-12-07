İman ve sevgi

Sevgili peygamberimiz (s.a.v) imanın sevgi ile ilgisini şu güzel sözleriyle veciz bir şekilde anlatmaktadır: “Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız iman etmedikçe de cennete giremezsiniz.”

İman muhabbetin kaynağı olduğu gibi muhabbet de kâinatın mayasıdır. Sevgi olmazsa varlıklar arasında alış veriş olmaz, dostluk olmaz, yardımlaşma olmaz. Her şey birbirine yabancı olur. Kâinat manasızlık karanlığına düşer.

Bütün ihtilallerin kaynağında bencillik vardır. Kargaşaların, kavgaların, karışıklıkların temelinde sevgisizlik vardır. Sevgi olmasaydı anneler çocuklarına şefkat eder miydi? Sevgi olmasaydı insanlar birbirlerine yardım eder miydi? Sevgi olmasaydı insanlar bir araya gelirler miydi? Sevgi olmasaydı dostluklar pekişir ve devam eder miydi? Allah kullarını seviyor hem de çok seviyor. Ona hakiki kul olmadığımız halde üzerimizden rahmeti eksiltmiyor. Çünkü onun merhameti sonsuzdur. Çünkü o Vedud’dur. Kullarını çok sever. O bakımdan sevgisi ile bizlere merhamet ediyor. Peygamberimiz (s.a.v) ümmetini seviyor. Çünkü o peygamberimiz (s.a.v) Allah’ın kendine verdiği vazifeyi üzerine almış ve insanlara tebliğ ediyor. Öyle ki bunun için çok sıkıntılara katlanmıştır. O şefkat sahibi Hz. Muhammed (s.a.v) ümmetinin ateşe atılmasına razı olmuyor, bütün gücüyle ümmetinin cehennemden kurtulmasına çalışıyor. Onları ikaz ediyor, irşat ediyor, nurlu hadisleriyle ümmetine her konuda ışık tutup dünya ve ahiret mutlulukları için tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getiriyor.

İnsanların da birbirlerini sevmeleri Allah için olursa bir mana ifade eder. Sevgi fıtratın bir gereğidir. Menfaat ilişkilerine dayanan sevgiler uzun ömürlü olmaz. Böyle bir sevgi bencillik merkezli olduğundan karşıdaki kimselere aksül amel yapar. “Evet, insan evvela nefsini sever. Sonra akaribini, sonra milletini, sonra zîhayat mahlukları, sonra kâinatı, dünyayı sever. (...) Madem öyledir, ey nefis! Aklın varsa bütün o muhabbetleri topla, hakiki sahibine ver, şu belalardan kurtul. Şu nihayetsiz muhabbetler, nihayetsiz bir kemal ve cemal sahibine mahsustur.” (Sözler s., 322)

Hz. Peygamberin asrına baktığınızda onlar arasında sırf Allah için olan muhabbetin onları nasıl kardeş yaptıklarını görebiliriz. Daha önceden birbirlerine düşman olan kimselere bakıyoruz ki candan kardeş olmuşlar, kaynaşmışlar. İşte bu iman kardeşliğidir ki onlara fedakârlık ve feragatlik ruhunu aşılamıştır. Gönüller birbirlerine sevgi ile yaklaşır. Sevgili Peygamberimizin şu hadisleri rehberimiz olmalıdır: ”Mümin kendisi ile ülfet edilendir. Başkalarıyla ülfet etmeyen veya kendisi ile ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur. (Müsned c.s 335)