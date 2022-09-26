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26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Algı sezonu açıldı

Mehmet KARA
26 Eylül 2022, Pazartesi
Normal zamanında yapılması durumunda seçimlere 9 aydan daha az bir zaman kalmışken, hükümet “icraatlarını” hızlandırdı. Vatandaşın cebine dokunacak kanunları 1 Ekim’de açılacak Meclis’in gündemine getirmek için çalışmalar yapıyor.

Hükümet bir taraftan kesenin ağzını açarken, diğer taraftan algı siyaseti de başladı. İlk adım olarak “fotoğraf üzerinden siyaset dönemi” açıldı. Anlaşılan bu dönemde en sık kullanılacak bir yöntemlerden birisi olacak. 

“Yeni medya” ya da “sosyal medya” ile güçlü etkileri olduğu kabul edilen kitle iletişim araçları kanalıyla “algı yönetimi” teknikleri sayesinde uygun mesajların hedef kitlelere ulaştırılması; kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen hedeflere yönelmeleri sağlanması” olarak tanımlanan algı yönetimlerine geçtiğimiz hafta ikisi ile başlandı. 

Bunlardan birisi Erdoğan’ın Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 15 Eylül’deki zirvesinde yaşandı.  

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ŞİÖ TOPLANTISINDA ALGI FOTOĞRALARI 

AB’ye alternatif olamayacak ancak böyle takdim edilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Çin ve Rusya’nın öncülüğünde Şanghay’da toplanan beş ülkenin Sınır Bölgeleri’nde Askerî Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşmasını imzalamasıyla Şanghay Beşlisi (Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan) olarak kurulmuştu. Sonradan Özbekistan’ın katılması ile 6 ülkeden oluşan bir örgüt haline geldi. 

ŞİÖ’nün toplantısına 6 üye ülkenin dışında gözlemci üyeler Belarus, Moğolistan ve İran devlet başkanları ile zirveye davet edilen ülkeler arasında Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye yer aldı. Burada servis edilen bir fotoğraf üzerinden algı siyaseti yapıldı. Fotoğrafta Erdoğan neşeli bir şeyler anlatırken diğer ülkelerin liderleri de onu tebessümle dinliyor. Ancak işin aslı fotoğrafa bakınca görülüyor. Örgütün daimi üyeleri karşılıklı koltuklarda sohbet ederken Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları bir sandalye de oturuyor. Görüntü, sonradan sohbete dâhil olduklarını gösteriyor. Yani servis edilen bu fotoğrafla bir algı yöntemi denenmiş. 

Hükümete yakın bir gazetecinin fotoğraf için yorumu aslında işin özeti oldu: “İşte bu yeni Türkiye’nin dünya fotoğrafındaki yeni yerini gösteriyor…” 

Biz de şunu söyleyelim. Türkiye’nin yeri ŞİÖ değil, AB olmalıdır… 

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CENTRAL PARK’DA ALGIYA DEVAM 

İkinci algı yöntemi de Erdoğan’ın BM toplantısı için gittiği ABD’de yapıldı. 

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için ABD’de bulunan Erdoğan, New York’taki Central Park’ta bir süre yürüyüş yapmış. Erdoğan’a, yürüyüşünde Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etmiş. Yürüyüşü sırasında parkta bulunanlarla sohbet eden ve fotoğraf çeken Erdoğan’ın görüntüsü paylaşılarak yeni algı yöntemi uygulanmış. 

Etrafında koruma ordusu olmadan, banklarda otururken, insanlarla sohbet ederken, sigara içen birisini ikaz ettiği fotoğraflar ile algı çalışması yapılmış. 

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ALGILARDA AKLA GELEN SORULAR 

Bu görüntüden sonra pek çok kişinin aklına şu sorular geldi.  

Erdoğan cumhurbaşkanı olduğu kendi ülkesinde neden bunu yapamıyor? Mesela Ankara’da millet bahçesinde ya da Güvenpark’ta neden bunu yapmıyor da katılacağı programlara bir koruma ordusu ile gidiyor. Neden, bir yerden bir yere giderken konvoyun tepesinde helikopterler uçuyor? Acaba Erdoğan ABD’nin ünlü parkında yanında büyükelçilerle gezerken bunları düşünmüş müdür?  

Fotoğraflara bakınca, insanlar bu soruları sosyal medyada paylaşıp, sohbetlerinin konusu yaptı. 

Acaba neden? 

Seçimlere doğru “fotoğraflarla algı yöntemi sezonu” açıldı, hayırlı olsun! 

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