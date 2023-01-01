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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

2022 milleti yordu

Mehmet KARA
01 Ocak 2023, Pazar
2022 ekonomi alanında çok zor bir yıl oldu.

TÜİK yüzde 84 açıklasa da gerçek enflasyon yüzde 170’lere dayandı. Vatandaş bunu sokakta yaşıyor. Akaryakıta yıl içinde yapılan zamlar hayat pahalılığının dayanılmaz seviyelere çıkmasına yol açtı, bu da milleti çok yordu. Döviz artışı paramızın değerini yerin dibine soktu. 

Bunların üzerine bir de elektrik, doğalgaz zamları, kira artışları, vatandaşları iyice geçim sıkıntısı içine soktu. Faturaların ödenememesi elektrik ve doğalgaz saatlerinin sökülmesine neden oldu. Bankalara borçlanan insanlar faiz kıskacı içinde hayli zorlandı. 

Salı günü açıklanacak TÜİK enflasyonundan sonra emekli ve memurların maaşları da belli olacak. Yine gerçek enflasyona değil, resmî enflasyona göre zam yapılacak. 2023 seçim yılı olduğu için iyileştirme ya da seyyanen zam yapılabilir ama bu da “gerçek enflasyon”a göre bir şey ifade etmeyecek. Maaşlar bir iki ay içinde eriyip gidecek. Bunun ispatı da daha şimdiden “Temmuz ayında ihtiyaç olursa zam yapılabileceği”nin söylenmesi… 

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Adalet ve demokrasiden bahsetmek siyasi imiş!

dalet, hukuk, eğitim gibi bütün vatandaşları ilgilendiren meselelerde de zor bir yıl oldu. Geçim zorluğu bu zorlukların konuşulamamasına neden oldu. Tabi bu durum sorunların üstüne örtse de çözülmüş değil. Adalet Bakanı ve Yüksek Yargı organlarının başkanları dahi adaletin bazı uygulamalarından şikâyet ediyor… 

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın başına gelenler ibretlik. 

Türkkan, yeni yıl mesajı hazırlayarak, 2 bin 200 adet basılması için 20 Aralık’ta TBMM’ye göndermiş. Mesaj şöyle imiş: “Ülkemiz için zorlu geçen 2022 yılını geride bırakırken, hukuksuzluk, adaletsizlik, demokrasinin önüne konulan engeller ve ekonomideki olumsuzlukların meydana getirdiği karamsarlık hepimizi çok yordu. 2023 yılı ülkemize bir güneş gibi doğsun. Adil, demokratik, hukukun üstün olduğu, Türkiye’yi güneşli günlere hep birlikte taşıyacak, nice güzel yıllara birlikte kavuşacağız. İyi diyelim, İyi olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…” 

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, 22 Aralık’ta TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’ndan Türkkan aranıp, “Yeni yıl mesajının siyasî içerikli olduğunu, diğer milletvekillerine örnek teşkil edeceğini, Başkanlık Divanı’nın aldığı karara göre, metnin ilk cümlesi yumuşatılırsa kartın basılacağını, yoksa basılmayacağını” söylemiş. 

Türkkan, TBMM Genel Sekreterliği’nden cevabın “yazılı” şekilde verilmesini istemiş. Oradan gelen mesajda da tatmin edici bir cevap alamamış. Ertesi gün TBMM Genel Sekreterliğini yeniden arayan Türkkan’a “üzerinde çalışıyoruz” denilmiş. 

Bir cevap geldi mi bilmiyoruz ama burada üzerinde durulması gereken konu milletvekiline böyle bir muamelenin reva görülmesi. Zaten siyasî bir kişilik olan milletvekili başka ne yazabilir ki? Haktan hukuktan, adaletten ekonomiden bahsetmesinden neden rahatsız olunuyor, bunu da anlamak mümkün değil. 

Başta demiştik ya, millet geçim sıkıntısından yoruldu diye… Millet Türkkan’ın da dediği gibi her şeyden yoruldu. Bakalım millet kendisini bu kadar yoranlara sandıkta ne cevap verecek? 

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2023, 2022’i aratmasın

023’ün başta adalet, hürriyet, demokrasi olmak üzere ekonomi, eğitim, sağlık gibi alanlarda 2022’yi aratmamasını, 2023 yılının bütün bu alanlarda iyi bir yıl olmasını, milleti daha fazla yormamasını temenni ediyoruz. 

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