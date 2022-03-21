12 Eylül ürünü olduğu yeni mi hatırlandı?

AKP ve MHP Seçim Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifini Meclis’e sundu.

Cumhur ittifakı 15 maddelik teklifin önümüzdeki hafta komisyondan geçirmeyi, Mart sonuna kadar da Genel Kurul aşamasından sonra kanunlaşmasını hedefliyor.

Teklifte öne çıkarılan kısım seçim barajının yüzde 10’dan yüzde 7’ye indirilmesi... Seçim barajının yüzde 10 olması 1980 darbe anayasasının bir ürünü. Cumhur İttifakı da bunu söyleyerek tekliflerini güçlendirmeye çalışıyor. Ancak 20 sene iktidarda olan bir partinin bu söylemesi ise ilginç. Kaç kere anayasa değişikliği yapıldı. Mevcut kanunla defalarca seçim yapıldı. 20 senede kanunda değişikliği yapılması imkânı varken, anketler de göz önüne alınarak, kendi işlerine geldiği için akıllarına ancak şimdi gelebildi.

Teklif içinde muhalefet tarafından “tuzak” diye nitelenen maddeler var. Ama şimdiden bu tuzağa kimin düşeceğini tahmin etmek zor.

İttifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel D’Hondt uygulamasıyla belirlenecek sistem şöyle izah ediliyor. “Siyasi partilerin aldıkları oy sayıları kanunda gösterildiği gibi önce 1’e, sonra 2’ye, sonra 3’e ve çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşana kadar bölünecek. Elde edilen paylar, en büyükten en küçüğe doğru sıralanacak. Siyasi partilere ve bağımsız adaylara, rakamların büyüklük sırasına göre milletvekili tahsis olunur.”

Tabiî bu bölme, çıkartma, toplamada neler döneceğini de şimdiden kestirmek zor. Bu ülke mühürsüz oyların geçerli sayıldığı dönemleri de gördüğü için, insanın aklına bin türlü şey geliyor.

Cumhur İttifakı bileşenlerinden BBP seçim barajının yüzde 3’e indirilmesini hep söylüyordu. Anlaşılan ortağa pek danışılmamış olmalı ki, Genel Başkan Mustafa Destici, teklif Meclis’e sunulduktan sonra da bunu söylemeye devam ediyor.

***

BAŞBAKAN YERİNE NEDEN CUMHURBAŞKANI YAZILMADI?

Kanun teklifinin 11. Maddesi ise hem komisyon hem de genel kurul aşamasında çokça tartışılacağa benziyor.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum düzenlemesi” diye getirilen maddeye göre cumhurbaşkanına seçim yasakları uygulanmayacak. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 65. maddesinin başlığı “Başbakan ve bakanlara ilişkin yasaklar” başlığını taşıyor. Teklifle, yeni sistemde “başbakan” olmadığı için bunu “bakanlar” şeklinde yeniden düzenleniyor.

Burada kimsenin aklına başbakan yok ama icranın başı Cumhurbaşkanı… “Başbakan” yerine neden “Cumhurbaşkanı yazalım” gelmedi mi, ya da geldi de bilinçli mi yapıldı? Yeni sistemde cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı değil mi?

Seçim yasakları başlayınca diğer partiler miting yapamayacak ama Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olmasına rağmen devletin bütün imkânlarını kullanacak, mitingler yapacak. Televizyonlar bu mitingleri canlı yayınlayacak ama seçime katılan diğer partiler yasağa takılacak. Bunun adaletsizlik ve haksızlık getireceğini teklifi hazırlayanlar neden düşünmezler?

***

SEÇİM ÖNCESİ 3 BAKAN İSTİFA EDECEK Mİ?

Ayrıca bundan önce seçimlere 3 ay gibi bir süre kala İçişleri, Adalet ve Ulaştırma bakanları istifa ediyor, seçim sonuna kadar yerine “tarafsız” birisi atanıyordu. Şimdi bu uygulama da yok. 16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen Anayasa değişiklik paketi ile yürürlükten kaldırıldı. Tarafsızlık gereği bunun tekrar getirilmesi neden düşünülmüyor?

“Bu tasarıyı hazırlayanlar yarın kendilerinin de muhalefete düşeceklerini hiç hesaba katmıyorlar mı?” diye insanın aklına bir soru geliyor.

Bir soruda mühürsüz oyların geçerli sayılıp sayılmayacağını ilişkin düzenleme neden teklifte yok?

