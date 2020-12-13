Atanmış seçilmişe bağırır mı?

Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2021 bütçesi Meclis’te komisyonda kabul edilmesinden sonra Genel Kurul’da görüşülmeye başlandı.

Bütçe görüşmeleri 18 Aralık'ta tamamlanacak.

Meclis Genel Kurulu’nda 12 gün sürecek bütçe maratonu yeni sistemin üçüncü bütçesi olacak. Muhalefet tarafından “tükenmişlik, faiz bütçesi” gibi isimlendirilen bütçe görüşmeleri günlük ortalama 12 saat sürüyor. Bu süre zarfında çalışmalara dezenfekte amacıyla ara verilirken, tedbirler had safhada.

AKP’nin ve İYİ Parti’nin Genel Başkanları milletvekilli olmadığı için Genel Kurul’da yoktu. MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli ise Meclis’te olmasına rağmen konuşmamayı tercih etti.

2021 bütçesinin geneli üzerine genel başkan düzeyinde sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar konuştu. Bütçenin Genel Kurul’da görüşmelerinin başladığı Pazartesi gününe Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmaları damga vurdu.

Geçmişte bütçe konuşmalarının hararetini ve hareketliliğini bilen birisi olarak, karşılıklı sataşmaların dışında görüşmelerin pek heyecanlı olmadığını söyleyebiliriz. Bunda genel başkanların konuşmaması de etkili oldu. 90’lı veya 2000’li yıllarda Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş’in genel genel başkan olduğu dönemlerdeki bütçe görüşmeleri günler öncesinden heyecanla beklenir ve konuşmalar günlerce siyasetin gündemini belirlerdi…

HANİ “GÜÇLÜ BİR MECLİS” OLACAKTI

Geçtiğimiz iki bütçede olduğu gibi bütçenin hem komisyonda hem de genel kurul görüşmelerinde hazırlanış şekli hep tartışma konusu yapılmaya devam etti. Bütçe daha önce Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır Meclis’e gönderilirdi. Yeni sistemde bütçeyi Cumhurbaşkanlığı hazırlıyor. Bu yüzden de muhalefet bütçeyi “Saray bütçesi” olarak isimlendiriyor.

İki yılını dolduran yeni sistemde her geçen yıl Meclis’in ve milletvekillerinin etkinliğinin azaldığı görülüyor. Oysa sistem getirilip milletin onayına sunulurken, “Meclis güçlenecek, daha güçlü bir Meclis olacak” denilmişti. Ama geçen sürede görüldü ki, Meclis güçlenmedi.

“Koalisyon olmayacak” denilmiş, ama şu anda adı “ittifak” olsa da bir koalisyon var. MHP olmazsa AKP Meclis’te azınlığa düşecek ve hiçbir kanunu çıkartamayacak.

Bakanlar milletvekilleri arasından seçilmeyip, cumhurbaşkanı tarafından atandığından Meclis Genel Kurulu’na giremez duruma düştü. Milletvekili arasından seçilen bakanların vekilliği de düştü. Bu durum “milletvekillerinin milletin sorunlarını bakanlara aktaramamasına yol açtı. Bu eksiklik görülünce “nöbetçi bakan” uygulamasına geçilse de, vekiller bakanla görüşmek için kuyruğa girmek zorunda kaldılar.

Bütçenin görüşmeleri sırasında da sistemin aksayan ve işlemeyen yönleri sık sık gündeme getirildi. İktidar cenahından rehabilite edilecek” denilmesine rağmen henüz bu dahi yapılmadı.

ATANMIŞ-SEÇİLMİŞ TARTIŞMASINA DEVAM

Bütçenin Genel Kurul’daki görüşmelerinin başladığı günden itibaren en çok tartışması yapılan konu başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmak üzere bakanların “atanmış” olmaları oldu.

İlk gün sunumu “yürütme adına” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı. Sunuş konuşması neredeyse hiç kesilmezken, konuşmaların sonunda bütçeye eleştirileri cevaplandıran Oktay’ın zaman zaman milletvekilleri ile karşılıklı diyalogları ilginç tartışmaları da beraberinde getirdi.

“Sayın Kılıçdaroğlu, yüce Meclisimizin kabulüne sunduğumuz bütçemize ‘Haramzadelerin bütçesi’ dedi” diye konuşması İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Az bile demiş” şeklinde karşılığını verirken, Oktay, “Bu bütçe, Birleşmiş Milletler İnsanî Gelişmişlik Endeksi'nde en yüksek insanî gelişmişlik sınıfına çıkardığımız milletimizin bütçesidir” demesine muhalefet gülmeyi tercih etti.

Kılıçdaroğlu’nun kullandığı dilin “ağır” olduğunu söyleyen Oktay’a İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, “Siz kullanamazsınız” derken, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın, “Siz seçilmişe lâf edemezsiniz” sözü de dikkat çekiciydi.

Yine Kılıçdaroğlu’nun “İlk seçimde nasıl tıpış tıpış yolcu edileceğinizi göreceksiniz” sözüne cevap veren Oktay’ın “Biz on sekiz yıldır her seçimden sonra nasıl tıpış tıpış gidildiğini çok gördük” demesi de “atanmış-seçilmiş” tartışmasını akıllara getirdi.

Yeni sistem devam ettiği sürece de bu ve benzeri tartışmalar devam edip gidecek.

Unutmamak gerekir ki, atama ile göreve gelen bakanların hesabını seçimde atayan yani Cumhurbaşkanı verecek…

YA ADAY OLURSA!

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nun “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi” sözlerine “Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de adayım” şeklinde cevap verdi.

Kılıçdaroğlu ya millet ittifakı adayı olarak ya da şahıs olarak aday olursa Sayın Turan, Erdoğan’ın aday olduğu bir durumda karşısına aday olarak çıkacak mı, ya da çıkabilir mi? Şimdi merak edilen bu…

Biz arşive girmesi açısından bu notu paylaşalım. Gün ola harman ola. Bekleyip görelim…