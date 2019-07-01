1 Kasım’a benzemedi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığında 7 Haziran 2015 tarihinde seçimlere giren AKP ilk defa tek başına iktidarı kaybetmişti.

Sonrasında hükümet kurulamayınca (ya da kurulmak istenmeyince) aynı yıl 1 Kasım’ında seçim tekrar edilmiş ve AKP tarihindeki en fazla oyu almıştı. Ancak sonrasında yaşanan parti içi mücadele sonrası Davutoğlu istifa etmiş ve tarihe “Yüzde 49,5 oy ve 317 milletvekili ile iktidardan düşen ilk başbakan” olarak geçmişti.

31 Mart’ta yapılan mahallî seçim sonrasında YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran’da tekrarlanan seçim de bu seçime benzetiliyordu. Seçim neticesinde görüldü ki, iki seçim birbirine benzemiyormuş. İlk seçimdeki fark 13-14 bin iken ikinci seçimde 800 binin üzerine çıkabiliyormuş. Demek ki, her seçimi, her dönemi ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bu da başka bir ders oldu…

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MEĞER ORDU VALİSİ DE İMAMOĞLU’NA “DESTEK VERMİŞ”!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun OR-Gİ Havaalanında Ordu Valisi’ne hakaret ettiği iddiası siyasetin konusu olmuş ve uzun süre tartışılmıştı.

Havaalanının VIP girişinde yaşananlar kampanyaya dönüştürülmüş, başta Cumhurbaşkanı ve Binali Yıldırım olmak üzere iktidar medyası tarafından günlerce bu olay üzerinden İmamoğlu’nu tenkit etmişti.

Seçimlerin neticelenmesinden sonra bu tartışma farklı bir noktaya getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günlerden bu yana Erdoğan’ın gönüllü şoförlüğünü de yapan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter’dan öyle bir şey paylaştı ki, bir taraftan önceki eleştirileri boşa çıkardı, diğer yandan da hayretler içinde ağızları açıkta bıraktı.

İmamoğlu’nun belediye başkanı seçilmesinden sonra Ordu Valisi’nin İstanbul Valiliği’ne tayin edilmesi teklifinden daha çok dikkat çeken açıklamasında Çamlı, “Ordu Valiliği’nin CHP adayı İmamoğlu’na başkanlık yolunda verdiği desteği kayda geçmezsem eksik kalır” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Şaştık kaldık, ne diyeceğimizi bilemedik. Siz ne dersiniz?

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SEÇİMİN GALİBİ ANTALYA!

Başlığı görünce nereden çıkardınız?” diye bir soru akıllara gelebilir.

Öyle ya seçimin galibi Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu. Öyle ise neden böyle söyledik? Anlatalım.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, “Tatile Gelme!” kampanyası ile İstanbul’da yaşanan seçimlere damga vurduğunu söylerken, ‘’Düşünün dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri tatile gelecek kişilere gelmeyin diye kampanya yapıyor. Bunun dünyada eşi benzeri yoktur. Gelen turiste oda satacak olan otelci, ‘Gelme! Oyunu kullan!’ diyor. Esnaf gelme diyor, siyasetçi gelme diyor, şehrin gazeteleri, televizyonları, internet siteleri oyunu kullan diyor. İşte bunu tarih boyunca demokrasiden yana olan Antalya yapabilirdi, Antalyalılar yapabilirdi ve yaptı. ‘23 Haziran’ın kazananlarından biri de Antalya’dır Antalyalılardır” dedi.

Seçimin galipleri epey var. İttifaka destek veren, kullanılan dili beğenmeyip partisine oy vermeyen, partisinin adayı varken İmamoğlu’na oy veren… Buna bir de “demokrasinin yanında yer alan Antalyalılar” eklendi.

Antalyalılar “önce demokrasi sonra ekmek” diyerek Sayın Çokal’ın tabiriyle Türkiye’nin gönlünde taht kurdu.

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İNSAN GERÇEKTEN HAYRET EDİYOR!

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 5 yıl önce söylediği “İnsan gerçekten hayret ediyor” sözü birçok olay ve sözden sonra hatıra geliveriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Haziran seçimlerinden sonra yaptığı ilk grup toplantısında “Bizim dünyamızda ayrımcılık, ötekileştirme anlayışına kesinlikle yer yoktur” demesi de Gül’ün bu veciz ifadesini hatırlattı.

Zira, Erdoğan’ın Millet İttifakı, genel başkanlar ve içinden geldiği parti hakkında söylediği sözler hâlâ hafızalarda dururken bu sözleri duyunca “İnsan gerçekten hayret ediyor” sözü bir kez daha akıllara geldi.