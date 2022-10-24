‘3Y’nin üçüncüsü

2002 yılında “Biz yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla yani ‘3Y” ile mücadele etmek için iktidara geliyoruz” diyenlerin bu üç meselede mücadeleyi kaybettiklerini 20 sene sonra “Yolsuzlukların, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz. Şu an itibariyle onun hazırlığı içerisindeyiz” itiraflarından anlaşılıyor.

Yoksulluğu yaşayarak, yolsuzlukları haberlerden görüyoruz. Yasaklar konusunda geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay iktidarın bu konuda geldiği noktanın da göstergesi oldu.

Medyanın yüzde 85’i iktidarın adeta borazanı gibi… Bazen tek elden çıkmışçasına aynı manşetler oluyor bazen yazarlar aynı başlıkla yazı yazıyor. Böyle olunca da milletin sesini duyurmuyorlar. Millet, sesini sosyal medyadan duyurabiliyordu. Son çıkan sansür yasası ile de millet sesini daha az duyurabilecek. Çünkü ucunda 3 yıla kadar hapis var!

Yasanın Meclis’te görüldüğü günlerde, Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan Coşkun, “Hayatımda hiçbir zaman yasakçı bir tutumum olmadı” diyerek başladığı cümlesine, “Tek istisnası var bunun: Sokak röportajları” diyerek devam etti. Bu röportajlar ona göre, “Komşuyu komşuya, anayı oğula, amcayı yeğene, dayıyı bütün mahalleye, mahalleyi şehre, şehri ülkeye düşman eden bir fitne odağı”ymış!

Bunu daha bir iki yıl önce “Yemin ederim kendimden bezdim, sıkıldım” diyen bir insanın söylemesi de enteresan değil mi? “Yasakçı değilim” diyor ama milletin sesinden rahatsız oluyor. Bu yasakçılığın en alâsı değil mi?

Milletin sesini duyurabildiği bir mecranın kapatılmasını savurmak bal gibi de yasakçı bir zihniyettir. Kendisinin de ifade ettiği gibi, millet siz ve sizin gibilerden çok sıkıldı ve bezdi…

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VEKİLLERE YASAK MI?

Yasak demişken, herkesin dikkatini çekmiştir, haber kanallarındaki tartışma programında AKP’nin başta genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve yöneticileri görülmüyor. Bakanlar ya da parti yetkilileri tek başına çıkıp soruları cevaplandırıyor ama diğer partilerin yetkililerin olduğu bir ortamda tartışma programlarına katılmıyorlar.

Geçmişte bütün siyasi parti genel başkanları televizyon programlarına katılıp karşılıklı tartışabiliyorlardı, şimdi o da yok.

Bunun nedeni milletvekillerine bir “yasak” mı var, yoksa “ağızlarından bir şey kaçırırlar da sıkıntıya mı gireriz” diyerek tartışma programlarını katılmıyorlar şeklinde düşünerek, millet merak ediyor.

Yoksa “tartışma programlarına bizi bizden daha iyi savunan gazeteciler var, bu yüzden katılmaya gerek yok” mu diyorlar?

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YER SOFRASI YASAKLANDI MI?

Yaşı epey ilerlemiş bayan bir gazeteci, “Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin” demiş. Bizde bir çift laf edelim. İnsanlar ister yer sofrasında ister masada yemek yer, kime ne. Yerde yemek yemek yasaklandı da bizim mi haberimiz yok?

İşte bu kafalar birilerinin işine yarıyor, ekmeğine yağ sürüyor. Bırakın insan hür olsun…

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FATURANIN TAMAMINI MİLLET ÖDÜYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ödenen her 100 TL’lik doğalgaz faturasının 80 TL’sini devlet olarak, hükümet olarak bizler ödüyoruz” demiş.

İnsanların aklına, “80 lirayı ödemek için kabine toplantısında bakanlar kendi aralarında para mı topluyorlar” sorusu gelebilir.

Tabii ki öyle bir şey yok. Faturaların yüzde 20’sini de yüzde 80’i de ödeyen vatandaş...

Vatandaş önce doğalgaz faturasını ödüyor, geri kalan kısmını da yine ödediği vergilerle karşılıyor. Yoksa kimsenin cebinden ödediği falan yok.

Yanlış ekonomik politikaların neticesi aşırı artan faturaların tek muhatabı, her şartta millettir.