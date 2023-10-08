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8 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

AB ve yeni anayasa

Mehmet KARA
08 Ekim 2023, Pazar
Gündem Türkiye’nin AB üyeliği ve yeni anayasa… Ancak iki konuda da yol ve yöntem yanlış. Bu yüzden daha işin başında gömleğin düğmeleri yanlış ilikleniyor.

AB üyeliği konusunda, “Şangay İşbirliği Örgütü ya da Ankara Kriterleri ile yola devam ederiz” ifadeleri kullanılıyor. Eleştirinin kapsamına bakılmadan kestirip atılıyor. Halbuki gelen eleştirilerin önemli bir kısmı demokrasi, hukuk, özgürlükler ile alakalı. 

Erdoğan, Meclis açılışında yaptığı konuşmada “Türkiye olarak demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag Kriterleri’ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz” diyerek yine konuyu başka yere çekti.  Esasen önemli olan kriterlerin öngördüğü hukuk, hürriyet, demokratik hakların acilen millet ile buluşturulmasıdır.

AB’nin 1993 yılında kabul edilen Kopenhag Kriterleri gereği yerine getirilmedikçe de birliğe üye olunamıyor. 

Bu başlıklardan ilki: Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve korunmasını garanti eden kurumların varlığı gerekliği olan siyasi kriterler.

İkincisi: İşleyen bir pazar ekonomisinin varlığının yanı sıra, birlik içindeki piyasa güçleri ve rekabet baskısına karşı koyma kapasitesine sahip olunması gerektiğini belirten ekonomik kriterler.

Üçüncüsü ise: AB’nin siyasî, ekonomik ve parasal birlik hedeflerini kabul etmek üzere, üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetine sahip olunması gerektiği ifade edilen topluluk muktesebatına uyum kriterleri.

Bu üç kritere göre değerlendirildiğinde Türkiye’nin hayli gerilerde olduğu ortada. Türkiye, “hukukun üstünlüğü” konusunda 116, “demokrasi endeksi”nde 197 ülke arasında 157. sırada. Bu yüzden “Demokrasi, insan haklarında, hürriyetler, adalet konusunda biz bunları yapıyoruz. Böyle AB’ye girmek istiyoruz” denilemez.

Şüphe yok ki, demokrasi, hürriyetlerin genişlemesi, hukuk ve adaletin tam manasıyla yerleşmesi Türkiye için her zamankinden daha fazla gerekli. Yapılması gereken Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri’ni önünü koyup hangi konuda eksikleri var ise onları tespit edip bir yol haritası çıkarmasıdır.  Unutmamak gerekir ki, Türkiye’nin geleceği AB’dedir. 

***

YENİ ANAYASA YAPILACAKSA…

İkinci konu da yeni anayasa konusu… 

Meclis açılışında hem Erdoğan hem Meclis Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasanın artık bir zaruret olduğunu söylüyor. Elbette ki Türkiye’yi darbecilerin yaptığı anayasadan kurtarmak gerekir. Bunu yaparken de yine demokrasinin adaletin, hürriyetlerin, insan haklarının tam hakim olduğu, milleti kucaklayacak bir anayasa yapılması, yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden tamamen ayrıldığı bir metin ortaya konması gerekiyor. 2018’de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun bir anayasa “yeni banayasa” olmayacaktır. Neredeyse tamamına yakını değişen ancak içine sinen darbe ruhu bir türlü üzerinden silinemeyen 1982 Anayasa’sından sonra yapılacak olan yeni anayasa, eğer CHS ile uyumlu olacaksa bu demektir ki aynı ruh bu sefer de yeni anayasa ile devam edecek.

Meclis’in güçlü, istişarenin hakim olduğu bir anayasa hazırlanmadıkça “yeni”lik sadece isimde kalacaktır.

Erdoğan’ın, yeni anayasa ile ilgili “CHS’nin ilk döneminde tecrübelerin ışığında ortaya çıkan iyileştirme ihtiyacını da yeni anayasa çalışmaları kapsamında değerlendirebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Böylece yeni anayasayla birlikte yönetim sistemi tartışmalarını ilanihaye sona erdirme imkânı bulacağız.” sözleri asıl niyetini ortaya koyuyor.

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem isteklerinin altına imza attıkları için buna sıcak bakmaları beklenemez. Şu andaki tavırları da bu. 

Cumhur İttifakı ortaklarının hazırlayacağı bir anayasa metni ne Meclis’te kabul edilir ne de referanduma götürülebilecek bir sayıya ulaşır.

Burada amaç gündem değiştirmek ise yanlış yapılır.

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