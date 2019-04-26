23 Nisanlarda şunlar yapılsa…

Her 23 Nisan’da Cumhurbaşkanı’ndan tutun da parti başkanlarına, valilere, belediye başkanlarına, hatta sivil toplum örgütlerinde bile çocuklar birkaç saatliğine koltuklara oturtulur.

Bu yıl da gelenek bozulmazken, ilginç şeyler de yaşandı.

Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan 12 yaşındaki Ozan, spordan, bayram tatiline birçok soruyu başarı ile cevaplarken, cevaplar Erdoğan’ın yüzünü güldürdü. “Sayın Cumhurbaşkanım, sanki benim söyleyeceklerimi söyledi” diyerek de memnuniyetini dile getirdi.

İstanbul’daki seçim sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin nasıl sonuçlanacağı sorulan Ozan’ın, “Bu konu hakkında bir bilgim yok, tek gündemimiz 23 Nisan” diyerek siyasî cevap vermesi de Erdoğan’ı memnun etti.

Bütün bunları tebessümle izlerken, hükümetin 2018 yılını “Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı” ilân ettiğini hatırladık. Bu projenin ne kadar başarılı olduğundan ziyade, çocuklarının çalışmasını gerektirecek durumların ortadan kaldırılması gerekiyor.

Aslında 23 Nisan’da çocukların büyüklerin koltuğuna oturmasından ziyade büyükler çalışan çocukların yerine geçse daha anlamlı olmaz mıydı?

Meselâ Çevre Bakanı sokakta kâğıt ve plastik toplayan bir çocuğun yerine geçin bu işi yapsa… Sanayi Bakanı bir günlüğüne, sanayide çalışsa, Ticaret Bakanı sokakta ayakkabı boyacısı olsa daha iyi olmaz mı? Neden olmasın ki? Böylece bakanlar da çocukların sıkıntılarını daha iyi anlar, ona göre politika geliştirip çocuklar için daha faydalı iş yaparlar…

***

MUHALEFETE ALIŞMAK

31 Mart Mahallî seçimlerinde iktidar partisi 25 yıl sonra İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyesini kaybetmenin şokunu anlatabilmiş değil.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk Meclis toplantısında daha önce hazırlanan Sosyal Denge sözleşmesinin onaylanması ve vatandaşın kullandığı suyun ucuzlatılması ile ilgili teklif İl Genel Meclis’inde çoğunluğu oluşturan AKP’nin oylarıyla “aciliyeti” olmadığı için reddedilmesi de bu durumun bir göstergesi…

Böyle olunca da, belediye çalışanlarının dört gözle beklediği sosyal denge tazminatı sözleşmesine geç kavuşacaklar… 25 yıl sonra muhalefete alışmak biraz zor olacak anlaşılan…

***

HAYROLA!

İktidarın kaybettiği bir il de Ankara olmuştu. Ucuzluğu ile haberlere konu olan Meclis lokantasında bir değişikliğe gidilmiş.

Meclis lokantası ekmek tedarikini daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek’ten yapıyormuş. Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından ekmek tedarikinin başka bir firmadan sağlanması dikkat çekmiş!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, twitter hesabı üzerinden Meclis lokantasında meydana gelen değişim hakkında fotoğraf destekli bir paylaşımda bulunurken şunu yazdı:

“TBMM lokantasında yenilen ekmek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Halk Ekmeği” iken Mansur Yavaş’ın Ankara Belediye Başkanı olmasıyla birlikte ekmek tedarikinin el değiştirdiğine ilişkin belirtiler var. Birinci fotoğrafta son durum, ikinci fotoğrafta ise eski durum var. Hayrola?” ifadelerini kullandı.

Bakalım, Meclis Başkanlığı ekmek tedarikindeki bu değişikliği nasıl açıklayacak?