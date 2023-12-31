2023 zor bir yıl oldu

Bir yılı daha geride bırakıyoruz.

Depremler, etrafımızdaki savaşlar, ekonomideki büyük kriz, dış politikada zikzaklar, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında oluşan parlamento aritmetiği, adalet, eğitim ve sağlıkta çözülemeyen büyük sorunlar, adalet ve hukukta yaşanan sıkıntılar, yüksek yargıdaki “yetki krizi” gibi birçok konuda zor bir yıl oldu. Özetle, 2023 milleti yoran bir yıl oldu.

Şimdiden görüldüğü kadarıyla önümüzdeki yıl daha da zor olacak. Enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı devam edecek.

2024 yılına İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı Filistin’deki katliam ve soykırımının devam etmesi ile gireceğiz. İsrail bugüne kadar çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 21 bini aşkın kişiyi öldürdü. Dünyanın gözleri önünde Gazze’yi yaşanmaz hâle getirdi. Göçe zorladığı insanları yolda bombaladı. Hastaneleri, camileri, kiliseleri bombalamaktan çekinmedi. Arkasına ABD desteğini alan İsrail ne BM Güvenlik Konseyi’nin kararını dinledi, ne de dünya halklarının tepkilerini… Başta Türkiye olmak üzere Müslüman ülkelerin bir yaptırım uygula(ya)maması ve ticaretine devam etmesinden de cesaretle katliamlarına üç aya yakındır devam ediyor.

Dış politikada elbette ülkenin menfaatleri neyi gerektiriyorsa o yapılır ama zikzaklar ülkelerini inanılırlılığının kaybetmesine sebep oluyor. “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok… Artık kendisi düşünsün” deyip tabiri caizse ayağına kadar gidip anlaşmalar yapılması, “Sisi darbecidir, zalimdir, demokrat değildir” dedikten sonra elini muhabbetle sıkıp görüşmenin ve barışmanın yollarının aranması dış politikada yapılan zikzaklardan bir kaçı oldu.

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İKTİDARIN VEKİL KAYBI

14-28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday seçilemezken, iktidar hem oy oranında hem de milletvekili sayısında bir önceki seçime göre oy kaybı yaşadı. Erdoğan yüzde 52 ile üçüncü defa cumhurbaşkanı oldu ama partisi yüzde 35.62’de kaldı. Bu da 2002’de aldığı oya düşmesi anlamına geliyor. AKP, 2002 seçimlerinden bu yana yüzde 40’ın altına inmemişti.

Diğer yandan 6 partiden oluşan Millet İttifakı’nın seçimden sonra yüzde 48’e sahip çıkamaması ve birbirlerini suçlaması millet nezdinden bir hayal kırıklığı yaşattı, yaşatıyor. Seçimin üzerinden 7 ay geçmişken 6 milletvekili partisinden istifa etti. 15 partinin temsil edildiği Meclis’te bağımsızlar 8. sıraya çıktı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın “demokrasiden yana taraf olmuş yüzde 48’i büyütmek bizim sorumluluğumuzdur” sözü bu anlamda önemli ve yerinde bir tespit. İYİ Parti’nin seçimden sonraki politikası hem partiye hem de ittifaka zarar verdi. 3 ay sonra yapılacak mahalli seçimde işbirliğinin olmaması 2019’da kazanılan birçok belediyenin kaybedilmesine yol açacağını şimdiden söylesek yanlış olmaz.

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MİLLETİN ÜZMEYİN, GERMEYİN!

Önümüzdeki günlerden belediye başkan adayları açıklandıktan sonra meydanlarda kıyasıya bir yarış başlayacak. Ümit ediyoruz ki, önceki seçimlerde olduğu gibi milleti kutuplaştıran, ayrıştıran bir dil kullanılmaz. Seçim meydanlarında istenmeyen olaylar yaşanmaz.

Siyasetçiler şimdiden çirkin bir üslup kullansalar da özellikle devleti yönetenlerin daha dikkatli bir üslup kullanması, akl-ı selimin galip gelmesi milletin beklentisidir…

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2024, 2023’Ü ARATMASIN

2024’ün de başta adalet, hürriyet, demokrasi olmak üzere ekonomi, eğitim, sağlık gibi alanlarda 2023’ü aratmamasını, 2024 yılının bütün bu alanlarda iyi bir yıl olmasını, milleti daha fazla yormamasını temenni ediyoruz.

(Yarın devam edelim)