Başka neresi düşer?

Seçimlere 20 gün kalmışken, Ramazan Bayramı’nın araya girmesinin siyasetteki tansiyonu biraz düşürmesi beklenirken, aksine bayramdan sonra tansiyon iyice yükselecek gibi görünüyor.

Bu arada da siyasetçilerden ilginç açıklamalar geliyor. Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği iftara katılan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın ilginç bir açıklaması olmuş.

Başkan demiş ki, “İstanbul düşerse belediyenin başka yeri de düşer. Türkiye’nin huzuru kaçar, İstanbul’un huzuru kaçar…”

Bu bir seçim. Birisi kazanırken diğeri kaybedecek. Millet ittifakının kazanmasıyla İstanbul’un düşeceğini söylemek nasıl bir mantık oluyor, anlamak mümkün değil. “Düşer” derken, Fatih’in fethettiği İstanbul, Cumhur ittifakı kazanmazsa nasıl düşer? Nereye düşer?

Açıklamanın neresinden tutsanız elinizde kalıyor…

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PARDON!

İstanbul seçimlerinde Millet ve Cumhur ittifakının adayları kıyasıya yarışırken anketlerde Millet ittifakının adayı önde görülürken, seçime katılacak diğer partilerin oyları da belirleyici olacak. 31 Mart’ta seçime katılan ama 23 Haziran’daki seçimde adaylarını çeken, partilerin hangi ittifakı destekledikleri de en az seçime katılanlar kadar önemli…

Bu seçimde AKP ile MHP’in Cumhur ittifakı ile CHP ile İYİ Parti’nin Millet İttifakı’nın adayları yarışacak. İmamoğlu, ittifak adayı olmasına rağmen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere Millet İttifakı demeyi yasaklamış, İmamoğlu için “CHP adayı” demeleri talimatını vermiş…

Bu durumda bazı komik hallerin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Özel bir televizyonun canlı yayınına katılan eski milletvekili Mehmet Metiner’in, İmamoğlu’nun adını söylerken Cumhurbaşkanının yasağını hatırlayarak, “Ekrem İmamoğ... Pardon. CHP adayı” demek zorunda kalması ilginç bir görüntü ortaya çıkardı.

Şu algı ne menem bir şey ki, her alanda yaygınlaşıyor!

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“YALAKALIK DEĞİL, SADÂKAT”!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerdeki atamaları çok dikkat çekiyor. Eski bakanları kamu bankalarının yönetim kurulu üyeliklerine, başkanlıklarına atıyor.

Tabiî bu durumun yeni kurulacak iki partinin ete kemiğe büründüğü bir döneme denk gelmesi de dikkat çekici. Küskün, görev verilmeyen eski bakan, kurucu ve yöneticilerin oralara gitmesini engellemek adına bunların yapıldığı kulislerde konuşuluyor.

Erdoğan’ın yaptığı en dikkat çekici atama ise bir dönem “ağabey” dediği, partinin kurucu üyelerinden, eski bakanlardan, fakat 4 senedir hiçbir görev verilmeyen Bülent Arınç’ın yeni kurulan “Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu” üyeliğine atanması oldu.

Geçmişte hakkında yapılan “Yok oldular, bittiler, ezildiler, çürüdüler” diyenleri eleştirdikten sonra söylediği söz ise en az atanması kadar dikkat çekiyor Arınç’ın… “Düşünebiliyor musunuz biz Cumhurbaşkanımızın yanında Başdanışmanlık falan değil, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi. Başkanın kendisi olacak biz de yanında olacağız. Böyle bir şeyi Rabbim sadâkatin sonucunda veriyor, yalakalığın değil. Allah’a hamdolsun.”

Sayın Arınç’a yeni görevinde başarılar dilerken, hayırlı hizmetlerinde muvaffakiyetler diliyoruz.