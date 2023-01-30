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30 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

6’lı Masa ortak politikalar mutabakat metnini imzalıyor

Mehmet KARA
30 Ocak 2023, Pazartesi
Seçimin startı verildi, ülke seçim sath-ı mailine girdi.

28 Şubat 2022 tarihinde ilk toplantısını yapan 6’lı Masa 11. toplantısını Perşembe günü yaptı. İlk toplantıda Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnini imzalayan 6 partinin genel başkanı, 28 Kasım’da da “Anayasa Değişiklik Önerisi”ne imza koymuş ve geniş bir programla kamuoyu ile paylaşmışlardı. Bu arada komisyonlar hummalı bir çalışma yürüttü, yürütüyor.  

Cumhur İttifakı, adayın kim olacağı konusunda merak içinde kalırken 6’lı Masa, birçok alanda Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş ve daha sonrasında yapılacakları en ince ayrıntısına kadar çalıştı. 

Bugün ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde büyük katılımla Ortak Politikalar Mutabakat Metnini (6’lı Masanın seçim beyannamesi) açıklayacak. Önce aday değil, yol haritası ortaya konulacağı için Cumhur İttifakının merakı bugün de giderilmeyecek. 

Erdoğan, 2017’de Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini (CHS) anlatırken “Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok... Cumhurbaşkanının erken seçime götürme yetkisi dahi yok” derken şimdilerde 10 Mart’ta yetkisini kullanarak erken seçimi kararını açıklayacağını söylemesi, üçüncü defa aday olup olmayacağı tartışmalarını beraberinde getirdi. 6’lı Masa’nın “yeni bir mağduriyet alanı” oluşmaması için azamî gayret gösterirken son toplantıda Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağı açıklandı. 

Diğer yandan iktidar erken seçim yerine “güncelleme, azıcık öne çekme, öne alınmış seçim” ifadelerini kullanıyor ancak bal gibi bir erken seçim… 

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“Önce meclis yolu denecek”miş

Bütün bu tartışmalar yaşanırken, seçim kararı en geç 10 Mart’ta alınırsa, YSK seçim takvimi 20 Mart’ta işletmeye başlayacak.  

Seçimin öne alınmasına iktidar ile muhalefet arasında görüş ayrılığı yaşanınca iktidarın 14 Mayıs’ta yapılması planlanan genel seçim için önce Meclis yollarının denenmesine karar verdiği söyleniyor. Bunun için Meclis’e bir önerge verilmesi, Anayasa Komisyonu’nda görüşüldükten sonra Genel Kurul’a gelmesi gerekiyor.  

360 ve üzere oy bulunursa kararı Meclis vermiş olacak. İktidarın oyları buna yetmediği için muhalefetten destek gerekiyor. Şu anki duruma göre Meclis’ten çıkması zor. Cumhurbaşkanının erken seçim kararı alması ise tartışmaları beraberinde getirecek. En başta da kendisinin daha önceki sözleri gündeme gelecek. 

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Chs için de “güncellenme” konuşulmuştu

CHS’nin ilk yıllarında “kireçlenme var, revize edilecek” gibi sözlerle komisyonlar kuran iktidar sonrasında revize dahi edemedi. Sistemin daha birinci yılında “güncellenmesi” AKP tarafından seslendirilmişti. 

Dört buçuk yılda görüldü ki, Meclis’in etkinliğinin azaldı. Bakanlar dışarıdan atandığı için iktidar vekilleri dahi şikâyetçi oldu, “nöbetçi bakan” sistemini getirdiler o da tutmadı. Meclis’in denetim yetkisi yok edildi. Güvenoyu, gensoru, bütçeyi veto hakkı sistemin büyük eksikliği… 

Meclis’in denetim yetkilerinden olan sözlü sorular kaldırılırken, 2022 yılında yazılı 20 bin 252 soru önergesinden 15 gün içinde cevaplandırılması gerekirken, sadece 3 bin 436’sı süresi içinde cevaplandırıldı. Bu da denetim yetkisinin kullanılamadığını gösterdi. 

Bunun yanında “Koalisyon olmayacak” denildi, ama şu anda adı “ittifak” olsa da bir koalisyon var. MHP olmazsa AKP Meclis’te azınlığa düşecek ve hiçbir kanunu çıkaramayacak. 

Yani, neresinden tutsanız elinizde kalıyor. 

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Meclis daha güçlü olmalı

İstişarenin tam mânâsıyla işleyeceği, Meclis’in daha güçlü olacağı, bir tek kişinin değil ortak aklın devrede olacağı bir sistemin tekrar tesis edilmesinin gerektiği dört buçuk yılda görüldü. 6’lı Masa da bunu vaat ediyor. 

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