Avrupa standartlarına yükselmek neden rahatsız eder?

12 Şubat’ta altı siyasî parti genel başkanının 5.5 saat süren güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için yaptığı toplantı büyük bir kesimde heyecan uyandırıp, demokrasi adına büyük umutlar meydana getirirken, Cumhur İttifakı’nı rahatsız ettiği ve canını hayli sıktığı anlaşılıyor.

İktidar ortakları toplantının üzerinden 5-6 gün geçtikten sonra ancak kendilerini toparlamış olmalı ki, bu toplantıdan bir şey çıkmayacağını söylemeye başladı. Masanın yuvarlak olmasını eleştirmekten öteye gidemediler.

İktidarın tepkisini yetersiz gören “yandaş medya”nın toplantıyı eleştirirken kullandığı ifadeler ise artık “pes” dedirtti.

Gazetecilikte basına kapalı toplantılardan alınan “kulis bilgiler” çok önemlidir. Bunu yaparken de kapalı toplantıda konuşulmayan veya konuşulması neredeyse imkânsız olan konuların gazeteler tarafından doğruymuş gibi ifade edilmesi “basın etiği” açısından “ayıplı” sayılır. “Etik-metik geride kaldı” diyebilirsiniz, ama doğrusu bu değildir.

İktidara yakın gazetelerden birisi toplantının üzerinden 4 gün geçtikten sonra öyle bir manşet attı ki, akıllara ziyân. Meğer masada “Ayasofya’nın yeniden müze olması, Ege adalarının Yunanistan’a bırakılması, Akdeniz’de sondajın durdurulması, terör operasyonlarının durdurulması, Türkiye’nin Libya’dan çekilmesi, Kıbrıs’ta Maraş’tan çekilmesi…” gibi konular konuşulmuş.

Gazete bunu da 6 liderin konuşmasından sonra yapılan ortak açıklamada yer alan Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları ile ilgili bölümden çıkarmış!

Bildiride şöyle deniliyor: “Türkiye’nin istişare ve uzlaşı ile çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Önemli olan, tüm farklılıklarımızla beraber ‘biz’ düşüncesini, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye’yi inşa etmektir…”

Görüleceği üzere bildiride Türkiye’nin Avrupa standartlarına yükselmesi hedefinden bahsediliyor. Temel hak ve hürriyetler, eşit ve hür vatandaş, düşünce hürriyeti, inanma hürriyeti, demokratik bir Türkiye sözleri insanları neden rahatsız eder ki? Anlamak mümkün değil…

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28 ŞUBAT HELÂLLEŞMESİ

12 Şubat toplantısında iktidarı ve yandaşlarını rahatsız eden bir durum da, 6 genel başkanın dışında STK temsilcileri, barolar ve sendika temsilcilerinin de katılacağı toplantının 28 Şubat’ta yapılacak olması…

28 Şubat postmodern darbesinin yapıldığı ve tarihimize kara bir leke olarak geçen günün yıl dönümü… İktidar çevreleri bu tarihi “garip” bulurken, anlamakta zorlandıklarını söylüyorlar. 6 lider ise bu tarihe bir anlam yüklenmemesini söylüyor, ama iktidar milletvekilleri bu tarihin “kasıtlı” olarak seçildiğini söylemeye devam ediyor.

Kulis bilgisi olarak bir şey hatırlamakta fayda var.

Kılıçdaroğlu bir “helâlleşme dönemi” başlattı. Bu çerçevede, bir süredir helâlleşmek adına “mağdurlar”la görüşüyor. Bunlar arasında 28 Şubat’ta büyük mağduriyet yaşayan kişilerin de olduğunu biliyoruz.

Muhtemeldir ki, Kılıçdaroğlu 28 Şubat’taki toplantıda 28 Şubat 1997 tarihi ve sonrasında büyük mağduriyet yaşayan kişileri de gündeme getirip onlarla helâlleşme yoluna gidecek.

İnsanlar farklılıklarını bir tarafa bırakıp millet ve memleket adına bir şey yapmaya çalışıyorlarsa, hele ki 20-25 senedir liderler bir araya gelememişken böyle bir toplantı yapılıyorsa bundan hiç rahatsız olmaya gerek yok, bilâkis memnun olunması gerekiyor.