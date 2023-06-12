Atanmış-seçilmiş tartışması bitti mi?

2018 yılından bu yana Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi birçok yönü ile eleştiriliyor.

Geçtiğimiz dönemde sistemin MR’sinin çekilip rehabilite edileceği, güncelleneceği söylense de beş yıl boyunca bu yapılmadı. Seçim öncesi iktidar cenahı sistemin aksayan yerlerini tekrar dillendirmeye başlamıştı.

Meclis’te her yıl bütçe görüşmelerinde “atanmış-seçilmiş” tartışmaları yapıldı. Beş yıl boyunca Meclis’in “etkinliğinin azaldığı” yaşanarak görüldü. Bütçeyi veto hakkı dahi yok...

Geçtiğimiz dönem Meclis Plân Bütçe Komisyonu Başkanı olan Cevdet Yılmaz, son kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Görevi devraldığı Fuat Oktay da Ankara milletvekili…

Devir teslim töreninde Yılmaz, “atanmış-seçilmiş” tartışmasını gündeme getirirken, “Bütçe görüşmelerinde muhalefet haksız bir şekilde hep atanmış-seçilmiş tartışmaları yapardı. O tartışmalarda bir son noktayı koymuş olacak Cumhurbaşkanımız” diye bir söz söyledi.

Tamam da, bu tartışma bitmiş değil ki… Son kabinede Yılmaz yine atanmış değil mi? Oktay geçmiş dönemde atanmıştı şimdi milletvekili oldu ama Yılmaz vekil değil?

Bunu neden gündeme getirdi, bir anlam verilemedi.



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Yanlış anlamışlar

Demokratikleşmenin bir adımı olarak Genelkurmay’ın Millî Savunma Bakanlığına bağlanması gerektiği hep söylenegeldi. Şu anda iktidarda olanlar da geçmişte hep söyledi.

Partili Cumhurbaşkanı Sistemi ile Genelkurmay Başkanlığı, MSB’ye bağlandı ama öyle anlaşılıyor ki bu yanlış anlaşıldı.

CHS’nin ilk döneminde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Genelkurmay başkanlığından emekli edilip Milli Savunma Bakanı olarak atanmıştı. Açıklanan kabinede yerine Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de istifa ettirilip Millî Savunma Bakanı olarak atandı.

Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığına bağlandı ama Bakan eski Genelkurmay Başkanı olunca demokrasinin önündeki bir engel kalkmış mı oluyor? Bunu da baştan beri bunu savunanlar cevaplandırsın.

Özetle, bu durumu “eski tas eski hamam” olarak değerlendirmek mümkün.

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“Özlenen tablo” nasıl olur?

14-28 Mayıs seçimleri öncesi siyasetteki çirkin üslup, montaj kasetler, yalan dolanla çok sert bir seçim kampanyası geçmişti.

İki seçim sürecinde millet birbiriyle -maalesef- kavgalı hale getirildi. Aileler arasında bile büyük gerginlikler, kırgınlıklar, küslükler yaşandı. Bunun temel nedeni siyasetteki kutuplaştırıcı ve ötekileştirici üsluptu. Aklıselim sahibi insanlar bunun bir savaş değil, seçim olduğunu, demokratik bir yarış olduğunu söyleseler de bundan nemalanan siyasetçiler ülkeyi gerdikçe gerdiler.

Seçimlerin ardından Erdoğan’ın üslubunda bir yumuşa görüldü! “Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Seçim dönemine dair tüm tartışma ve çekişmeleri bir kenara bırakarak millî hedeflerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir” sözleri daha önce Erdoğan’ın üslubunu alkışlayanlar tarafından bu sefer de “özlenen tablo” olarak sunulması, gerçekten ibretlikti.

Ancak, Cumhurbaşkanlığında yapılan törene yabancı devlet ve hükümet başkanları ile Cumhur İttifakı ortakları davet edilirken, muhalefet partilerinin genel başkanlarının davet edilmemesini nasıl izah etmek gerekir? Davet edilse idi “özlenen tablo” asıl o zaman kendini göstermeyecek miydi?

Bundan sonra böyle bir şey olur mu, geçmiş tecrübelerimiz olmayacağını gösteriyor.

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Demokrasi taklidi

Erdoğan’ın, “Türk demokrasisi dünyada referans alınan bir noktaya geldi” sözlerine DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, “16 yaşındaki bir çocuk Erdoğan’ın afişine bıyık çizdi diye tutuklandı. Bütün dünya bizi bir kez daha kıskandı! Hiç kimse bizim gibi ‘demokrasi taklidi’ yapamaz” yorumunu yapmış.

Tam demokrasi için kat etmemiz gereken daha çoook uzun bir yol var.