6’lı Masa istişare ve müzakere

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme (GPS) geçiş amacıyla geçtiğimiz yıl 12 Şubat’ta başlayan ve programları farklı olan 6 siyasi partinin (CHP, İYİ Parti, DP, SP, DEVA ve Gelecek Partisi) demokrasi ve adalet ortak paydasında birleşerek toplantılarının onuncusu 10 saat sürdü.

11. toplantı 26 Ocak’ta yapılacak. Geçiş süreci yol haritası 30 Haziran’da açıklanacak. Ortak adayla ilgili bir komisyon çalışmalara başladı.

6’lı Masa 28 Şubat’ta 6 genel başkanın imzaladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatı ile yola çıkarken 10 toplantıda GSP’ye geçiş için komisyonlar oluşturuldu ve geçtiğimiz ay “Anayasa değişikliği önerisi”ni sundu. 30 Ocak’ta hükümet programı da denilebilecek yol haritasını açıklayacak.

Tek başına birbirinden farklı 6 partinin Türkiye’nin uzun zamandır unuttuğu “müzakere ve uzlaşı kültürü”nü tekrar canlandırması açısında bir araya gelmesi umut verdi.

6’lı masa çalışmalarını yürütürken Cumhur İttifakı’nın bir aday merakı başladı. 6’lı Masa adaydan önce GPS’e geçiş için yol haritasını, hükümet programını, cumhurbaşkanın adayının seçildikten sonra nasıl bir yol izleyeceğini ortaya koyulmasının daha önemli olduğunu düşerek (doğrusu da buydu) çalışmalarını kararlı bir şekilde devam ediyor.

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“Siyasi darbe”ymiş!

Toplantıdan bir gün sonra 6’lı masada yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, “Genel başkanlar her ‘stratejik karar’da cumhurbaşkanı kadar imza yetkisine sahip olacak” sözleri etrafından iktidar partisi kanadından bir tartışma başlatıldı.

“Altı lider Türkiye’yi yönetecek bir Cumhurbaşkanı adayı değil, altı lideri idare edecek bir özel kalem müdürü arıyor” diyen Bakan mı ararsınız, bunun bir siyasi darbe olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı başdanışmanı mı ararsınız, “Belli ki 6’lı Masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor” diyen AKP genel başkan yardımcısı mı ararsınız, “6’lı Masa fiyasko! Tam bir vesayet sistemi vadediyorlar” diyen mi ararsınız…

Genel Başkanvekilinden yandaş medya mensuplarına kadar bu ifadeye öyle “kulp taktılar” ki meseleyi anlamadıkları ortaya koydular.

Bunu söyleyenler sistemin hatalarını zaman zaman görseler de bu birlikteliği anlamaları beklenemezdi. Çünkü onlar 4.5 yıldır devam eden Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine öyle alışmışlardı ki, bir tek kişinin Meclis’te 600 vekilin çıkardığı kanundan çok karar ve kararname çıkardığını, bir bakanın istifa dahi edemeyip af istemedik durumunda kaldığını, bir ilde yangını incelemek isteyen bir bakanın talimat beklediği, en alt seviyede bir memur atamasından, yüksek yargı gibi kurumlara bir kişinin atama yapması onlara normal geliyor.

Vesayet bu olmuyor da güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi yürütmek için seçilen cumhurbaşkanının 6 siyasi partiye görüş sorması mı tuhaf oluyor? 6’lı Masa’da her genel başkanın aynı yetkide olmasını sindiremeyen ‘bindelik oy oranları olan bir partinin genel başkanı ile yüzde 25 oy olan bir partinin genel başkanı ile aynı yetkiye sahip olmasını yanlış olduğu”nu söyleyen yandaşların durumu ise ibretlik…

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İstişareyi bilmeyen tabii ondan rahatsız olur

Buna “sivil darbe” diyecek kadar ileriye gidenler, “STRATEJİK KONULAR” ifadesini ya görmediler ya da görmek istemediler. Elbette ki cumhurbaşkanı seçilen kişi stratejik konularda altı liderin görüşünü alacak yani istişare edecek ondan sonra kararını verecektir. Zaten önemli konularda tek başına karar alsa CHS’den farkı kalmayacaktır.

Sonuç olarak, istişareyi bilmeyenlerden bunu anlamaları da beklenemez.