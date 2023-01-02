Alkışlamamasına şaşırmak!

2022’nin son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında “doğalgaz müjdesi” verilmişti.

Parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu toplantısının açıklamasını hükümet sözcüleri yapardı, yeni sistemde tek adamlığın buraya da yansıdığı anlaşılıyor ki, açıklamaları hep Erdoğan yapıyor. Her neyse…

Erdoğan’ın uzun süren basın açıklamasında bakanların sıkıldığı ellerini yüzlerini ovuşturmasından anlaşılıyordu. Bu arada müjdeyi açıklarken Erdoğan, “Basın mensupları hiç alkışlamıyor ha. Yanlış iş mi yaptık?” demesine önde oturan bakanlar alkışladı ama canlı yayın görüntülerinde alkışlayan basın mensubu görülmedi. (Orada olsa alkışlayacak gazeteciler vardı) Görüntülere yansımayan alanda alkışlayan oldu mu bilmiyoruz ama basın mensubu neden alkışlasın? Önun görevi söylenenleri not edip haber yapmak değil mi yoksa? Yeni sistemde bu da değişti de haberimiz mi olmadı?

Erdoğan’ın basın mensuplarının alkışlamamasına şaşırmasının normal görülmesi de şaşırtıcı… Esas şaşırılması gereken basın mensubunun toplantıda alkışlaması değil mi?

Bu örnek muhalif medyaya akreditasyon uygulayan, resmi ilan vermeyen, ekran karartan iktidarın medyaya bakışının bir göstergesi oldu.

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Yüzde 192 zam, yüzde 13 indirim

Erdoğan’ın aynı toplantıda verdiği müjdelerden birisi de çiftçiye gübre ve yem fiyatlarındaki indirimdi.

TÜİK’in Ekim ayı verilerine göre bir yılda gübreye yüzde 192,52, yeme yüzde 140.86 zam yapıldığı, Erdoğan’ın verdiği müjdeye göre gübrede yüzde 13, yemde yüzde 5 indirim yapılacağı ortaya çıktı.

Nasıl bir iştir bu? Enflasyon yüzde 84, zam yüzde 192.5. Sonra yüzde 13’ünü indir. Bunun adı şimdi “indirim” mi oluyor?

Bu indirimlere seçim indirimi ya da seçim yatırımı denilebilir belki ama çiftçi 2021’de yem ve gübreyi kaça alıyordu, şimdi kaça alıyor ya da alacak? Çiftçi bunu çok iyi biliyor…

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10 kuruşluk büyük indirim!

Asgari ücrete yapılan zammın ardından, başta zincir marketler olmak üzere birçok esnaf asgari ücretin 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek olmasına rağmen fiyatlarına zam yapmıştı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya gelmiş. Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuş. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceklerini söylemiş...

Görüşme hemen netice verdi! Bu marketlerden birisi 54 lira olan tavuk baget pirzolanın fiyatını büyük indirimle(!) 53.90’a indirdi.

Birkaç hafta önce bu marketlerden birisinin yönetici ile hükümet arasında bir tartışma çıkmış, yandaşlar boykot etmiş ve bir şubesinin camları taşlarla kırılmıştı.

Sahi, o tartışma ne oldu?

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CHS nedir?

Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği en büyük eksiklik istişareye kapalı olması. Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6 üniversiteye rektör atandı. Resmî Gazete’de Prof. Dr. İsmail Bakan’ın Sütçü İmam Üniversitesine rektör atandığı görülüyordu. Prof. Bakan aslında aynı ildeki İstiklal Üniversitesine rektör atanacakmış. Yanlışlık sonradan Resmî gazete düzeltildi.

Bu durumu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şöyle özetliyor: “Bir rektör atamasını bile düzgün yapamayan, kurumsallaşmayı yok eden sistemin adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denir.”

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GPS nedir?

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalap, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi şöyle anlatıyor: “Altılı Masa olarak, bizlerin en büyük sorumluluğu; yarınlarımızın demokratik, çoğulcu, adil ve özgür Türkiye’sini hep birlikte inşa ederken, sadece kötü bir sistemi değil, bu kötü sistemle baskıcı, tek tipçi ve otoriter zihniyete de sor vermektir.”

Tercih milletin…