"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Atanmış-seçilmiş tartışması bitti mi?

Mehmet KARA
12 Haziran 2023, Pazartesi
2018 yılından bu yana Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi birçok yönü ile eleştiriliyor.

Geçtiğimiz dönemde sistemin MR’sinin çekilip rehabilite edileceği, güncelleneceği söylense de beş yıl boyunca bu yapılmadı. Seçim öncesi iktidar cenahı sistemin aksayan yerlerini tekrar dillendirmeye başlamıştı.

Meclis’te her yıl bütçe görüşmelerinde “atanmış-seçilmiş” tartışmaları yapıldı. Beş yıl boyunca Meclis’in “etkinliğinin azaldığı” yaşanarak görüldü. Bütçeyi veto hakkı dahi yok...

Geçtiğimiz dönem Meclis Plân Bütçe Komisyonu Başkanı olan Cevdet Yılmaz, son kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Görevi devraldığı Fuat Oktay da Ankara milletvekili…

Devir teslim töreninde Yılmaz, “atanmış-seçilmiş” tartışmasını gündeme getirirken, “Bütçe görüşmelerinde muhalefet haksız bir şekilde hep atanmış-seçilmiş tartışmaları yapardı. O tartışmalarda bir son noktayı koymuş olacak Cumhurbaşkanımız” diye bir söz söyledi.

Tamam da, bu tartışma bitmiş değil ki… Son kabinede Yılmaz yine atanmış değil mi? Oktay geçmiş dönemde atanmıştı şimdi milletvekili oldu ama Yılmaz vekil değil? 

Bunu neden gündeme getirdi, bir anlam verilemedi.

«««

Yanlış anlamışlar

Demokratikleşmenin bir adımı olarak Genelkurmay’ın Millî Savunma Bakanlığına bağlanması gerektiği hep söylenegeldi. Şu anda iktidarda olanlar da geçmişte hep söyledi.

Partili Cumhurbaşkanı Sistemi ile Genelkurmay Başkanlığı, MSB’ye bağlandı ama öyle anlaşılıyor ki bu yanlış anlaşıldı.

CHS’nin ilk döneminde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Genelkurmay başkanlığından emekli edilip Milli Savunma Bakanı olarak atanmıştı. Açıklanan kabinede yerine Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de istifa ettirilip Millî Savunma Bakanı olarak atandı.

Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığına bağlandı ama Bakan eski Genelkurmay Başkanı olunca demokrasinin önündeki bir engel kalkmış mı oluyor? Bunu da baştan beri bunu savunanlar cevaplandırsın.

Özetle, bu durumu “eski tas eski hamam” olarak değerlendirmek mümkün.

«««

“Özlenen tablo” nasıl olur?

14-28 Mayıs seçimleri öncesi siyasetteki çirkin üslup, montaj kasetler, yalan dolanla çok sert bir seçim kampanyası geçmişti. 

İki seçim sürecinde millet birbiriyle -maalesef- kavgalı hale getirildi. Aileler arasında bile büyük gerginlikler, kırgınlıklar, küslükler yaşandı. Bunun temel nedeni siyasetteki kutuplaştırıcı ve ötekileştirici üsluptu. Aklıselim sahibi insanlar bunun bir savaş değil, seçim olduğunu, demokratik bir yarış olduğunu söyleseler de bundan nemalanan siyasetçiler ülkeyi gerdikçe gerdiler.

Seçimlerin ardından Erdoğan’ın üslubunda bir yumuşa görüldü! “Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Seçim dönemine dair tüm tartışma ve çekişmeleri bir kenara bırakarak millî hedeflerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir” sözleri daha önce Erdoğan’ın üslubunu alkışlayanlar tarafından bu sefer de “özlenen tablo” olarak sunulması, gerçekten ibretlikti.

Ancak, Cumhurbaşkanlığında yapılan törene yabancı devlet ve hükümet başkanları ile Cumhur İttifakı ortakları davet edilirken, muhalefet partilerinin genel başkanlarının davet edilmemesini nasıl izah etmek gerekir? Davet edilse idi “özlenen tablo” asıl o zaman kendini göstermeyecek miydi?

Bundan sonra böyle bir şey olur mu, geçmiş tecrübelerimiz olmayacağını gösteriyor.

«««

Demokrasi taklidi

Erdoğan’ın, “Türk demokrasisi dünyada referans alınan bir noktaya geldi” sözlerine DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, “16 yaşındaki bir çocuk Erdoğan’ın afişine bıyık çizdi diye tutuklandı. Bütün dünya bizi bir kez daha kıskandı! Hiç kimse bizim gibi ‘demokrasi taklidi’ yapamaz” yorumunu yapmış.

Tam demokrasi için kat etmemiz gereken daha çoook uzun bir yol var.

Okunma Sayısı: 785
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye Şam'ın İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia etti

    Odessa kentine füze saldırısı: 3 ölü 7 yaralı

    İzmir Buca'da 3,9 büyüklüğünde deprem

    AYM’den Meclis'e bir hukuk çağrısı daha

    İngiltere aşırı sıcak hava dalgasına karşı teyakkuzda

    Su baskınlarında mahsur kalan Ukraynalı sivillerin tahliyesi sürüyor

    Havalar ısındı, kene tehlikesi arttı

    Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katına çıktı

    Çayın da tadı kaçtı

    Şahıs yönetiminden kurallar yönetimine geçmemiz şart

    Hukuk olmadan yatırım olmaz

    Evlenmenin maliyeti en az 400 bin TL

    Özel okullarda süper zenginler okuyacak

    Denizler tehdit altında

    Alkol 61 hastalık riskini arttırıyor

    İsrail’in zorunlu göç uygulaması “savaş suçu”

    Afyonkarahisar'daki heyelanda kişi 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    İstanbul'da su fiyatlarına oy birliğiyle 'zam'

    BM’den sosyal medya ikazı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İki yol ve iki tercih
    Genel

    AYM’den Meclis'e bir hukuk çağrısı daha
    M. Latif SALİHOĞLU

    Efsane avukatın iki müdafaası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Rüşvetçileri tevbekâr ve sofî eden sır!
    Risale-i Nur'dan

    Bizi mahveden; cehalet ağa, oğlu zaruret efendi...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çayın da tadı kaçtı
    Cevher İLHAN

    Demokratik direnç zamanı…
    Genel

    Özel okullarda süper zenginler okuyacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.