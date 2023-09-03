2019 seçimlerinin verdiği ders

14 Temmuz tarihinde tatili giren Meclis, CHP, SP, DEVA ve DP’li milletvekillerinin imzası ile ekonomik kriz altında ezilen vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlamak ve Akbelen ormanlarındaki ağaç kesimini görüşmek üzere iki sefer olağanüstü toplanmasının ardından tatile girdi.

Şimdi ise siyasetin gündemini kongre/kurultay tartışmaları ve 31 Mart 2024’te yapılacak mahallî seçim hazırlıkları meşgul ediyor.

Mevcut delegelerle yapılacak olan AKP’nin olağanüstü kongresi 7 Ekim’de olacak CHP ilçe ve il kongrelerinden sonra kurultayını toplayacak. İYİ Parti ise kongresini seçimlerden hemen sonra 23 Haziran’da yapmıştı.

14-28 Mayıs’ta yapılan seçimlerin ardından muhalefetteki dağınıklık sürerken, partilerin seçim yenilgisinden sonrası birbirlerini suçlamaları, bu dağınıklığı daha da arttırıyor. Bir buçuk yıllık çalışma ile kamuoyuna açıklanan “Ortak Politikalar Mutabakat Metni ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi” gibi çok kapsamlı çalışmalar ortada duruyor. Yüzde 48 oy ile 25,5 milyon insanın oy oranı da unutuldu.

Halbuki Millet İttifakı her ne kadar seçimi kaybetmiş olsa da stratejik ortaklığının bir sonucu olarak AKP, MHP olmazsa hiçbir kanun çıkaramıyor. AKP siyasi tarihinin en düşük oylardan birisini aldı. Yine AKP geçen döneme göre 32 vekil daha az çıkarttı.

Seçim kazanılamamış olsa da Cumhur İttifakı ilk defa karşısında koltuğu kaybetmenin endişesini yaşadı.

Seçim öncesi 1,5 yıl içerisinde her ay toplantı yapan Millet İttifakı, seçim sonrası bütün köprüleri atmış bir görüntü vermeleri halkın da umudunu aşındırıyor. Millet İttifakı paydaşlarından her birisi kendi içinde seçimin muhasebesini yaptığına göre, 14 Mayıs’ı bir kenara bırakıp önümüzdeki mahalli seçimlere odaklanmaları gerekiyor.

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İş birliği

Mahalli seçimlerin genel seçimlerden farklı olarak kendine özel şartlarının olduğunu daha önce söyledik. Partiler de il ve ilçe kurulları ile görüşerek bu özel şartlarda yol haritalarını belirlemeye çalışıyorlar. Partilerde bir iş birliği yapılması gerektiğini söyleyen akl-ı selim yöneticiler ise kimseye kapıları kapatmadan iş birliğine açık olunması gerektiğinin önemini vurguluyor.

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2019’dan 2024’e

Mahalli seçimlere yedi ay gibi bir süre kalmışken, elbette partilerin tek başına aday çıkaracaklarını söylemeleri normal karşılanabilir.

Ancak 2019 yerel seçimlerinde muhalefetin yaptığı ittifak ile birlikte başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok büyükşehir belediyesi el değiştirmişti. Şimdi partiler her ne kadar kendi adaylarını çıkaracaklarını söylese de ittifaksız bir yerel seçim düşüncesi muhalefet adına ağır bir fatura ortaya çıkarabilir. Bu yüzden 2019 tecrübesi de hesaba katılmalı ve hesaplar buna göre yapılmalı.

2019 yılında bazı partilerin kendi adaylarını çıkarması yüzünde belediye meclis üyelerinin çoğunluğunun iktidar partilerine geçmesi ve bu yüzden seçilen belediye başkanlarının 4,5 yıldır icraatlarını rahatça yapamadıkları unutulmuş olamaz.

14-28 Mayıs seçimlerinde oy veren 25,5 milyon vatandaş, muhalefet partilerinden bunu bekliyor.

