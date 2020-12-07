Anketle konuşmak ya da konuşabilmek

Yüzde 95’i iktidarı destekleyen bir medyaya sahip olunca, millet ya sosyal medyayla ya da anketlerle sesini duyurabiliyor.

Erken seçim gündemde olmamasına rağmen anket şirketleri millete gelecek seçimde hangi partiye oy vereceklerini sorarken bir de ülkenin çeşitli sorunlarıyla ilgili sorular yöneltiyor.

MAK Danışmanlık Şirketi de geçtiğimiz hafta başında yayınladığı ankette hem seçim hem de sosyal konuları vatandaşa sormuş. Ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmış. Biz ikinci kısımdaki sonuçları aktaralım.

Vatandaşa “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile güçlendirilmiş parlamenter sistem arasında tercih şansınız olsa ya da bu iki sistem arasında bir referandum yapılsa tercihiniz hangisi olur?” diye sorulmuş. Yüzde 46 parlamenter sistem, yüzde 35 mevcut sistem isterken, yüzde 14 ise “parlamenter sistemden ne kast edildiğini gördükten sonra karar veririm” demiş. Buradan çıkan sonuç, muhalefet partileri istedikleri parlamenter sistemi millete daha iyi anlatmalı ve bu kavramın altını doldurmalı… Anketin yorumunda ise, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde revizyon/ restorasyon/aksaklıkları giderme söylemi vatandaşın faturayı sisteme kesmesinde iyice etkili olmuştur” yorumu da ilginç… Fatura sisteme kesilmeseydi kime kesilecekti. Bu da ayrı bir merak konusu?

Ankette ülkenin en önemli sorunu yüzde 51 ile ekonomi olurken, yüzde 17’si pandemiye bağlı sorunlar, yüzde 14 ise adalet ve sosyal sorunlar olmuş.

Anketin en önemli verisi ise, “Bu günlerde siyasiler tarafından sık sık ifade edilen adalet sisteminde bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna verilen cevapta. Evet, diyenlerin oranı yüzde 71 olurken, hayır diyenler ancak yüzde 10’da kalmış. Yüzde 19 ise kararsız… Bu da şöyle yorumlanmış. Toplumun adalet sisteminde reform talebi artık siyaset üstü bir talep haline gelmiş durumda…

“Hazine ve Maliye Bakanı’nın istifa sürecinde konuyu haber olarak yayınlayamayan basın kuruluşları sizde hangi duyguyu uyandırdı?” sorusuna verilen cevap da ilginç. Zira, “hiç önemli değil, yayınlanmaması gerekiyormuş ki yayınlanmadı” diyenlerin oranı yüzde 31 ile birinci çıkmış.

Bağımsız ve cesur medya kuruluşlarının gerekliliğini bir kez daha anladım” diyenler yüzde 29, “basının üzerinde ağır bir baskı olduğu hissine kapıldım” diyenler ise yüzde 26 olmuş.

Millet ne zaman özgürce konuşabilirse işte o zaman demokrasiden, düşünce ve ifade hürriyetinden bahsedilebilir. Yoksa dünyada demokraside 176., basın hürriyetinde 157. sırada olmaya devam ederiz.

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2002’den önce araba var mıydı?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 19 Kasım Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün sarfettiği “18 yıl önce araba var mıydı araba…” sözleri tartışma çıkarmıştı. Ama esas tartışma ise sayın vekilin bu sözlerinin tutanaklara farklı geçirilmesi olmuştu. Bu söz tutanaklara “yerli araba var mıydı?” şeklinde yazılmıştı.

Değişiklik salonda bulunan bir milletvekilinin dikkatini çekip bunu da sosyal medya hesabından paylaşınca, değiştirilen ifadenin yerine apar topar doğrusu konulmuş. TBMM Genel Sekreterliği tarafından soruşturma başlatılırken Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı istifa etmişti.

Meclis tutanaklarını kayıt altına almakla görevli stenograflar, TBMM Genel Kurulu’nun yeminli kâtipleri. Stenograflar göreve başlarken “görevimi hiçbir siyasal, dinsel, etnik ve cinsiyet ayrımı gözetmeden, tam, zamanında, doğru ve tarafsız olarak yerine getireceğime…” diye yemin ediyorlar.

Bu olayın ardından ince espriler, göndermeler yapılıyor. Bu esprileri yapanlardan birisi de Ordu Bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt oldu. AKP milletvekilinin bu sözlerine gönderme yapan Enginyurt sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Karadeniz’de festivallerde yarışmaları da düzenlenen tahta arabaya bindiği bir fotoğrafını “18 yıl önce, ARABA vardı da biz mi binmedik” notuyla paylaştı.

İlk arabamı 1999 yılından önce almıştım. O tarihe kadar da Türkiye’de arabanın ne olduğunu biliyor ve görüyorduk. Zaten ilk arabam da 1974 modeldi. Yani sayın vekilin “2002’den önce araba var mıydı?” sözünün ne kadar yanlış olduğu ortada. Gerçi sayın vekilde bu sözünden bin pişman oldu…

Bu talihsiz hadise Erdoğan’ın “ekonomi kötü gidiyor” eleştirileri gelince buzdolabı satışlarındaki artışı örnek göstermesini hatırlattı. Erdoğan, Türkiye ekonomisini buzdolabı örneği ile anlatırken, “Buzdolabı satışlarına bakıyoruz. 2002’de 1 milyon 88 bindi. 2017 itibariyle 3 milyon 107 bin, 2019’da ise 2 milyon 486 bin adede çıktı. Bunları niye söylüyorum, bütün bunlar ülkemizdeki refah düzeyini ifade etmesi bakımından rakamlar” demesini hatırlattı.

Özetle, 2002’den önce araba vardı. 1968 doğumlu ben de şahidim… Hem sayın vekilin düzeltilen sözü de gerçekçi değil, henüz yerli arabamız da yok…

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Yorumu içinde

İskender, hiçbir kusuru konusunda onu uyarmayan bir vezirine, “Sana ihtiyacım yok” demiş. Vezir, “Neden hükümdarım?” diye sorunca İskender, “Çünkü ben bir beşerim. Sen bu kadar süre zarfında benim tek bir hatama bile rastlamadıysan cahilsin demektir, örtbas ettiysen o zaman da hainsin demektir” cevabını vermiş.

Kıssadan hisse… Doğruya doğru, yanlışa yanlış denilmeli. Hakaret etmeden yanlışlar tenkit edilebilmeli… Bu dostunuzun ya da muhalifinizin her zaman işine gelecektir. İsterseniz deneyin…