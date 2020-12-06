3 Kasım 2002 tarihinde iktidara gelen AKP kesintisiz 18 yıldır iktidar. O tarihten bu yana kadar hem kadrolarında hem de politikalarında öyle değişiklikler oldu ki şaşırmamak elde değil.

Geldiğimiz noktada hem cumhurbaşkanı hem de Genel Başkan olan Sayın Erdoğan, tek yetkili kişi. Partinin kurucularından kimler kaldı bilemiyoruz ama partinin ilk yıllarında olduğu gibi “Partinin önde gelen isimleri” artık yok. Partinin önde gelen tek ismi Erdoğan. Erdoğan’ın en yakınındaki kişiler ise parti kurulurken yanında olan kişiler değil. Kuruluşunda “partinin önde gelen isimleri” ise her biri ya siyasetin dışında ya da başka partilerde. Parti içinde kalmayı başaranlar ise Erdoğan’a eskisi kadar yakın değil. Partideki bu değişim partinin toplantı ve programlarında da göze çarpıyor. AKP’nin iktidara geldiği günün yıldönümünde koronavirüs salgını nedeniyle fazla bir etkinlik yapılamadığı için tam değişimi göremesek de son günlerde yaşanan bazı hadiseler gözden kaçmadı. 13 Kasım tarihinde Tekirdağ Şehir hastanesinin açılışı sırasında kurdelenin kesileceği sırada Erdoğan’ın, katılanlardan alkış gelmeyince “Bu ne ya ölü toprağı serilmiş üstünüze, Allah Allah...” diyerek sistem ettiğini görmüştük.

En son olarak da, partinin 7. Olağan Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop İl Kongrelerine online olarak katılan Erdoğan salonlardaki hareketsizlikten rahatsız olurken, “Ben şimdi salona bakıyorum, salonda çok heyecan görmüyorum. Eskiden Gümüşhane’nin, Burdur’un, Isparta’nın salonları sürekli olarak alkışlarla inlerdi. Dolayısıyla bunu her an görmek, yaşamak arzusu içerisindeyiz” derken, salondakiler ayağa kalkarak alkışlamışlardı ama iş işten geçtikten sonra…

Muhalefetin küçük partileri bile kongrelerini heyecanla yaparken iktidar partisi kuruluşundan 18 yıl sonra eskisi gibi alkışlar ile inlemiyor. Ne dersiniz sizce de iktidar bayağı yorgun gözükmüyor mu?

Neredennn nereye…

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ARŞİVDEN

Gerçek Hayat Dergisi'nin 2001 yılı Mayıs sayısı "Yenilikçiler düğmeye bastı” kapağı ile çıkmıştı. Henüz AKP kurulmamış ama ayak sesleri gelmeye başlamıştı. Dergi, Kapağında üç siyasetçinin görüşlerine yer verdi. Bunlardan birisi Tayyip Erdoğan , “Tek adam yönetimine hayır” derken, Bülent Arınç, “En büyük arzum Tayyip Bey’in FP’de olması” demiş. Abdullah Gül ise, “Hareket böyle geldi, böyle gitmez” diye yeni parti hazırlığını işâret etmiş. Şimdi bu üç siyasetçinin yolları ayrılmış durumda.

Tarihten bir yaprak da, 15 Mart 1999 tarihinde Star gazetesinin “Yaş 70 iş bitmiş” manşeti… Erdoğan cezaevine girmeden önce “içini Star’a döktü” ara başlığının altında aynen şöyle yazıyordu: “Şu anda bir partim yok. 4 aylık mahkûmiyetin ardından yeniden bir partiye girebilirim. Ancak şartlarım var. Bu partide, 65 yaşın üzerindekiler siyaset yapamayacak. En son 65 yaşında aday olunabilir. 65 yaşında aday olmak demek, 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir…”

Neredennn nereye…

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“PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞİ UZAK GÖRMÜYORUM” DEMİŞTİ…

Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiği günlere denk gelen günlerde AKP’nin kurucularından eski milletvekili İhsan Aslan AKP’de şok etkisi meydana getiren açıklamalar yapmıştı.

BBC Türkçe’ye verdiği beyanatta “Parlamenter sisteme geçişin çok uzak olmadığını düşünüyorum… Bence muhafazakârlığımızın artık ciddi bir bagajı, birikimi oluştu. Bu bagaj siyaseten bizi tamamen devletçi bir pozisyona taşıdı.

Biz ülkede sistemin kendisi olduk. İlkeleri doğrusu bir kenara attık. Bizi gelecek seçimlerde hangi kesimler iktidara taşıyacak ve iktidarda kalmamızı sağlayacaksa, onlarla iş tutmayı tercih ettik” tarzındaki sözleriyle birçok eleştiri yapınca AKP Merkez Yürütme Kurulu, mülakattan bir hafta sonra 24 Kasım'da Mehmet İhsan Arslan'ı oy birliğiyle Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

Disipline sevkinin üzerinden bir hafta geçtikten sonra Sayın Aslan, “Erdoğan, sadece partimizin değil, davamızın da lideridir. İstemeyerek de olsa yol arkadaşlarımızı incittiysem kendilerinden helallik diliyorum" diye bir açıklama yaptı.

Disiplinin sonunda ne olur partiden atılır mı yoksa kınama mı verilir bilemiyoruz ama bu yaşanan hadise bir AKP kurucusunun görüşlerini açıkladığı için geldiği noktayı görmek açısından önemli…

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BEYİN GÖÇÜ

18 yılın sonunda gelinen noktada, adalete güven yerlerde, işsizlik hat safhada, ülkede ekonomik kriz var… Türkiye, Uganda’nın 99. sırada olduğu “demokrasi endeksi”nde 167 ülke arasında 167. sırada. Yine Türkiye basın özgürlüğünde ise 157. sırada…

Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Araştırma Merkezi'nce yapılan araştırma sonucuna göre; Türkiye en çok beyin göçü veren 24'üncü ülke. İyi eğitimli 100 gençten 59'u yurt dışına gidiyor. 100 gençten 73'ü yurt dışına gitmek istiyor. Gidenlerin yüzde 78'i geri dönmek istemiyor.

18 yıla meğer ne çok şey sığdırmışız.

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UYUSUNDA BÜYÜSÜN!

“Büyüme rakamları açıklandı, yine büyümüşüz. Çok pişmanım(!). Esnaf perişan, millet sıkıntıda, çiftçi mağdur, işsizlik arttı, İşçi geçinemiyor deyip duruyordum. Halbuki her şey olumluymuş, ben görmemişim. Muhalif olmamak lazım. Büyüyoruz maşallah. Uyusun da büyüsün İnşallah.” (Cemal Enginyurt-Ordu bağımsız Milletvekili)

Son günlerin çok da güzel özetleyen bir söz olmuş. Ne dersiniz?

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TUHAF ZAMANLAR

“Para kazanma hırsının insanî değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz.” Recep Tayyip Erdoğan (AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı)

Sayın Erdoğan sonuna kadar haklı değil mi?