"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Alkışlamamasına şaşırmak!

Mehmet KARA
02 Ocak 2023, Pazartesi
2022’nin son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında “doğalgaz müjdesi” verilmişti.

Parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu toplantısının açıklamasını hükümet sözcüleri yapardı, yeni sistemde tek adamlığın buraya da yansıdığı anlaşılıyor ki, açıklamaları hep Erdoğan yapıyor. Her neyse… 

Erdoğan’ın uzun süren basın açıklamasında bakanların sıkıldığı ellerini yüzlerini ovuşturmasından anlaşılıyordu. Bu arada müjdeyi açıklarken Erdoğan, “Basın mensupları hiç alkışlamıyor ha. Yanlış iş mi yaptık?” demesine önde oturan bakanlar alkışladı ama canlı yayın görüntülerinde alkışlayan basın mensubu görülmedi. (Orada olsa alkışlayacak gazeteciler vardı) Görüntülere yansımayan alanda alkışlayan oldu mu bilmiyoruz ama basın mensubu neden alkışlasın? Önun görevi söylenenleri not edip haber yapmak değil mi yoksa? Yeni sistemde bu da değişti de haberimiz mi olmadı? 

Erdoğan’ın basın mensuplarının alkışlamamasına şaşırmasının normal görülmesi de şaşırtıcı… Esas şaşırılması gereken basın mensubunun toplantıda alkışlaması değil mi?  

Bu örnek muhalif medyaya akreditasyon uygulayan, resmi ilan vermeyen, ekran karartan iktidarın medyaya bakışının bir göstergesi oldu.

«««

Yüzde 192 zam, yüzde 13 indirim

Erdoğan’ın aynı toplantıda verdiği müjdelerden birisi de çiftçiye gübre ve yem fiyatlarındaki indirimdi. 

TÜİK’in Ekim ayı verilerine göre bir yılda gübreye yüzde 192,52, yeme yüzde 140.86 zam yapıldığı, Erdoğan’ın verdiği müjdeye göre gübrede yüzde 13, yemde yüzde 5 indirim yapılacağı ortaya çıktı. 

Nasıl bir iştir bu? Enflasyon yüzde 84, zam yüzde 192.5. Sonra yüzde 13’ünü indir. Bunun adı şimdi “indirim” mi oluyor? 

Bu indirimlere seçim indirimi ya da seçim yatırımı denilebilir belki ama çiftçi 2021’de yem ve gübreyi kaça alıyordu, şimdi kaça alıyor ya da alacak? Çiftçi bunu çok iyi biliyor…

«««

10 kuruşluk büyük indirim!

Asgari ücrete yapılan zammın ardından, başta zincir marketler olmak üzere birçok esnaf asgari ücretin 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek olmasına rağmen fiyatlarına zam yapmıştı.  

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya gelmiş. Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuş. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceklerini söylemiş... 

Görüşme hemen netice verdi! Bu marketlerden birisi 54 lira olan tavuk baget pirzolanın fiyatını büyük indirimle(!) 53.90’a indirdi. 

Birkaç hafta önce bu marketlerden birisinin yönetici ile hükümet arasında bir tartışma çıkmış, yandaşlar boykot etmiş ve bir şubesinin camları taşlarla kırılmıştı.  

Sahi, o tartışma ne oldu? 

«««

CHS nedir?

Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği en büyük eksiklik istişareye kapalı olması. Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6 üniversiteye rektör atandı. Resmî Gazete’de Prof. Dr. İsmail Bakan’ın Sütçü İmam Üniversitesine rektör atandığı görülüyordu. Prof. Bakan aslında aynı ildeki İstiklal Üniversitesine rektör atanacakmış. Yanlışlık sonradan Resmî gazete düzeltildi. 

Bu durumu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şöyle özetliyor: “Bir rektör atamasını bile düzgün yapamayan, kurumsallaşmayı yok eden sistemin adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denir.” 

«««

GPS nedir?

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalap, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi şöyle anlatıyor: “Altılı Masa olarak, bizlerin en büyük sorumluluğu; yarınlarımızın demokratik, çoğulcu, adil ve özgür Türkiye’sini hep birlikte inşa ederken, sadece kötü bir sistemi değil, bu kötü sistemle baskıcı, tek tipçi ve otoriter zihniyete de sor vermektir.” 

Tercih milletin… 

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı sınıfta kaldı

    Rusya: Ukrayna'daki İHA üretim yerlerini vurduk

    Kuveyt ilk uydusunu fırlatıyor

    Filipinler'de 65 binden fazla yolcu elektrik kesintisiyle mağdur oldu

    Kış çetin geçiyor: Grip, COVID-19, rinovirüs ve RSV bir arada

    Yeni yılda yeni zamlar

    BM kararından Filistin memnun

    İstanbul’un enflasyonu % 92

    Gençlerin umutla baktığı bir ülkeyi inşa edelim

    Memur ve emeklinin gözü enflasyon rakamında

    Tıp literatürüne girdi

    “Harf Makamı”

    Netanyahu hakaret etti

    Çözüm fırtınası geliyor

    Diyarbakır Annelerinin evlat nöbeti 1217. gününde

    8 bin hesap ''sanal'' devriyeye takıldı

    Kim'den nükleer cephaneliğin "katlanarak" artması çağrısı

    1,4 milyonu aşkın ev hayvanı kimliklendirildi

    Filipinler'deki sellerde ölü sayısı 49'a yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargı sınıfta kaldı
    Süleyman KÖSMENE

    Nur cemaati “siyasetli cemaat”midir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seçimleri kazanma atraksiyonları
    Şükrü BULUT

    Gençliğimiz idari ve siyasi tedbirlerle değil, ancak Kur’an ile kurtulur…
    Yeni Asya'dan Size

    2023’e girerken
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuklarımıza “hamiyet” aşısı yaptırdık mı?
    Rukiye Anar

    Kaçınılmaz son
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Rusya esâretiyle alâkalı arşiv vesîkaları
    Risale-i Nur'dan

    Her yeni gün, yeni bir âlemin kapısıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.